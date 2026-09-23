Vui tươi, ấm áp 'Đêm hội Trăng rằm' xã Đan Phượng

Đêm hội thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các nhà trường, nhân dân các thôn cùng đông đảo phụ huynh, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Ngân Nguyễn

Ngay từ mở đầu chương trình, không khí Trung thu đã sôi động với tiếng trống hội rộn rã, màn múa lân sư tử tưng bừng cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn.

Bên cạnh đó, những trò chơi đố vui tìm hiểu về ý nghĩa Tết Trung thu không chỉ mang lại tiếng cười rộn rã mà còn mang đến cho các em nhiều bài học và trải nghiệm bổ ích.

Các em nhỏ hào hứng tham dự chương trình. Ảnh: Ngân Nguyễn

Đến tham dự và chia vui cùng các em thiếu nhi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển gửi lời chúc mừng ấm áp tới toàn thể các em thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời động viên các em luôn nỗ lực chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, biết yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội, tiếp bước các thế hệ cha anh xây dựng quê hương Đan Phượng nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhắn gửi niềm tin yêu tới thế hệ măng non, ông Nguyễn Gia Hiển xúc động nhấn mạnh: “Đừng bao giờ ngừng ước mơ, bởi vì ước mơ của các cháu hôm nay chính là tương lai của quê hương Đan Phượng ngày mai”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội Nguyễn Văn Lập trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Ngân

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngân Nguyễn

Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; để mỗi cơ hội, giấc mơ của các em nhỏ đều được nâng niu, trân trọng.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Đan Phượng đã tặng 60 suất quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đan Phượng trao tặng 24 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá gần 3 triệu đồng, cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 7 Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 xã Đan Phượng: