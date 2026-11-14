Vui hội đại đoàn kết ở Cốc Phương

Đây là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Quang cảnh ngày hội.

Dự ngày hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ xã cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân dự ngày hội.

Thôn Cốc Phương là thôn biên giới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Cốc Phương, Na Lốc 1 và Na Lốc 2, hiện có 181 hộ với 980 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Dù địa bàn rộng, các khu dân cư cách xa nhau, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy, tạo động lực để Nhân dân cùng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao quà tặng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho Nhân dân thôn Cốc Phương.

Năm 2026, toàn thôn có 170/181 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 93,9%; thu nhập bình quân đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường với 12 đợt tổng vệ sinh, thu hút trên 1.000 lượt người tham gia; tự nguyện hiến hơn 17.500 m² đất và đóng góp 82 ngày công làm đường giao thông, công trình chung. Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới được chú trọng, với tổ tự quản gồm 6 hộ tham gia quản lý 5 km đường biên.

Sôi nổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết ở thôn Cốc Phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống ngày truyền thống đại đoàn kết và ngày văn hoá Việt Nam; thảo luận các nội dung xây dựng thôn Cốc Phương đoàn kết, mạnh về kinh tế.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để người dân Cốc Phương tiếp tục chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.