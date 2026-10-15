Vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự buổi hội kiến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời gửi tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các thành viên trong đoàn những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vilay Lakhamphong đối với việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Đặc biệt, đồng chí Vilay Lakhamphong đã dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chương trình, dự án hợp tác quan trọng giữa hai Bộ. Những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua không chỉ góp phần hỗ trợ lực lượng Công an Lào nâng cao năng lực công tác, mà còn thể hiện sinh động tình đoàn kết, gắn bó và sự tin cậy giữa lực lượng Công an hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong sang thăm chính thức Việt Nam.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ quý báu đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác hiện nay, đồng chí Vilay Lakhamphong sẽ tiếp tục quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm chân thành mà Bộ Công an Việt Nam dành cho đoàn, đồng chí Vilay Lakhamphong xúc động điểm lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Lào, nhất là quá trình phối hợp với Bộ Công an Việt Nam triển khai các chương trình, dự án hợp tác quan trọng.

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ Bộ Công an Lào trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các dự án quan trọng như Học viện Chính trị Công an Lào, Trung tâm cai nghiện ma túy, Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, xây dựng Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của những dự án hợp tác này đối với việc tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực công tác của lực lượng Công an Lào; coi đây là những dấu ấn nổi bật, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Bộ Công an hai nước.

Khẳng định luôn trân trọng tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự hỗ trợ quý báu của Bộ Công an Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Qua đó, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.