Vun đắp đồng thuận từ việc dân cần

Lắng nghe để cùng tháo gỡ

Tại cuộc họp thôn Bản Tát, câu chuyện tu sửa, mở rộng đoạn đường dài 150 m được đưa ra để bà con cùng bàn bạc. Mặt đường rộng 3 m hiện đã xuống cấp, cần mở rộng lên 5 m để thuận tiện đi lại. Mong muốn có đường rộng, dễ đi là nguyện vọng chung, nhưng khi thực hiện liên quan đến phần đất của từng gia đình thì vẫn còn hộ băn khoăn.

Câu chuyện tu sửa, mở rộng đoạn đường dài 150 m được đưa ra để bà con cùng bàn bạc ﻿tại cuộc họp thôn Bản Tát.

Đó là lúc vai trò của Ban Công tác Mặt trận thôn được thể hiện qua việc nắm bắt ý kiến, phối hợp tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và cùng thống nhất. Với phần việc cần sự tự nguyện, vận động phải bắt đầu từ việc lắng nghe, hiểu rõ điều người dân còn lo lắng.

Anh Vàng A Ký - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bản Tát chia sẻ: “Trước việc mở rộng đường, có hộ đồng thuận ngay, có hộ còn cân nhắc. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các lực lượng ở thôn tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu ý nghĩa của việc hiến đất, cùng hướng đến một tuyến đường đi lại thuận tiện hơn”.

Đoạn đường nhỏ hẹp tại thôn Bản Tát đang được tu sửa.

Một đoạn đường chỉ dài 150 m nhưng để đi đến thống nhất cần sự kiên trì, trách nhiệm của những người làm công tác cơ sở. Điều quan trọng là để mỗi gia đình thấy được lợi ích chung gắn với nhu cầu của mình, từ đó tự nguyện tham gia.

Cách làm ấy cũng được thể hiện tại thôn Đoàn Kết. Tuyến đường từ thôn Đoàn Kết đến thôn Đại Sơn dài hơn 730 m đã được mở rộng từ 3 m lên 5,5 m. Để có mặt bằng, 20 hộ dân hiến gần 2.000 m² đất, cùng tường rào, công trình phụ; nhiều gia đình tự nguyện chặt bỏ cây cối, hoa màu.

Người dân thôn Đoàn Kết góp công làm đường.

Nhờ sự chung sức của người dân, đường thôn Đoàn Kết sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ông Vũ Xuân Thiệu, thôn Đoàn Kết, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi, vì vậy, những hộ có đường đi qua đều rất vui vẻ hiến đất”.

Từ chỗ cần giải thích, vận động đến khi người dân vui vẻ hiến đất mở đường là quá trình xây dựng niềm tin bằng những việc cụ thể. Phần đất hiến, cây trồng chặt bỏ hay công trình tháo dỡ đều gắn với tài sản, công sức của mỗi gia đình. Vì vậy, sự đóng góp tự nguyện càng cho thấy giá trị của đồng thuận trong cộng đồng.

Kết nối sức dân, mở rộng những tuyến đường

Với phương châm “Lắng nghe dân nói, hành động vì dân”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hợp xác định hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân là nền tảng để triển khai các phong trào. Trong đó, xây dựng đường giao thông nông thôn là phần việc thiết thực, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận thôn.

Ông Giàng A Chỉnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hợp cho biết: “Thời gian qua, Mặt trận xã đã tăng cường tuyên truyền, phân tích lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng đường giao thông nông thôn. Khi hiểu rõ mục đích, thấy được nhu cầu thực tế, bà con đồng tình, tích cực tham gia”.

Người dân chủ động tháo dỡ công trình, tường rào để các tuyến đường được rộng mở.

Từ đầu năm đến nay, xã đã làm mới, mở rộng 6 km đường giao thông nông thôn. Đằng sau kết quả ấy là sự đóng góp bằng đất đai, tài sản, ngày công của người dân, là trách nhiệm vận động của các tổ chức ở cơ sở.

Tiêu biểu là tuyến An Thịnh - Tân Hợp, đoạn qua thôn Đá Bia dài 1,75 km, được mở rộng từ 4 m lên 9 m. Hơn 40 hộ dân đã hiến đất để dành mặt bằng cho công trình, người dân đã đóng góp 370 ngày công, hiến 255 cây ăn quả, 187 cây quế, tháo dỡ 15 cổng trụ và 625 m tường rào phục vụ mở rộng tuyến đường… Những con số ấy cho thấy sự tham gia của người dân bằng các nguồn lực cụ thể. Mỗi hộ có điều kiện khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu hoàn thiện giao thông, phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Thực tiễn tại các thôn Bản Tát, Đoàn Kết, Đá Bia đã đặt ra yêu cầu: vận động phải sát từng phần việc, từng đối tượng; giải thích rõ lợi ích, đồng thời quan tâm những vấn đề người dân còn băn khoăn. Đồng thuận được bồi đắp khi bà con có tiếng nói và thấy trách nhiệm của tổ chức, cán bộ trong công việc chung.

Góp sức từ những việc thường ngày

Cùng với vận động hiến đất mở đường, Mặt trận và các đoàn thể xã Tân Hợp khơi dậy trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phương châm “Mỗi tuần, mỗi tháng một việc tốt, một việc có ý nghĩa” được cụ thể hóa bằng những phần việc ngay tại gia đình, đường làng và không gian sinh hoạt chung.

Nhờ sự chung tay của người dân, từ đầu năm đến nay, Tân Hợp đã làm mới, mở rộng 6 km đường giao thông nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, toàn xã tổ chức 56 buổi vệ sinh môi trường, thu hút hơn 4.250 lượt người tham gia tại 9/9 thôn, tiêu biểu như Đại Sơn, Nà Hẩu, Ba Khuy, Khe Phầy, Gốc Gạo, Đoàn Kết. Qua những buổi lao động chung, bà con góp sức giữ gìn cảnh quan, thêm gắn bó và hình thành thói quen chăm lo môi trường sống.

Năm 2027, xã Tân Hợp đặt mục tiêu làm mới, mở rộng khoảng 7 km đường giao thông theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Để đạt được mục tiêu ấy Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động sự chung tay của người dân; đồng thời duy trì những phần việc để mỗi việc dân cần được bàn bạc công khai, lắng nghe ý kiến và tạo sự thống nhất từ cơ sở.

Từ Bản Tát đến Đoàn Kết, thực tiễn cho thấy, khi việc dân cần được quan tâm, ý kiến được tôn trọng, bà con sẵn lòng góp sức. Mỗi phần đất hiến, ngày công đóng góp vừa mở rộng đường làng, vừa bồi đắp niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết. Đó là nền tảng để Mặt trận tiếp tục kết nối sức dân, cùng xây dựng Tân Hợp ngày càng giàu đẹp.