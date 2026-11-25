Vận động viên của các đội đua ghe Ngo tập hợp về khu khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long sẵn sàng tranh tài tại Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng. Ảnh: nhandan.vn

Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946-2026). Cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng dành cho công chúng. Không khí ngày hội hiện diện ở khắp nơi, ở quảng trường, sân di tích, trong trường học và bên những dòng sông. Có nơi tiếng reo nổi lên theo nhịp mái chèo, có nơi khách dự hội nán lại bên khung dệt để nhìn từng sợi chỉ đan thành hoa văn. Mỗi người tìm thấy một niềm vui riêng khi được xem, được thử sức và góp phần làm nên ngày hội.

Tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngày 21/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khai mạc chuỗi hoạt động về di sản. Khoảng 90 hình ảnh, tư liệu tại Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam gợi mở những câu chuyện về cảnh quan, phong tục và đời sống của các cộng đồng trên khắp đất nước. Sang khu trải nghiệm, khách dự hội có dịp ngắm những con tò he đủ màu dần thành hình qua đôi tay nghệ nhân, nhìn kỹ những đường thêu ren Ninh Hải thanh mảnh, rồi hòa vào tiếng cổ vũ bên sân ném còn. Với học sinh, “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số” đem lại niềm háo hức qua từng thử thách. Lịch sử quê hương trở nên gần gũi hơn khi các em được tự mình tìm lời giải, được chơi và được hỏi về những điều vừa khám phá.

Ở Khánh Hòa, Chương trình “Thanh âm quê hương” tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang góp thêm sắc màu cho những ngày hội. Ngày 24/11, sân khấu Tháp Trầm Hương là nơi công bố tác phẩm và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa. Cùng ngày, tại Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai, các hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tạo dịp để người dân, du khách tìm hiểu di sản ngay trong không gian của những ngôi tháp cổ. Các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý mở cửa miễn phí. Niềm vui ngày hội cũng hiện diện trong trường học qua những trang sách, những hoạt động tìm hiểu lịch sử và văn hóa địa phương.

Ở Vĩnh Long, ngày hội náo nhiệt trên mặt sông Láng Thé. Chiều 21/11, hàng chục nghìn người dân và du khách, tập trung dọc hai bờ sông dự lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng. Suốt hai ngày 21 và 22/11, giải quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên của 13 đội ghe Ngo thuộc các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Mái chèo cùng bổ xuống nước, thân ghe dài lướt đi, tiếng reo dậy lên dọc hai bờ. Người xem dõi theo từng nhịp chèo, còn các tay chèo giữ sự ăn ý để đưa ghe tiến lên. Sức cuốn hút của cuộc đua cũng là sức sống của một sinh hoạt truyền thống gắn với lễ hội Ok Om Bok, nơi đồng bào Khmer gửi gắm niềm tin và thể hiện sự gắn kết của cộng đồng.

Hòa chung niềm vui ấy, ở các tỉnh biên giới phía Bắc, đồng bào các dân tộc gặp nhau trong những câu hát, điệu múa và trò chơi đã quen thuộc với từng bản làng. Trong các ngày từ 19 đến 21/11, Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang rộn ràng với Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I. 18 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho các vùng văn hóa và cộng đồng dân tộc tiêu biểu trong tỉnh cùng về dự hội. Trên sân khấu, làn điệu Then của người Tày, Páo dung của người Dao và Sình ca của người Cao Lan nối nhau cất lên. Có câu hát ngân dài, tha thiết, có đoạn rộn rã, khiến người nghe muốn nán lại. Mỗi làn điệu mang một cách cất lời, gửi tâm tình riêng, để bà con nghe được cả tiếng hát thân quen của dân tộc mình và những thanh âm mới mẻ của cộng đồng cùng chung sống trên một vùng đất.

Rời sân khấu, người dự hội có thể thong thả ngắm hoa văn trên một bộ trang phục, tìm hiểu một nhạc cụ hay dừng lại trước những nông cụ đã gắn với công việc hằng ngày của bà con. Qua những vật dụng tưởng chừng rất đỗi quen thuộc, nếp ăn, nếp mặc và sự khéo léo trong lao động của mỗi cộng đồng hiện lên cụ thể hơn. Một đường hoa văn gợi chuyện về cách dệt, một nông cụ gợi chuyện làm nương. Chính những điều gần gũi ấy giúp cuộc gặp gỡ giữa bà con các dân tộc có thêm chuyện để kể, để hỏi và để hiểu nhau hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tham gia ngày hội văn hóa, quảng bá sản phẩm nông sản tại địa phương. Ảnh: Xuân Minh

Ở xã Tân Trịnh, lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II diễn ra trong các ngày từ 22 đến 24/11, với sự tham gia của 8 xã có đồng bào Pà Thẻn sinh sống. Bên sân kéo co, tiếng hò bật lên dồn dập mỗi khi sợi dây nhích về một phía. Sang phần thi dệt thổ cẩm, nhịp hội chậm lại theo đôi tay người dệt, để người xem nhìn rõ từng sợi chỉ đan vào nhau, từng nét hoa văn dần hiện trên mặt vải. Ở phần thi ẩm thực, sự khéo léo ấy hiện ra qua những chiếc bánh sừng trâu được gói gọn ghẽ. Bà con các xã gặp nhau, thi tài và chia sẻ kinh nghiệm, còn người dự hội hiểu thêm sự công phu đằng sau một tấm vải, một món bánh. Tối 24/11, nghi lễ Nhảy lửa truyền thống tại lễ khai mạc đưa công chúng vào không gian tín ngưỡng của người Pà Thẻn, gợi mở cách đồng bào quan niệm về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Cũng trong ngày 24/11, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, khoảng 1.000 nghệ nhân, học sinh, cán bộ và người dân đã cùng trình diễn múa chầu then trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Theo nhịp nhạc, những cánh tay đưa lên uyển chuyển, rồi cả đội hình cùng chuyển bước dứt khoát. Vốn gắn với nghi lễ then của người Tày, Nùng, điệu múa gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi, bản làng no ấm. Trong đội hình ấy có nghệ nhân, bà con và các em học sinh tại địa phương. Khi cùng thực hành điệu múa của quê mình, các em có dịp hiểu thêm những mong ước mà bao thế hệ đã gửi vào từng nhịp múa.

Khi tiếng reo bên sân hội đã lắng, niềm vui vẫn theo bà con về bản. Một câu hát được nhớ thêm, một điệu múa được tập lại, một câu chuyện về phong tục được kể cho người chưa đi hội nghe. Bằng những việc bình dị như thế, văn hóa tiếp tục được gìn giữ trong đời sống, còn người dân thêm gắn bó với nhau và với nơi mình sinh sống. Với đồng bào nơi biên giới, tình yêu đất nước có cội rễ trong tình yêu dành cho bản làng, tiếng nói, phong tục và mảnh đất ông bà đã vun đắp qua nhiều thế hệ. Sự gắn bó ấy tiếp thêm sức để bà con chung tay chăm lo cuộc sống, giữ gìn sự bình yên của thôn bản, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên cương Tổ quốc.