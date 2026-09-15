Vùi dập Willem II 5-1, Ajax vào top 5 còn đối thủ chôn chân ở nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Ajax 5-1 Willem II: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ajax5 - 1Willem IIKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ajax tiếp đón Willem II.

13'Ajax áp đảo hoàn toàn thế trận

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Ajax nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều khi kiểm soát bóng tới 73% - 27%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra 4 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0), khiến Willem II phải co cụm phòng ngự và chưa có bất kỳ cơ hội bắn phá nào.

25'Ajax áp đảo hoàn toàn thế trận

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Ajax đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 7 - 0 (trúng đích 1 - 0), trong khi Willem II gần như chỉ biết căng mình phòng ngự và chưa có nổi cú sút nào.

37'Ajax dồn ép liên tục nhưng chưa thể mở tỷ số

Bước sang phút 37, Ajax vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và tung ra số cú dứt điểm vượt trội 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), song Willem II vẫn đang kiên cường chống đỡ để giữ tỷ số 0-0.

41'Davy Klaassen mở tỷ số cho Ajax

Phút 41, Kasper Dolberg kiến tạo thuận lợi để Davy Klaassen lập công đưa Ajax vươn lên dẫn 1-0 trước Willem II. Bàn thắng phản ánh đúng sức ép áp đảo của đội chủ sân Johan Cruijff Arena khi họ kiểm soát bóng tới 67% và tung ra tới 17 cú dứt điểm so với 2 lần của đối thủ.

45'Julian Brandt nhân đôi cách biệt cho Ajax

Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Julian Brandt đã kịp thời lên tiếng ở phút 45 để nâng tỷ số lên 2-0 cho Ajax. Cách biệt an toàn ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân Johan Cruijff Arena củng cố thế trận vượt trội hoàn toàn trước Willem II.

45'Willem II thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Willem II thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Per van Loon rời sân nhường chỗ cho Alessandro Ciranni. Đội khách buộc phải có phương án thay đổi sau khi liên tiếp nhận bàn thua và đang bị Ajax dẫn trước 2-0.

45'Willem II thay người ở cuối hiệp một

Phút 45, Willem II quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Mats Lemmens được tung vào sân thay cho Tonny Vilhena. Trong bối cảnh vừa phải nhận liên tiếp hai bàn thua và đang bị Ajax dẫn 2-0, đội khách buộc phải làm mới đội hình để tìm kiếm sự khởi sắc.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Ajax áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Ajax vẫn đang nắm giữ hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 2-0 và kiểm soát bóng tới 70% - 30%. Sức ép nghẹt thở được đội chủ nhà duy trì liên tục với tổng cộng 19 - 5 pha dứt điểm cùng 7 - 1 quả phạt góc, khiến Willem II gần như chỉ biết căng mình chống đỡ.

57'Ajax làm mới hàng công với Viktor Tsygankov

Phút 57, Ajax có sự thay đổi nhân sự khi Viktor Tsygankov được tung vào sân thế chỗ Steven Berghuis. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà có thể muốn duy trì sức ép để giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng.

57'Sofyan Amrabat vào sân tiếp sức cho Ajax

Phút 57, Ajax có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi Sofyan Amrabat được tung vào sân thế chỗ Davy Klaassen. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn, đội chủ nhà Johan Cruijff Arena có lẽ muốn duy trì sự chắc chắn để bảo toàn kết quả.

61'Willem II điều chỉnh nhân sự ở phút 61

Phút 61, Willem II thực hiện quyền thay đổi người khi A. Et-Taibi được tung vào sân để trám vị trí của Hidde ter Avest. Đang bị dẫn trước 2-0 trên sân Johan Cruijff Arena, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm nỗ lực xoay chuyển tình thế.

62'Ajax áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 62, Ajax vẫn duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71% - 29%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với 21 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 7 - 3) cùng 9 - 2 quả phạt góc, khiến Willem II hoàn toàn phải gồng mình chống đỡ để không phải nhận thêm bàn thua.

67'Ajax làm mới cánh trái với Caio Henrique

Phút 67, Ajax có sự điều chỉnh nhân sự khi Caio Henrique được tung vào sân thế chỗ cho Owen Wijndal. Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà có thể muốn tiếp tục duy trì sự an toàn nơi hành lang cánh để bảo toàn cách biệt.

67'Ajax làm mới tuyến trên khi dẫn 2-0

Phút 67, Ajax quyết định rút Julian Brandt ra nghỉ để nhường chỗ cho Abdellah Ouazane. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà có thể muốn tạo thêm luồng gió mới trên hàng công nhằm duy trì quyền kiểm soát trong phần còn lại của trận đấu.

69'Viktor Tsygankov nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Ajax

Phút 69, Viktor Tsygankov lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho Ajax. Bàn thắng thứ ba phản ánh đúng thế trận vượt trội của đội chủ nhà tại Johan Cruijff Arena, khi họ hoàn toàn áp đảo đối thủ và kiểm soát bóng tới 72%.

70'Willem II thay người trên hàng công

Phút 70, Willem II tiến hành sự thay đổi nhân sự khi Chido Obi được tung vào sân để thế chỗ Jaden Slory. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên mặt trận tấn công sau khi để đối thủ dẫn trước 3-0.

74'Oscar Gloukh nâng tỷ số lên 4-0 cho Ajax

Phút 74, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Kasper Dolberg, Oscar Gloukh dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 4-0 cho Ajax. Đội chủ sân Johan Cruijff Arena hoàn toàn áp đảo thế trận và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 10 điểm trên bảng xếp hạng.

74'Ajax áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 74, Ajax tiếp tục làm chủ hoàn toàn trận đấu khi duy trì tỷ lệ cầm bóng vượt trội 71% - 29%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ với số pha dứt điểm lên tới 25 - 8 (trúng đích 9 - 3) cùng cách biệt phạt góc áp đảo 11 - 2, khiến Willem II gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

76'Alessandro Ciranni rút ngắn cách biệt cho Willem II

Phút 76, nhận đường kiến tạo từ Uriël van Aalst, Alessandro Ciranni dứt điểm chính xác mang về bàn thắng cho Willem II. Pha lập công này giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1, gỡ lại phần nào danh dự sau những bàn thua liên tiếp.

77'Ajax làm mới hàng thủ khi dẫn sâu

Phút 77, Ajax thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Dies Janse được tung vào sân thế chỗ Thilo Kehrer. Đang dẫn Willem II 4-1 cùng thế trận kiểm soát áp đảo, đội chủ nhà có lý do để làm mới lực lượng nhằm bảo toàn kết quả.

84'Willem II thay người ở những phút cuối

Phút 84, Willem II tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Eser Gürbüz được tung vào sân thay thế cho Maxim Dekker. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-4 trên sân Johan Cruijff Arena, sự thay đổi này khó có thể giúp đội khách đảo ngược tình thế khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

86'Ajax áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 86, Ajax hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 71% - 29%. Sức ép nghẹt thở còn được thể hiện qua thống kê dứt điểm vượt trội 28 - 10 và tỷ số phạt góc 11 - 2, khiến Willem II gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ trong những phút cuối.

87'Kasper Dolberg nâng tỷ số lên 5-1 cho Ajax

Phút 87, Kasper Dolberg ghi tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt thành 5-1 cho Ajax. Bàn thắng muộn này hoàn toàn đánh sập mọi nỗ lực của Willem II, khép lại một ngày thi đấu áp đảo toàn diện của đội chủ sân Johan Cruijff Arena.

KTKết thúc: Ajax 5-1 Willem II

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 02:50 16/09/2026

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc đối đầu với Willem II tại sân vận động Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 16/09/2026. Đây là thời điểm quan trọng để đội bóng thủ đô duy trì sự tập trung cao độ nhằm tích lũy điểm số tối đa trước một đối thủ đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và khoảng cách điểm số

Bước vào vòng đấu này, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 5 với 10 điểm trong tay. Vị trí hiện tại giúp đại diện thủ đô duy trì thế bám đuổi quyết liệt với những câu lạc bộ dẫn đầu và khẳng định rõ nét tham vọng ở nhóm trên. Từng điểm số giành được ở giai đoạn này đều có ý nghĩa bản lề trong việc định hình cục diện bảng xếp hạng của họ.

Ở chiều ngược lại, Willem II đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi xếp ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách 8 điểm giữa hai đội phản ánh phần nào bức tranh chênh lệch về mặt kết quả kể từ đầu mùa. Hành quân đến sân khách trước một đối thủ vượt trội trên bảng tổng sắp đặt ra thử thách cực kỳ nan giải cho Willem II.

Tương quan phong độ của hai câu lạc bộ

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện sự ổn định tương đối với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Ở lần ra sân mới nhất, đội chủ sân Johan Cruijff Arena đã bỏ túi trọn vẹn 3 điểm để tìm lại cảm giác chiến thắng sau những bước chệch choạc ngắn ngủi trước đó. Nhịp điệu thi đấu tích cực này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Trái ngược hoàn toàn, Willem II vẫn chưa thể tìm ra lối thoát cho chuỗi trận nghèo nàn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở những lần xuất quân gần đây. Sự thiếu ổn định và mạch không thắng kéo dài đang tác động nặng nề lên tâm lý thi đấu của các vị khách.

Cán cân áp đảo từ thành tích đối đầu

Yếu tố lịch sử cũng hoàn toàn ủng hộ đội chủ sân Johan Cruijff Arena. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự vượt trội tuyệt đối của Ajax: họ giành chiến thắng trong cả 5 trận, không để hòa trận nào và Willem II không có bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo này không chỉ mang đến lợi thế về mặt điểm số trong quá khứ mà còn củng cố vững chắc sự tự tin cho đội chủ nhà. Với Willem II, việc liên tục phải nhận kết quả trắng tay trước đối thủ khiến chuyến làm khách sắp tới trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhận định xu hướng cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Johan Cruijff Arena cùng thành tích đối đầu vượt trội, Ajax nắm giữ nhiều cơ hội để áp đặt thế trận lên đối phương ngay sau hồi còi khai cuộc. Sự chênh lệch giữa vị trí thứ 5 và thứ 17 phản ánh đúng tình cảnh hiện tại của đôi bên.

Nếu chơi đúng khả năng và giữ vững nhịp độ kiểm soát, đội chủ nhà đủ khả năng duy trì thế trận vượt trội để tiếp tục cuộc đua ở tốp đầu. Trong khi đó, Willem II nhiều khả năng phải tập trung toàn bộ nhân sự cho mặt trận phòng ngự nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trên đất khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)