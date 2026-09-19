'Vun đắp hiền tài' kể chuyện Quốc Tử Giám bằng công nghệ 3D Mapping

Đây là hoạt động thứ sáu và cũng là chương trình khép lại chuỗi hoạt động của Festival tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Việc kết hợp công nghệ 3D Mapping với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc đã biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử

Với thời lượng khoảng 12 phút, “Vun đắp hiền tài” kể lại hành trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Nhà nước Đại Việt, qua đó làm nổi bật truyền thống trọng học, trọng tài và tư tưởng đào tạo, tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

Bộ phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, sau đó dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò ban đầu là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức.

Tác phẩm được xây dựng xoay quanh ba hình tượng chính: tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Tiếng trống giữ vai trò nhịp dẫn, gợi âm vang của một ngôi trường có lịch sử gần nghìn năm. Mộc bản gợi thế giới sách vở, học tập và truyền bá tri thức, đồng thời nhắc tới vai trò của Quốc Tử Giám trong việc in, cấp phát sách cho các địa phương.

Hình ảnh đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho những thế hệ học trò trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Đặc biệt, một số phân cảnh sử dụng hình ảnh đàn chim di trú bay theo hình chữ V, thể hiện quá trình mở rộng giáo dục đến đông đảo các tầng lớp trong xã hội qua chiều dài lịch sử.

Theo anh Trương Quốc Toàn, tác giả phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài”, ý tưởng tác phẩm được hình thành từ chính hành trình của một ngôi trường: được xây dựng, phát triển, đào tạo con người và đưa những thế hệ học trò trưởng thành đi phụng sự đất nước. Các hình tượng tiếng trống, mộc bản và đàn chim được lựa chọn để chuyển tải câu chuyện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình chiếu.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, việc kết hợp công nghệ 3D Mapping với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc đã biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, góp phần đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc.

Ông Lê Xuân Kiêu cho biết thêm, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị ứng dụng công nghệ để xây dựng và từng bước nâng cấp các sản phẩm trải nghiệm đêm trong nhiều năm qua. Đây là một trong những cách đưa giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Bộ phim góp phần làm phong phú các sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từ câu chuyện của gần một nghìn năm lịch sử, “Vun đắp hiền tài” gửi gắm thông điệp về giá trị của tri thức, giáo dục và việc đào tạo, trọng dụng người tài trong hành trình vun đắp tương lai đất nước.

Sau khi ra mắt, “Vun đắp hiền tài” sẽ được trình chiếu trong chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu, cùng với “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, góp phần làm phong phú các sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.