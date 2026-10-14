Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh-ngọn lửa vĩnh cửu, vào Lăng viếng Lãnh tụ V.I. Lenin ở thủ đô Moscow.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Ảnh: Kiều Trinh.

Được khánh thành vào ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc Việt Nam - Liên bang Nga, là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, là điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Với Việt Nam, những địa chỉ lịch sử này còn gợi nhắc về chiều sâu quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Trân trọng quá khứ cũng là để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay, từ đó tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Trước đó, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với Liên bang Nga.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán, cơ quan tùy viên và các cơ quan chức năng của nước sở tại, qua đó đưa những cơ hội hợp tác trở thành các chương trình, hoạt động cụ thể, góp phần mở rộng không gian hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, để quan hệ quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga phát triển thực chất và hiệu quả.