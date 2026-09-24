Vui trung thu cùng thiếu nhi An Giang

Thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan múa hát dưới trăng do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức.

Tại xã Vĩnh Điều, Tỉnh đoàn phối hợp UBND xã tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Chương trình có 250 thiếu nhi tham gia, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thiếu nhi dân tộc thiểu số.

Các em được tham gia thi làm lồng đèn đẹp, trò chơi dân gian, rước đèn, văn nghệ và phá cỗ Trung thu. Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 250 suất quà cho thiếu nhi tham gia chương trình; đồng thời vận động thêm nguồn lực hỗ trợ quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nội dung được tổ chức Đoàn quan tâm. Một phần quà trung thu hay một đêm hội vui chơi có thể không lớn về vật chất nhưng là sự động viên ý nghĩa, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Tỉnh đoàn mong các em có một mùa trung thu vui tươi, an toàn, ấm áp”.

Để thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có một mùa trung thu vui tươi, an toàn và trọn vẹn, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với từng địa bàn. Cùng với hoạt động tại cơ sở, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức nhiều nội dung vui trung thu dành cho thiếu nhi, thu hút hơn 250 thiếu nhi từ 6 - 15 tuổi đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các em được tham gia vẽ tranh với chủ đề “Vui hội trăng rằm - sẻ chia yêu thương”, liên hoan múa hát dưới trăng, thi làm và trang trí lồng đèn chi đội và triển lãm, trưng bày những cây đèn đẹp. Những hoạt động này tạo điều kiện để thiếu nhi vui chơi, giao lưu, thể hiện năng khiếu và tự tay làm những sản phẩm gắn liền với Tết Trung thu.

Tham gia liên hoan múa hát dưới trăng tại trung tâm, em Cao Hồng Gia Thảo, học sinh Trường Tiểu học và Mẫu giáo Lê Hồng Phong, phường Rạch Giá, chọn bài hát “Niềm vui của em” để thi diễn. “Để tiết mục thêm sinh động, các bạn đã hỗ trợ múa minh họa cùng em. Em rất vui khi được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các bạn và có một đêm trung thu thật vui, ý nghĩa”, em Thảo nói.

Còn em Trương Lê Minh Triết, học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Rạch Giá thích hoạt động làm và trang trí lồng đèn vì em được cùng các bạn chia sẻ ý tưởng, trang trí sản phẩm và tận hưởng không khí vui tươi của ngày hội Trung thu.

Thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan múa hát dưới trăng do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức.

Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Anh cho biết năm nay trung tâm tổ chức các nội dung vui Tết Trung thu theo hướng để thiếu nhi trực tiếp tham gia. Trung tâm muốn tạo không gian để các em được vui chơi, thể hiện năng khiếu và giao lưu với bạn bè. Trong quá trình tổ chức, trung tâm quan tâm đưa hoạt động đến những địa bàn có nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Sơn Kiên, công tác chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi được triển khai đồng bộ từ xã đến các ấp. Xã đoàn Sơn Kiên chỉ đạo 100% chi đoàn ấp tổ chức hoạt động trung thu cho thiếu nhi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn; đồng thời phối hợp các liên đội trường học tổ chức các hoạt động vui chơi, tạo không khí vui tươi, an toàn cho các em.

Bí thư Xã đoàn Sơn Kiên Ngô Mộng Trinh thông tin, bên cạnh tổ chức các hoạt động vui Trung thu, Xã đoàn chủ động rà soát, nắm hoàn cảnh của thiếu nhi, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp. Xã đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ lồng đèn, bánh, kẹo, sữa, đồ dùng học tập, học bổng và quà trung thu cho các em.

“Chúng tôi mong thiếu nhi đều có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, nhất là những em còn khó khăn có thêm sự động viên, chia sẻ từ cộng đồng”, chị Trinh nói. Cùng với các hoạt động tại từng ấp, Xã đoàn Sơn Kiên tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cấp xã, tạo thêm không gian để thiếu nhi vui chơi, giao lưu, thưởng thức văn nghệ và đón trung thu trong không khí gần gũi, ấm áp.