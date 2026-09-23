Vui Tết Trung thu và trao thưởng khuyến học cho thiếu nhi

BHXH tỉnh Sơn La tổ chức vui Tết Trung thu và trao thưởng khuyến học cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Năm học 2025-2026, với sự nỗ lực học tập và rèn luyện, con em cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Có 67 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; 6 cháu đạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, trong đó, cấp tỉnh 5 giải, cấp quốc gia 1 giải. Bên cạnh đó, có 7 cháu đạt giải tại các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 7 cháu trúng tuyển, đỗ các trường đại học trong năm học 2025-2026.

Lãnh đạo BHXH tỉnh trao quà khuyến học cho các cháu thiếu nhi có thành tích cao trong học tập.

Động viên, khích lệ các cháu tiếp tục vươn lên, BHXH tỉnh Sơn La đã trao quà khuyến học cho các cháu có thành tích cao trong học tập.

Các em thiếu nhi hân hoan trong Tết trung thu.

Nhân dịp này, BHXH tỉnh Sơn La đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi với nhiều hoạt động như: Múa lân, phá cỗ, trò chơi đoán vui có thưởng, rước đèn ông sao… Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, gắn kết, động viên tinh thần học tập và mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

Các em hào hứng tham gia các trò chơi.

Các em hào hứng tham gia các trò chơi.

Tiết mục múa lân tại chương trình.