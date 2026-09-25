Vui Tết Trung thu dưới mái nhà Lữ đoàn 167: 'Phúc Lộc yêu thương' nối dài niềm tự hào người lính biển

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng quà Trung thu cho Lữ đoàn 167. (Ảnh: Lữ đoàn 167)

Đây là lần đầu tiên một sự kiện Trung thu có quy mô lớn, đong đầy cảm xúc được diễn ra ngay tại đơn vị, mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em nhỏ là con em cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

​Đến dự và chung vui với các em nhỏ có Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 và Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn. Sự quan tâm, sâu sát của Ban Chỉ huy Lữ đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để kết nối tình cảm gia đình người lính, biến nơi hội quân thành mái nhà chung ấm áp tình thân trong đêm rằm.

​Nhằm gia tăng niềm vui và lan tỏa các giá trị nhân văn của chương trình, Ban tổ chức đã trân trọng đón tiếp các khách mời đặc biệt đại diện cho Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc: Hoa hậu Võ Thu Sương (Hoa hậu Áo dài Doanh nhân thế giới), Chủ tịch Hội; cùng hai Phó Chủ tịch Hội là Nữ hoàng Nguyễn Thị Mỹ Linh (Nữ hoàng Nhân Ái-Nữ hoàng Doanh nhân Việt Nam 2025) và Hoa hậu thân thiện Lương Thục Nghi.

​Sự đồng hành của các đại biểu cùng các nhà tài trợ, mạnh thường quân không chỉ mang đến sự động viên tinh thần lớn lao mà còn trực tiếp trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt, 750 chiếc bánh Trung thu cùng 300 phần quà ý nghĩa tận tay các em nhỏ.

Sự sẻ chia ấm áp này thể hiện tình cảm sâu sắc của cộng đồng đối với hậu phương người lính biển, tiếp thêm niềm tự hào cho các con về người cha đang khoác trên mình màu áo hải quân quen thuộc.

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Lữ đoàn 167. (Ảnh: Lữ đoàn 167)

​Chương trình đã chạm đến trái tim của đông đảo đại biểu và niềm hạnh phúc của những người tham dự bởi khoảnh khắc các em nhỏ được ôm chằm lấy cha ngay tại đơn vị sau thời gian xa cách. Đại diện Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc đã gửi lời tri ân chân thành đến Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 167 cùng các tấm lòng nhân ái đã chung tay góp sức làm nên thành công cho sự kiện.

​Ghi nhận những tấm lòng cao cả và nghĩa tình sâu sắc của Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, Thủ trưởng Lữ đoàn 167 Hải quân đã trân trọng trao tặng Giấy khen và Thư cảm ơn đến các mạnh thường quân, thành viên trong hội nhằm thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp thiết thực cho đơn vị và hậu phương quân đội.

​Chuỗi hoạt động "Trung thu Phúc Lộc yêu thương" và "Trung thu cùng bố" tại Lữ đoàn 167 vượt lên trên tầm vóc của một đêm hội phá cỗ thông thường. Đó là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người lính biển - những người đã gạt niềm vui đoàn viên riêng tư để giữ vững sự bình yên cho đất nước. Nơi mái nhà Lữ đoàn 167, tình yêu thương gia đình đã hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng của toàn xã hội đối với những cống hiến thầm lặng vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của quê hương.