Vun đắp màu xanh cho Trường Sa

Hưởng ứng Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 57 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377) đóng quân trên đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa đã tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng gió và hơi muối biển, mỗi mầm cây được vun trồng, chăm sóc, trưởng thành đã góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng doanh trại chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nâng niu từng mầm cây

Ở Trường Sa, để một cây xanh bén rễ, phát triển không phải là việc dễ dàng. Đất trồng chủ yếu là cát, san hô vụn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng hạn chế. Nắng nóng kéo dài, gió mạnh cùng hơi muối biển thường xuyên tác động càng khiến cây non dễ khô héo, gãy đổ. Vì vậy, trồng cây đã khó, chăm sóc để cây sinh trưởng ổn định càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền bỉ. Làm thế nào để cây thích nghi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phát triển lâu dài, vừa tạo cảnh quan xanh, cải thiện môi trường sinh hoạt của bộ đội là vấn đề được cấp ủy, chỉ huy Trạm ra đa 57 quan tâm trong quá trình thực hiện chương trình.

Vườn ươm cây xanh của Trạm ra đa 57

Thiếu tá Bùi Văn Tường - Trạm trưởng Trạm ra đa 57 cho biết: “Cấp ủy, chi bộ Trạm ra đa 57 xác định tham gia Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, đơn vị đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác hằng năm; cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đến từng cán bộ, chiến sĩ; xác định cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh phù hợp với điều kiện biển đảo”.

Một trong những công đoạn quan trọng quyết định tới sinh trưởng của cây trồng là việc chuẩn bị hố và cải tạo đất. Hố trồng được đào với kích thước khoảng 60x60cm, xuyên qua lớp cát, san hô vụn, tạo không gian thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Đất màu, phân hữu cơ được bổ sung nhằm tăng độ dinh dưỡng và khả năng giữ ẩm cho đất. Sau khi đặt cây, bộ đội lấp đất, vun gốc vừa phải, nén nhẹ để cố định cây, sau đó tưới nước giúp đất ôm sát bầu rễ, tạo điều kiện cho cây bén rễ và sinh trưởng.

Góp sắc xanh cho Trường Sa

Để những mầm xanh trên đảo được vươn lên, sinh trưởng, phát triển tốt, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 57 thường xuyên kiểm tra độ ẩm của đất, tình trạng lá và gốc cây để điều chỉnh lượng nước, chú trọng tưới vào thời điểm nắng dịu, hạn chế thất thoát do bốc hơi. Với những cây mới trồng, tổ chức che chắn, đóng cọc cố định thân cây, dùng dây buộc chắc chắn đủ khả năng chịu tác động của gió mạnh.

Khi cây đã bén rễ, sinh trưởng ổn định, công việc chăm sóc tiếp tục được điều chỉnh theo quá trình phát triển. Cán bộ, chiến sĩ từng bước mở rộng bồn hoặc hố quanh gốc, bổ sung đất màu, mùn hữu cơ và phân bón phù hợp để tăng dinh dưỡng cho đất; đồng thời vun gốc, làm cỏ, cắt tỉa cành khô, tạo tán và gia cố những cây có nguy cơ bị gió quật. Những cây đã trưởng thành cũng được kiểm tra, chăm sóc và phòng chống sâu bệnh thường xuyên. Từ sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng khâu trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, màu xanh tại Trạm ra đa 57 từng bước được nhân lên.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 57 chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trồng mới 500 cây, nâng tổng số cây đã trồng của đơn vị lên hơn 2.100 cây. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 1.500 ngày công trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên tổng diện tích 5.000m² được giao đảm nhiệm. Nhiều khu vực trước đây chỉ có cát trắng nay đã được phủ màu xanh bởi những hàng dừa, bàng ta, bàng vuông, dương, tra, mù u…

Trường Sa hôm nay đang xanh hơn từng ngày. Trong hành trình ấy, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 57 vẫn lặng lẽ góp sức, vun trồng và gìn giữ từng mầm xanh giữa nắng gió biển khơi. Từ những việc làm bền bỉ, thiết thực ấy, màu xanh trên đảo được nối dài, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa ngày càng xanh, đẹp, vững vàng, cùng quân và dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.