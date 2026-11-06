Vun đắp giá trị gia đình Việt trong nhịp sống mới

Gia đình bà Nông Thị Sen luôn đầm ấm bởi nền nếp gia đình được gìn giữ qua từng thế hệ.

Tại thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, gia đình bà Nông Thị Sen là minh chứng cho sự gắn kết giữa các thế hệ. Bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, mỗi người một độ tuổi, một suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Thế nhưng, bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương, các thành viên luôn tìm được tiếng nói chung, cùng xây dựng gia đình hòa thuận, đầm ấm. Với bà Sen, hạnh phúc gia đình bắt đầu từ sự quan tâm, nhường nhịn và trách nhiệm của mỗi người.

Thế hệ trước luôn là tấm gương cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

Bà Sen chia sẻ: Dù nhiều thế hệ cùng chung sống nhưng gia đình tôi chưa từng xảy ra xích mích bởi mỗi thành viên luôn quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với nhau. Thế hệ trước luôn sống mẫu mực, gương mẫu trong lao động sản xuất, chấp hành pháp luật, dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi. Thế hệ sau luôn kính trọng, hiếu thảo với thế hệ trước. Chính sự gương mẫu của người lớn và lòng hiếu thảo của con cháu đã giúp gia đình gìn giữ nền nếp qua nhiều thế hệ.

Xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xây dựng nên những "Chi hội phụ nữ hạnh phúc".

Không chỉ trong mỗi gia đình, việc vun đắp các giá trị truyền thống còn được lan tỏa thông qua những hoạt động thiết thực tại cộng đồng. Từ thực tế đời sống hội viên, Chi hội Phụ nữ thôn Khe Ngang đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Chi hội phụ nữ hạnh phúc”. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của chị em.

Chị Nguyễn Thị Tình, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khe Ngang, xã Yên Thành cho biết: Các hoạt động của Chi hội luôn xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên. Vì vậy, hàng năm, Chi hội luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, tuyên truyền, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần cho phụ nữ.

Chị Lý Thị Khuyên, thôn Khe Ngang chia sẻ: Tham gia vào “Chi hội phụ nữ hạnh phúc”, tôi được đi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các chi hội khác trong xã và các xã bạn. Từ đó, tôi cảm thấy đời sống tinh thần phong phú hơn, tự tin hơn trong giao tiếp. Bên cạnh đó, chị em trong Chi hội còn thường xuyên chỉ dạy cho nhau cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, đổi ngày công để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Vì thế kinh tế gia đình tôi cũng khá hơn nhiều so với trước đây. Gia đình cũng đầm ấm, hạnh phúc hơn.

Những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt được phụ nữ xã Trấn Yên lan tỏa qua ý thức xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Tại xã Trấn Yên, việc xây dựng gia đình hạnh phúc còn gắn với giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”. Việc chỉnh trang nhà cửa, chăm sóc vườn cây, thu gom rác thải và vệ sinh đường làng, ngõ xóm từng bước hình thành thói quen giữ gìn môi trường trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Phụ nữ xã Trấn Yên tích cực tham gia vệ sinh môi trường.

Chị Lưu Thanh Hưởng, thôn Báo Đáp 5, xã Trấn Yên chia sẻ: Không chỉ chăm chút cho gia đình mình sạch, đẹp, tôi và các chị em trong Chi hội còn thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động bà con không vứt rác bừa bãi, phải thu gom rác đúng nơi quy định bởi nhà mình sạch, môi trường sạch thì sức khỏe của tất cả mọi người sẽ tốt hơn.

Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ là cách để phụ nữ xây dựng "chi hội hạnh phúc", gia đình hạnh phúc.

Chị Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội tiếp tục gắn các tiêu chí xây dựng Chi hội hạnh phúc với phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Qua đó, góp phần gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình trong cộng đồng.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới góp phần vun đắp hạnh phúc cho mỗi mái ấm gia đình.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thành lập 25 mô hình “Chi hội phụ nữ hạnh phúc”, mỗi mô hình thu hút 300 - 500 hội viên tham gia. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, 74 mô hình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao được thành lập mới với trên 2.600 thành viên. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có trên 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Vun vén nếp nhà từ những điều bình dị.

Bằng những việc làm thiết thực từ mỗi tổ chức hội, mỗi phong trào, mỗi mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đang góp phần đưa các giá trị gia đình thấm sâu vào đời sống cộng đồng và được duy trì, tiếp nối qua từng thế hệ, tạo sức mạnh nội sinh để Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.