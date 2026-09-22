'Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương' cùng con em Công an Thủ đô
Hòa chung không khí rộn ràng của Tết Trung thu năm 2026, tối 21-9, Cụm thi đua số 4 và số 5 CATP Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương” với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích cho con em cán bộ chiến sĩ mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng."
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vui-tet-trung-thu-gan-ket-yeu-thuong-cung-con-em-cong-an-thu-do-post669288.antd