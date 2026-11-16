Vun đắp khối đại đoàn kết từ tình làng nghĩa xóm

Ngày hội Đại đoàn kết - nơi gắn kết tình thân, lan tỏa trách nhiệm

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi tại các khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn trong đời sống chính trị, văn hóa của nhân dân Thủ đô.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), đồng thời gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày hội mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Không chỉ là dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, ngày hội còn thực sự trở thành ngày hội của nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, gần gũi như trưng bày sản phẩm truyền thống, biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao lưu cộng đồng và những bữa cơm đại đoàn kết ấm cúng.

Đây là dịp để những người hàng xóm thêm gắn bó, người mới đến sinh sống hòa nhập với cộng đồng, các thế hệ cùng chia sẻ, vun đắp tình cảm và trách nhiệm với nơi mình cư trú. Những bữa cơm đại đoàn kết không đơn thuần là hoạt động giao lưu mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, sẻ chia và đồng lòng.

Chung tay hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho một hộ dân ở phường Giảng Võ.

Thông qua ngày hội, các gia đình văn hóa tiêu biểu, những cá nhân tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và hoạt động thiện nguyện được biểu dương, tôn vinh. Đây cũng là dịp để người dân trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc giải pháp xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp, an toàn. Qua đó, vai trò tự quản của cộng đồng được phát huy, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc ngày càng được củng cố.

Đại đoàn kết bắt nguồn từ những việc làm bình dị

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”. Lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt đối với một đô thị lớn, năng động và có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội.

Năm 2026, Thủ đô tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Để các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn, bên cạnh sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cần có sự đồng thuận, hưởng ứng và chung sức của các tầng lớp nhân dân.

Tinh thần đại đoàn kết trước hết được thể hiện qua những hành động thiết thực tại mỗi khu dân cư: các gia đình cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự đô thị, an ninh trật tự; hàng xóm sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Đó còn là sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo và những hoàn cảnh yếu thế.

Minh chứng cho sức mạnh đồng thuận từ cơ sở là những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán cả năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Đến 17 giờ ngày 26/10/2026, Hà Nội đã tiếp nhận khoảng 242 tỷ đồng ủng hộ công tác chăm lo người nghèo và an sinh xã hội. Từ nguồn lực vận động, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và tặng quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hà Nội hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Những kết quả trên cho thấy khi tinh thần đoàn kết được khơi dậy, mỗi tổ chức, cá nhân cùng chung tay vì lợi ích cộng đồng, nguồn lực xã hội sẽ được phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, nghĩa tình

Trong quá trình đô thị hóa, Hà Nội đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, cơ cấu dân cư đa dạng đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố mối liên kết cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có tình làng nghĩa xóm.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: UBND phường Đống Đa)

Đại đoàn kết không phải là khẩu hiệu chung chung mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thường xuyên, thiết thực. Mỗi người dân cần sống có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng và sẻ chia với hàng xóm, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, tự giác chấp hành các quy định tại nơi cư trú. Mỗi khu dân cư cần phát huy vai trò tự quản, xây dựng những mô hình phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để người dân được tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa các phong trào, cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Sức mạnh của Thủ đô không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô các công trình hạ tầng hay diện mạo đô thị hiện đại, mà còn được thể hiện qua chất lượng đời sống tinh thần, sự gắn bó giữa con người với con người và niềm tin của nhân dân vào sự phát triển chung.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vì thế không chỉ là dịp hội tụ, gặp gỡ, biểu dương những kết quả đã đạt được mà còn góp phần nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Từ những nghĩa cử bình dị và những tấm lòng biết sẻ chia, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo nền móng vững chắc để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc.