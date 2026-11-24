Tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, hình ảnh con tôm là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ sáng tạo qua 2 trò chơi dân gian “Xếp mô hình con tôm Cà Mau” và “Hoá trang tôm vui”.

Đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia trò chơi “Xếp mô hình con tôm Cà Mau”.

Giữa không khí náo nhiệt của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, cuộc thi “Xếp mô hình con tôm Cà Mau” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, các đội thi đã tạo nên những mô hình con tôm sinh động, mang đậm dấu ấn quê hương.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành sản phẩm, các đội còn phải thuyết trình về ý tưởng và ý nghĩa mô hình. Qua đó, mỗi sản phẩm gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về sản vật quê hương.

Các đội thi thuyết trình về sản phẩm xếp hình con tôm.

Tiếp nối không khí sôi nổi là phần thi biểu diễn “Hoá trang tôm vui”, nơi sức sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện qua những bộ trang phục độc đáo, đầy màu sắc.

Điều thú vị là phần lớn chất liệu được các đội tận dụng từ quần áo cũ, bìa các tông, giấy, bao ni lông và các loại vật liệu tái chế.

Trang phục của đội Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau lấy cảm hứng từ hình ảnh tôm sống và tôm khô.

Qua bàn tay khéo léo, những vật liệu bình dị ấy được biến hoá thành những bộ trang phục mang hình dáng, màu sắc của con tôm. Từng bước chân trình diễn, từng động tác tạo dáng cùng ỷ tưởng hoá trang dí dỏm đã mang đến tiếng cười và sự thích thú cho khán giả.

Các bạn trẻ sử dụng vật liệu tự nhiên để thiết kế trang phục.

Bạn Thạch Toàn, Đoàn UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Đội mang đến 2 bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh tôm sống và tôm khô - hai sản phẩm đặc trưng của Cà Mau. Qua đây, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau với ngành tôm phát triển, vươn tầm thế giới”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Xuyên tự tin trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ con tôm.

Các bạn trẻ Trường THPT Cà Mau thuyết trình về ý tưởng thiết kế trang phục.

Đoàn Trường Cao đẳng Cà Mau mang đến bộ trang phục mang tên “Vương quốc xanh”, được thực hiện trong 5 ngày từ bìa các tông, bao ni lông và nhiều vật dụng khác. Không chỉ tạo ấn tượng bằng hình thức trình diễn, bộ trang phục còn chuyển tải thông điệp về trách nhiệm giữ gìn môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch - yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành tôm.

Không chỉ sáng tạo trang phục từ vật liệu tự nhiên, các bạn trẻ còn khéo léo thiết kế những phụ kiện trình diễn đi kèm, tạo điểm nhấn sinh động và thú vị.

Điều đọng lại sau phần thi không chỉ là những mô hình đẹp mắt hay các bộ trang phục ngộ nghĩnh mà còn là những câu chuyện ý nghĩa được kể bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua từng sản phẩm, hình ảnh con tôm Cà Mau được nhìn nhận ở nhiều góc độ: từ giá trị kinh tế, niềm tự hào quê hương đến trách nhiệm bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: “Con tôm gắn bó với từng con kênh, từng vuông nuôi, với mồ hôi và tâm huyết của bao thế hệ người dân Cà Mau. Có thể nói, con tôm không chỉ nuôi sống người dân mà còn làm nên dáng dấp, bản sắc riêng của vùng đất. Hoạt động này là cách tuổi trẻ tỉnh nhà kể lại câu chuyện về con tôm quê hương bằng ngôn ngữ mới - ngôn ngữ của thời trang và sân khấu; đồng thời cũng là dịp để các bạn trẻ thử sức và khẳng định chính mình”./.