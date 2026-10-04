Vun đắp nếp sống văn hóa ở Phùng Nguyên

Ban tế lễ xã Phùng Nguyên thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng rượu nghiêm trang tại lễ hội Đền Sa Lộc

Nếp sống đẹp từ mỗi gia đình

Xây dựng đời sống văn hóa ở Phùng Nguyên được bắt đầu từ những việc làm thiết thực trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Đó là sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, tinh thần trách nhiệm với việc chung và ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Trong 9 tháng năm 2026, xã đã bàn giao 2 nhà tình nghĩa; vào dịp 27/7, các thôn trên địa bàn trao gần 80 suất quà cho các gia đình chính sách. Tại Liên Minh, Ban công tác Mặt trận thôn ra mắt mô hình điểm “Thôn đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” hướng tới việc nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn như gia đình nào gặp khó, ai cần giúp đỡ, việc chung nào cần góp sức. Những việc làm ấy cho thấy sự quan tâm, sẻ chia trong cộng đồng dân cư ở Phùng Nguyên.

Tất cả những nội dung này đều nhằm cụ thể quy ước của các thôn trên địa bàn xã. Năm 2025, 100% thôn đều rà soát quy ước, sửa những điểm không còn phù hợp. Các thỏa thuận chung nhờ vậy sát hơn với đời sống.

Việc vận động người dân được lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ, hoạt động hòa giải và giao lưu văn hóa, thể thao. Các nội dung về gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cũng được phổ biến qua hệ thống truyền thanh và các kênh thông tin của địa phương.

Trong mỗi gia đình, nếp sống văn hóa thể hiện ở việc chăm lo, giáo dục con em, giữ hòa khí và biết sẻ chia với người khó khăn. MTTQ và các đoàn thể vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những gia đình cần được giúp đỡ. 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân xã vận động hội viên đóng góp 151 triệu đồng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, sửa chữa, nâng cấp 327 m đường giao thông nông thôn.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang được địa phương quan tâm vận động, đưa vào quy ước để các gia đình cùng chấp hành. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã, năm qua, trên 95% đám cưới và 100% đám tang trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh; các lễ hội được tổ chức đúng quy định. Đây cũng là những nội dung được xã xác định tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra và chấn chỉnh trong thực hiện phong trào.

Năm 2025, Phùng Nguyên có 9.259/9.431 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tương đương 98,2%; 40/43 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, tương đương 93%. Những con số cho thấy phong trào có sự tham gia rộng rãi của các gia đình, khu dân cư trên địa bàn.

Chăm lo sinh hoạt cộng đồng

Cùng với xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình, Phùng Nguyên quan tâm đầu tư nơi sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho người dân. Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, năm 2025, 100% khu dân cư trên địa bàn có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động cộng đồng. Xã có 2 hội trường kiêm nhà văn hóa đa năng, 4 sân vận động, 1 bể bơi. Phần lớn các công trình đã được sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao được lồng ghép với sinh hoạt đoàn thể, tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào. Toàn xã hiện có 20.963 người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, chiếm 50,9% dân số. Sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để các công trình văn hóa, thể thao phát huy công năng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tại cơ sở.

Phong trào bóng chuyền hơi nữ tại xã Phùng Nguyên phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Phùng Nguyên vẫn còn những hạn chế. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo có thời điểm chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, hướng dẫn cơ sở chưa thực sự chủ động. Nội dung, hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, một số mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa được nhân rộng. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho hoạt động, khen thưởng và đầu tư các thiết chế văn hóa còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, Phùng Nguyên chú trọng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp để nhà văn hóa, sân thể thao được sử dụng thường xuyên. Xã huy động thêm nguồn lực để duy tu, nâng cấp các thiết chế văn hóa; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và cùng quản lý nơi sinh hoạt chung. Xã cũng yêu cầu các thôn trên địa bàn thực hiện bình xét công khai, đúng tiêu chuẩn, ghi nhận những gia đình, thôn tiêu biểu; đồng thời nhắc nhở, vận động những trường hợp chưa thực hiện tốt.

Một con ngõ được giữ sạch, nhà văn hóa có người đến sinh hoạt, hàng xóm láng giềng sẵn lòng sẻ chia là những nét đẹp được gìn giữ hằng ngày ở Phùng Nguyên. Thông qua những việc làm ấy, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành hoạt động tự giác của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.