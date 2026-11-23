Vùng văn hóa giàu bản sắc

Từ văn hóa tiền Sa Huỳnh vào sơ kỳ đồ đồng đến văn hóa Sa Huỳnh thời đại đồ sắt, hơn 100 địa điểm, di chỉ khảo cổ đã được ghi nhận.

Đồng bào Ca Dong ở vùng núi Trà My còn lưu giữ được nghề truyền thống đan lát của mình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Di sản đa dạng

Thời vương quốc Champa để lại dấu tích đền tháp, kinh thành, tường thành, cảng thị, hệ thống thủy lợi và kiến trúc cư trú. Tiếp đó, quá trình Nam tiến của Đại Việt và những biến đổi qua thời cận đại, hiện đại bồi đắp thêm các lớp văn hóa trên vùng đất này. Các giá trị văn hóa xứ Quảng được hình thành qua quá trình giao lưu và tiếp biến lâu dài giữa các cộng đồng cư dân. Dấu tích qua nhiều thời kỳ cùng hiện diện, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước về mật độ và sự đa dạng của di sản.

Đà Nẵng có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn (đồng thời là di tích quốc gia đặc biệt). Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cạnh đó, Đà Nẵng còn có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 84 di tích quốc gia và 475 di tích cấp thành phố.

Hệ thống di sản, di tích của Đà Nẵng

Tháp gạch dựng từ số di tích: mỗi viên gạch là một di tích

4

di tích quốc gia đặc biệt

84

di tích quốc gia

475

di tích cấp thành phố

2 di sản văn hóa thế giới

Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn

Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ

Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, những năm qua Đà Nẵng đã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa bản địa; tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc của vùng đất hiếu học, nhân văn, thuần hậu và giàu tính sáng tạo. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật và giao lưu quốc tế ngày càng sôi nổi, góp phần nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ văn hóa - du lịch của cả nước.

Ở vùng biển, lễ hội cầu ngư, hát bả trạo và nghề làm nước mắm phản ánh đời sống của cư dân gắn bó lâu đời với biển. Tại vùng đồng bằng, nhiều lễ hội đình làng, nghề truyền thống được duy trì qua hàng trăm năm là minh chứng sống động cho sức sống của nếp sống làng quê qua sinh hoạt tín ngưỡng và nghề truyền thống. Còn ở phía tây, nương vào đại ngàn, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gìn giữ, trao truyền điệu múa tâng tung da dá, nói lý, hát lý và nghề dệt thổ cẩm, nghi lễ dựng cây nêu…

Theo TS. Hà Thị Sương (Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng), số lượng di tích, di sản, hiện vật và các danh hiệu được ghi nhận phản ánh một phần những gì vùng đất này tích lũy qua hàng trăm năm. Phần lớn nhất nằm ở hệ giá trị di sản hình thành từ quá trình tương tác lâu dài giữa con người với tự nhiên, giữa các nền văn hóa, giữa truyền thống với đổi mới và hội nhập. Hệ giá trị ấy bao gồm các giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức, bản sắc, cộng đồng và sáng tạo.

Trình diễn dân ca Chăm phục vụ du lịch tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Nuôi dưỡng sức sống di sản

Theo GS-TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, để có một chiến lược văn hóa thể hiện tầm nhìn lâu dài, Đà Nẵng nên sớm xây dựng chương trình nhận diện, điều tra, đánh giá tổng thể di sản văn hóa trên địa bàn. Nội dung khảo sát, đánh giá nhằm xác định rõ không gian phân bố của các loại hình di sản; trữ lượng của từng loại hình di sản; tiềm năng văn hóa, kinh tế; đặc trưng; giá trị văn hóa… của từng loại hình, di tích, quần thể di sản để lập bản đồ tổng thể di sản văn hóa; đồng thời có kế hoạch xây dựng quy hoạch văn hóa tổng thể, quy hoạch văn hóa chuyên ngành.

Theo ông Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, để xây dựng Đà Nẵng giàu bản sắc, phù hợp với lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng, cần nghiên cứu, chọn lọc, quảng bá và có thời gian định hình các giá trị riêng. Trong đó, ưu tiên nguồn lực bảo tồn, quảng bá di sản vật thể và phi vật thể theo từng nhóm. Ông Võ Văn Thắng khuyến nghị, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo để số hóa, lưu trữ và quảng bá di sản. Để hạn chế di tích xuống cấp, di sản mai một, cần sớm phân cấp quản lý, rà soát những di tích không còn đủ tiêu chí xếp hạng. Cùng với đào tạo, đãi ngộ nhân lực chuyên môn và thu hút học sinh, sinh viên tham gia bảo tồn, thành phố cần có cơ chế tài chính rõ ràng, bảo đảm nguồn lực thường xuyên cho các di tích thiếu nguồn thu.

