'Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương' cùng con em Công an Thủ đô

Ngày 20-9, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội thiện nguyện VIANHU đã tổ chức họp mặt tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - chùa Tuệ Giác với sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, trụ trì chùa; ông Bùi Anh Thái, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCNVN tại Hungary và hơn 40 vị cao niên.