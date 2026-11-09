Vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Ninh trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Tshering W.Sherpa. ( Ảnh: Q.T)

Đón và tiếp đoàn, về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thăm danh lam cổ tự tiêu biểu vùng Kinh Bắc

Thượng tọa Thích Tục Vinh, trụ trì chùa Bổ Đà đã giới thiệu tới Đại sứ lịch sử của chùa Bổ Đà, một trong những danh lam cổ tự tiêu biểu của vùng Kinh Bắc - di tích quốc gia đặc biệt, thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Đại sứ Tshering W.Sherpa và các đại biểu thăm kho mộc bản kinh Phật tại chùa Bổ Đà. ( Ảnh: Q.T)

Theo thư tịch và truyền thuyết dân gian, chùa khởi dựng từ thời Lý (thế kỷ XI), được mở rộng và định hình quy mô lớn vào năm 1720. Đây là trung tâm Phật giáo lớn của vùng, mang đậm dấu ấn thiền phái Lâm Tế.

Chùa thờ Phật theo Thiền phái Lâm Tế; phối thờ Trúc Lâm Tam Tổ (Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang) và các vị tiên thánh: Khổng Tử, Lão Tử, Thạch Linh Thần Tướng, thể hiện tư tưởng “tam giáo đồng nguyên” đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa Bổ Đà vẫn giữ được cấu trúc kiến trúc cổ truyền đặc trưng. Nổi bật là lối kiến trúc “nội thông ngoại bế”, tạo không gian khép kín, trang nghiêm và tĩnh tại. Quần thể di tích gồm: Chùa Tứ Ân, am Tam Đức, chùa Cao, khu vườn tháp và hệ thống vườn chùa.

Đặc biệt, hệ thống tường bao quanh chùa được “trình” hoàn toàn bằng đất nện, sỏi son và mảnh gốm vỡ từ làng gốm Thổ Hà lân cận. Kỹ thuật xây dựng này giúp tạo nên lớp tường vững chắc, nhưng vẫn giữ được vẻ mộc mạc, cổ xưa, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên quanh núi Phượng Hoàng, tạo nên dấu ấn riêng biệt so với kiến trúc chùa truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Hệ thống tường bao quanh chùa được “trình” hoàn toàn bằng đất nện, sỏi son và mảnh gốm vỡ từ làng gốm Thổ Hà là nét độc đáo riêng có. (Ảnh: T.T)

Chùa Bổ Đà còn nổi tiếng với vườn tháp lớn nhất Việt Nam và bộ mộc bản kinh Phật cổ với gần 2.000 tấm, được khắc cách đây khoảng 300 năm. Bộ mộc bản thể hiện tư tưởng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ảnh hưởng của thiền phái Trúc Lâm, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo và cảnh quan, năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng chùa Bổ Đà là Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2025 được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Tăng cường kết nối, hợp tác, giao lưu

Tới thăm chùa Bổ Đà, Đại sứ Tshering W.Sherpa đánh giá di tích không chỉ là trung tâm đào tạo tăng đồ của Thiền phái Lâm Tế trong nhiều thế kỷ, mà còn là quần thể kiến trúc - cảnh quan đặc sắc, phản ánh giá trị văn hóa, tư tưởng và mỹ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ trao tặng cây bồ đề và cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trồng cây trong khuôn viên chùa Bổ Đà. Đây là món quà đặc biệt và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ trao tặng cây bồ đề và cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trồng cây trong khuôn viên chùa Bổ Đà. ( Ảnh: Q.T)

Đại sứ cho rằng tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc là sự gắn kết về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo. Ấn Độ và Việt Nam đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Trong đó, Ấn Độ luôn đặt yếu tố con người là trung tâm trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường đó.

Những năm qua, Ấn Độ có nhiều hoạt động về thu hút đầu tư, thương mại, văn hóa, nghệ thuật tại thành phố Bắc Ninh. Tiêu biểu như xây dựng tượng danh nhân văn hóa thế giới Rabindranath Tagore tại Công viên Hữu nghị quốc tế, thành phố Bắc Ninh; khảo sát các di tích văn hóa và phật giáo tiêu biểu như chùa Phật Tích, chùa Bổ Đà, làng nghề gỗ Đồng Kỵ.

Đại sứ mong muốn tiếp tục đến thăm các di tích lịch sử, văn hóa, Phật giáo trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, góp phần tăng cường kết nối giữa hai nước bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển của mỗi nước, trong đó có thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đại sứ đến thăm Bắc Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp bởi những giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, bền chặt và thực chất.

Đại sứ gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ. ( Ảnh: Q.T)

Hiện nay, trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, có 3 dự án FDI của nhà đầu tư Ấn Độ còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư theo đăng ký là 14,2 triệu USD.

Từ sự kiện ý nghĩa này, thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các đối tác Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, kinh tế, y tế, dược phẩm và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.