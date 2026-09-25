Vui tươi, ấm áp Đêm hội Trăng rằm ở Lữ đoàn 167

Do đặc thù các gia đình quân nhân của Lữ đoàn đều ở xa đơn vị, nên những năm trước, Lữ đoàn chưa có điều kiện tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tập trung cho các cháu. Năm nay, với sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, lần đầu tiên Lữ đoàn tổ chức Đêm hội Trăng rằm, tạo không gian vui chơi, giao lưu và gắn kết giữa các gia đình quân nhân với đơn vị.

Đại biểu dự chương trình cổ vũ các cháu vui chơi cùng chú Cuội.

Tại chương trình, các cháu nhỏ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; tham gia rước đèn và phá cỗ trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Đặc biệt, với chủ đề “Trung thu cùng bố”, Lữ đoàn xây dựng video truyền tải hình ảnh người chiến sĩ Hải quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, giúp các cháu hiểu hơn về công việc, những vất vả và sự hy sinh thầm lặng của người bố là quân nhân; đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn sự đồng hành của mẹ và gia đình nơi hậu phương. Từ đó, giúp các cháu thêm tự hào và trân trọng tình cảm gia đình, có ý thức chăm ngoan, học tập tốt, sẻ chia với bố, mẹ.

Đại diện Lữ đoàn 167 và đơn vị, địa phương phối hợp trao quà tặng các cháu thiếu nhi.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó chính ủy Lữ đoàn, Đêm hội Trăng rằm là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đối với hậu phương cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần gắn kết tình cảm quân dân, tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 17 suất học bổng tặng con của quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi và con của ngư dân được Lữ đoàn nhận đỡ đầu; trao hơn 250 suất quà Trung thu tặng các cháu.