Nhiều nghề truyền thống vẫn được người dân xứ Quảng duy trì qua hàng trăm năm. TRONG ẢNH: Nghề làm lồng đèn ở Hội An. Ảnh: QUÔC TUẤN

Trong khi đó, PGS-TS. Hoàng Sĩ Nguyên (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) đề xuất, cần xây dựng lộ trình và bộ tiêu chí đánh giá phát triển văn hóa cơ sở. Trước mắt, thành phố kiểm kê di sản, khôi phục sinh hoạt truyền thống, nâng cấp thiết chế văn hóa và đưa nghệ thuật dân gian vào trường học. Giai đoạn tiếp theo, mở rộng không gian văn hóa đô thị, gắn làng nghề, lễ hội với du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ số và tăng quyền chủ động cho xã, phường. Về lâu dài, xây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng, mở rộng giao lưu quốc tế, gắn bảo tồn với sáng tạo và đào tạo lực lượng kế thừa. Và cần có Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả triển khai phát triển văn hóa cơ sở tại Đà Nẵng để đo lường hiệu quả thực chất.

Với văn hóa miền núi, ông Tôn Thất Hướng, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố nhận định, không ít giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đang mai một. Số di sản còn được thực hành trong cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp, trong khi không gian thực hành ngày càng thu hẹp. Do đó, cần bảo tồn có trọng tâm, gắn phát huy giá trị truyền thống với phát triển; đồng thời có chính sách khuyến khích nghệ nhân trao truyền di sản, gắn với chế độ ưu đãi dành cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Theo ông Tôn Thất Hướng, cần lấy làng làm địa bàn bảo tồn và xây dựng đời sống văn hóa mới, bởi nơi đây gắn kết không gian sinh kế, cư trú, sinh hoạt cộng đồng và tâm linh. Người dân là chủ nhân và người thụ hưởng di sản, với già làng, nghệ nhân và trí thức dân tộc giữ vai trò nòng cốt. Phát huy vai trò ấy giúp cộng đồng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng niềm tự hào và tạo thêm sinh kế cho đồng bào miền núi.

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho phát triển

Di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, làng nghề và các hoạt động sáng tạo đang mở ra dư địa phát triển mới cho Đà Nẵng.

Hô hát bài chòi trở thành loại hình văn hóa hấp dẫn trong hoạt động du lịch. Ảnh: KHÁNH LINH

Giữa tháng 9/2026, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng (thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng) phối hợp đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình biểu diễn tuồng phục vụ khách du lịch theo yêu cầu. Từ loại hình nghệ thuật vốn kén khán giả, tuồng được đưa vào tour tuyến, trở thành sản phẩm văn hóa có khả năng tạo nguồn thu. Đây là hướng đi cho thấy tiềm năng chuyển hóa giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển mà một số đơn vị, địa phương đang triển khai khá hiệu quả.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố nhìn nhận, Đà Nẵng với hệ thống di sản phong phú, không gian văn hóa đa dạng cùng lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo đông đảo được xem là lợi thế nổi bật để hình thành những sản phẩm, dịch vụ văn hóa mới gắn với bản sắc địa phương. Trong đó, bốn lĩnh vực nghệ thuật có thể phát triển thành trụ cột công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ.

Bốn trụ cột công nghiệp văn hóa

Các lĩnh vực nghệ thuật có thể phát triển thành trụ cột

Điệnảnh

Nghệthuậtbiểudiễn

Dulịchvănhóa

Thủcôngmỹnghệ

Theo ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố

Cụ thể, trong lĩnh vực điện ảnh, Đà Nẵng có nhiều chất liệu sáng tạo từ lịch sử, cảnh quan và con người. Trong đó, vùng đất Nam Ô từng ghi dấu sự hiện diện sớm của điện ảnh tại Việt Nam khi Gabriel Veyre đến quay phim năm 1896. Từ năm 2023 đến nay, thành phố cũng tổ chức các kỳ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), từng bước tạo không gian giao lưu, kết nối điện ảnh trong nước và quốc tế. Tương tự, ở nghệ thuật biểu diễn, tuồng và hô hát bài chòi có thể phát triển thành sản phẩm phục vụ người dân, du khách.

Riêng lĩnh vực du lịch văn hóa, Đà Nẵng có rất nhiều dư địa phát triển với hai di sản thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng hệ thống di tích, làng nghề và lễ hội phong phú, nơi lưu giữ, chứa đựng những câu chuyện văn hóa vùng đất đặc sắc nhất thông qua các lễ hội Cầu Ngư, Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, Bà Thu Bồn, Bà Phường Chào, Tết Nguyên tiêu,... trở thành chất liệu để phát triển sản phẩm du lịch, kể câu chuyện vùng đất, kết nối không gian di sản, giúp du khách tiếp cận sâu hơn văn hóa bản địa.

Đà Nẵng sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc từ đồng bằng đến miền núi. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố, Đà Nẵng cần có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và các hội chuyên ngành, nhằm phát huy thế mạnh từng lĩnh vực, như sân khấu tham gia biểu diễn; mỹ thuật đảm nhận thiết kế không gian; âm nhạc tạo điểm nhấn; văn học, nhiếp ảnh và điện ảnh góp phần kể chuyện, lan tỏa giá trị di sản. Những hoạt động như lễ hội pháo hoa quốc tế, lễ hội Việt - Hàn hay không gian văn hóa trên đường Bạch Đằng có thể trở thành nơi hội tụ các loại hình sáng tạo, gia tăng sức hấp dẫn cho sự kiện.

Có thể nhận thấy, hệ thống di sản, cảnh quan, làng nghề, lễ hội chính là nguồn chất liệu phong phú cho các ngành sáng tạo như du lịch văn hóa, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế và truyền thông phát triển. Bà Đinh Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố cho rằng, việc khai thác những di sản bản địa sẽ giúp sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc riêng, gia tăng giá trị trong kinh tế sáng tạo. Thành phố có thể phát triển các mô hình trải nghiệm kết hợp tham quan, tìm hiểu và thực hành di sản tại một số địa danh như: Ngũ Hành Sơn, Nam Ô, Cù Lao Chàm, phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm, khám phá câu chuyện văn hóa và tham gia hoạt động sáng tạo cùng cộng đồng.

“Bên cạnh nghệ sĩ, nghệ nhân, công nghiệp văn hóa cần đội ngũ quản trị nghệ thuật, tổ chức sự kiện, thiết kế, marketing văn hóa và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các hội chuyên ngành, trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo, tổ chức trại sáng tác, workshop cũng góp phần phát triển lực lượng sáng tạo trẻ tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp văn hóa”

ĐINH THỊ TRANGPhó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố

Với nguồn di sản phong phú và cộng đồng sáng tạo đang hình thành, Đà Nẵng có cơ hội xây dựng đô thị sáng tạo dựa trên bản sắc. Khi di sản được kết nối với nghệ thuật, công nghệ và thị trường, những giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; góp phần khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, sáng tạo của miền Trung - Tây Nguyên.

Trao truyền giá trị di sản

Để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, bên cạnh công tác bảo tồn, việc trao truyền, tạo môi trường thực hành và phát huy vai trò chủ thể văn hóa đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các nghệ nhân làng chiếu Bàn Thạch hướng dẫn trẻ em dệt chiếu truyền thống. Ảnh: VĨNH LỘC

Lan tỏa di sản từ cộng đồng

Hơn 15 năm nay, lớp dạy hát dân ca cho trẻ em tại khu vực chùa Cầu (phường Hội An) chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tiếng đàn, nhịp phách vang lên giữa không gian phố cổ, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến với thế hệ trẻ.

Triển khai trong không gian phố cổ từ năm 2010, chương trình đã truyền dạy cho hàng trăm lượt học sinh biết hô, hát dân ca bài chòi. Nhiều em sau khi tham gia lớp học trở thành diễn viên Nhà biểu diễn Nghệ thuật cổ truyền Hội An hoặc nòng cốt trong các phong trào văn nghệ quần chúng.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An thông tin, nhiều năm qua, bên cạnh bảo vệ cảnh quan kiến trúc, di tích trong không gian phố cổ, các hoạt động truyền dạy dân ca, bài chòi, hát tuồng, nhạc cụ dân tộc, nghề truyền thống đã được duy trì thường xuyên; góp phần gìn giữ, lan truyền các giá trị văn hóa, tạo điều kiện để di sản hiện diện liên tục trong đời sống cộng đồng. Nếu tính từ thời điểm đầu tiên đưa dân ca vào trường học, hoạt động truyền dạy bài chòi đã có 22 năm, với khoảng 2.200 học sinh được hướng dẫn, trao truyền.

