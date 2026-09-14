Vui Tết Trung thu - Gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon (Hàn Quốc)

Các đại biểu tham dự chương trình “Vui Tết Trung Thu 2026”. (Nguồn: TTXVN)

Tham dự chương trình có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Gyeyang Moon Mi-hee, Chủ tịch Đại Tông hội Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc Lý Huân (Lee Hoon), cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố Incheon và đông đảo bà con, thiếu nhi người Việt Nam tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình gửi lời thăm hỏi và chúc toàn thể bà con, đặc biệt là các cháu thiếu nhi, đón Trung thu vui tươi, đầm ấm. Bà nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam xa quê gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình phát biểu tại chương trình. (Nguồn: TTXVN)

Tham tán Công sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành, chăm lo đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có bà con tại Incheon. Đại sứ quán mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tuân thủ pháp luật sở tại, hội nhập tích cực và hướng về quê hương, đất nước.

Đặc biệt, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình đề nghị các gia đình và tổ chức cộng đồng quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các cháu trong các gia đình Việt - Hàn học tập, phát triển và hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc, đồng thời duy trì tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Theo bà, các cháu sẽ là những cầu nối hữu nghị quan trọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Nhân dịp này, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình cảm ơn các đại biểu Hàn Quốc và chính quyền thành phố Incheon đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt và phát triển của các cháu thiếu nhi Việt Nam tại địa phương.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon Phạm Thị Gái cảm ơn Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình, đại diện Hội đồng nhân dân quận Gyeyang, cùng đông đảo bà con và các em nhỏ đã tới tham dự chương trình.

Bà Phạm Thị Gái - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Nhấn mạnh sự kiện không chỉ là dịp đoàn kết, hướng về quê hương mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bà Phạm Thị Gái cho biết Hội người Việt Nam tại Incheon chính thức phát động gây quỹ và tiếp nhận ủng hộ cho dự án “Ký túc xá cho em”. Dự án dự kiến triển khai từ tháng 6 đến tháng 9/2027 tại khu vực Trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Khẳng định sự sẻ chia là món quà ý nghĩa của những người con xa xứ dành cho quê hương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon kêu gọi các đại biểu, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay ủng hộ, góp phần sớm xây dựng cho các em nhỏ vùng cao một mái nhà an toàn, ấm áp, tiếp sức cho những ước mơ đến trường.

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Đại Tông hội Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc, ông Lý Huân (Lee Hoon) bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự và chia sẻ không khí ấm áp của Tết Trung thu 2026 cùng bà con cộng đồng người Việt Nam tại Incheon. Ông cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh Trung thu là dịp đặc biệt để người dân hai nước cùng hướng về gia đình, quê hương.

Ông Lý Huân (Lee Hoon), Chủ tịch Đại Tông hội Dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc phát biểu tại chương trình. (Nguồn: TTXVN)

Nhắc lại mối nhân duyên lịch sử kéo dài 800 năm, bắt đầu từ năm 1226, khi Thủy tổ dòng họ là Hoàng tử Lý Long Tường thuộc Vương triều Lý của Việt Nam tới Cao Ly định cư, ông Lý Huân khẳng định các thế hệ con cháu dù xây dựng cuộc sống mới tại Hàn Quốc vẫn luôn giữ gìn cội nguồn và tình cảm hướng về quê hương Việt Nam.

Nhân dịp này, Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc chính Quốc hội Hàn Quốc Yoo Dong-soo gửi thư chúc mừng chương trình. Trong thư, ông đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với đời sống kinh tế, xã hội và sự đa dạng văn hóa của thành phố Incheon; gửi lời chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc và mong muốn quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Các đại biểu và cộng đồng người Việt nghe biểu diễn đàn tranh. (Nguồn: TTXVN)

Ông Yoo Dong-soo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc coi người nhập cư và các gia đình đa văn hóa là những thành viên bình đẳng, đồng thời chia sẻ về việc Chính phủ Hàn Quốc tăng ngân sách cho các chương trình tích hợp xã hội và hỗ trợ định cư, thể hiện sự quan tâm đối với chính sách đa văn hóa tại Hàn Quốc.

Các đại biểu và cộng đồng người Việt chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, rước đèn và phá cỗ, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ý nghĩa, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Incheon, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.