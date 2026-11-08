Vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mường Khoa

Dự ngày hội có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo cán bộ và nhân dân bản Phiêng Tâm.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng nhân dân bản Phiêng Tâm.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam), ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Phiêng Tâm Lường Văn Song báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động của bản năm 2026.

Bản Phiêng Tâm có 240 hộ, gần 1.200 nhân khẩu với 2 dân tộc Lào, Thái cùng sinh sống. Năm 2026, bản đã phối hợp tổ chức 20 đợt tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, thu hút 1.800 lượt người tham gia; tổ chức 20 đợt vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường bản, ngõ xóm. Cán bộ, đảng viên, nhân dân trong bản luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Đến nay, bản còn 2 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, 93% số số đạt “Gia đình văn hóa”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đông đảo nhân dân tham dự ngày hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cấp ủy, chính quyền xã Mường Khoa đã tổ chức thi đấu các môn thể thao gồm: bóng đá, kéo co, pickleball, bóng chuyền hơi; giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục ca, múa, hát đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Các đại biểu chứng kiến Ban Công tác Mặt trận và đoàn thể bản Phiêng Tâm ký giao ước thi đua năm 2027.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân bản Phiêng Tâm đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Mường Khoa tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các đội thi đấu kéo co tại ngày hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; quan tâm chăm lo, giáo dục và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà chúc mừng nhân dân bản Phiêng Tâm.

Nhân dịp này, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng nhân dân bản Phiêng Tâm; UBND xã tặng danh hiệu “Bản văn hóa” năm 2026 cho bản Phiêng Tâm và tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 cho 10 gia đình của bản Phiêng Tâm.

Chủ tịch UBND xã Mường Khoa Trịnh Quang Anh trao tặng giấy chứng nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 cho các gia đình bản Phiêng Tâm.

Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, động viên nhân dân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, tạo động lực để mỗi người dân tiếp tục chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.