“Bên cạnh tạo sân chơi cho học sinh, chương trình giúp các em làm quen với nghệ thuật truyền thống, hình thành tình yêu, sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa dân tộc. Khi những câu hát, nhịp phách được các em tiếp nhận bằng sự hứng thú và thấu cảm, di sản sẽ trở thành trải nghiệm hấp dẫn, lưu giữ lâu dài trong ký ức các bạn trẻ”

TRƯƠNG THỊ NGỌC CẨMPhó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An

Trình diễn dệt thổ cẩm Chăm tại Mỹ Sơn. Ảnh: VĨNH LỘC

Tương tự, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn), bảo tồn di sản không dừng lại ở việc trùng tu những công trình kiến trúc mà gắn với những giá trị văn hóa phi vật thể. Trong đó, chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm hay trình diễn các ngành nghề Chăm truyền thống đã trở thành điểm nhấn, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng Chăm gắn với vương quốc Champa xưa.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phân tích, bảo tồn di sản không phải giữ nguyên những giá trị vốn có mà cần làm mới, lan tỏa và phát huy phù hợp với đời sống đương đại. Trong không gian Đà Nẵng mới, việc kết nối các vùng văn hóa, cộng đồng dân cư, nghệ nhân, nghệ sĩ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn giá trị di sản, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, hưởng lợi từ văn hóa. Khi di sản trở thành một phần đời sống cộng đồng, sẽ tạo nền tảng để phát huy giá trị bền vững.

Những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Có thể kể đến như Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2026 - 2030; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030”…

Tạo sức sống cho di sản

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng cho rằng, trong nhịp sống hiện đại, bảo tồn di sản không đơn thuần gìn giữ những giá trị đã được trao truyền, mà cũng là tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, tiếp cận gần hơn công chúng, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục tiếp nối, lan tỏa, trở thành nguồn lực cho sự phát triển. Tuy nhiên, hiện thực mục tiêu này cần chú trọng yếu tố con người, đặc biệt là những nghệ nhân mang trong mình ký ức của quá khứ và đang tiếp tục thực hành, truyền dạy và phát triển.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh du lịch cộng đồng được quan tâm, vai trò của nghệ nhân càng trở nên quan trọng khi tham gia vào trình diễn văn hóa bản địa, tổ chức lễ hội, truyền dạy nghề và xây dựng sản phẩm trải nghiệm đặc trưng; góp phần bảo tồn bản sắc, tạo sinh kế, thu nhập cho cộng đồng.

“Giữ gìn di sản không đơn thuần là bảo vệ những gì thuộc về quá khứ mà chính là trách nhiệm tạo dựng tương lai cho văn hóa. Khi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng sự hiểu biết, niềm tự hào và những hình thức thực hành phù hợp, di sản sẽ không đứng ngoài dòng chảy phát triển mà trở thành nguồn lực nuôi dưỡng bản sắc, kết nối cộng đồng và làm giàu đời sống tinh thần, vật chất người dân”

HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆNGiám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng

Thời gian qua, nhiều địa phương đã chú trọng đến việc trao truyền di sản phi vật thể. Trong đó, con số gần 200 câu lạc bộ dân ca, bài chòi hoạt động thường xuyên trên địa bàn thành phố chính là minh chứng rõ nét cho sức sống của di sản. Mỗi câu lạc bộ là nơi những nghệ nhân, nhạc công, người yêu nghệ thuật truyền thống cùng luyện tập, giao lưu, biểu diễn và truyền dạy, góp phần duy trì phong trào văn nghệ, tạo môi trường để những làn điệu dân gian tiếp tục được thực hành, lan tỏa.

Bài chòi, dân ca trong đời sống cộng đồng

Một vài con số về hoạt động trao truyền

Đã có

22

năm

truyền dạy bài chòi ở Hội An, tính từ thời điểm đầu tiên đưa dân ca vào trường học

Khoảng

2.200

học sinh

được hướng dẫn, trao truyền

Gần

200

câu lạc bộ

dân ca, bài chòi hoạt động thường xuyên trên địa bàn thành phố

Nghệ nhân Nhân dân Huỳnh Sướng hướng dẫn khách du lịch chạm trổ một tác phẩm tại làng mộc Kim Bồng, phường Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Tại diễn đàn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố hôm 19/11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh khẳng định, một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô hạ tầng, mà còn ở chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng, chất lượng con người và đời sống tinh thần của nhân dân. Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng sống cao; phát huy truyền thống quê hương, con người xứ Quảng “Trung dũng, kiên cường, sáng tạo, nhân văn”. Đặc biệt, phát triển văn hóa đặt trong tổng thể chiến lược phát triển thành phố, gắn kết hài hòa với kinh tế, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân... Qua đó, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy công tác bảo tồn, trao truyền di sản được triển khai rộng khắp; tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa đến nhiều thế hệ, bền bỉ hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.

Nội dung: QUỐC TUẤN - KHÁNH LINH - VĨNH LỘC

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)