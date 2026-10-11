Vùi dập San Diego 4-1, New York Red Bulls khiến đối thủ giậm chân ở vị trí thứ 12

📊 Xem thống kê chi tiết trận New York Red Bulls 4-1 San Diego: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-new-york-red-bulls-4-1-san-diego-new-york-red-bulls-thang-dam-thuyet-phuc-468778.html

New York Red Bulls4 - 1San DiegoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

New York Red Bulls tiếp đón San Diego.

13'San Diego nhập cuộc chủ động hơn

Sau gần 15 phút đầu trận, San Diego đang chiếm thế chủ động với 55% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm (1-3, trúng đích 0-1). Trong khi đó, New York Red Bulls chủ yếu chơi áp sát quyết liệt để hạn chế các đợt lên bóng của đối thủ, dẫn đến việc đã phạm lỗi 4-2.

15'Julian Hall mở tỷ số sớm cho New York Red Bulls

Phút 15, đón đường kiến tạo từ Jorge Ruvalcaba, Julian Hall dứt điểm chuẩn xác đưa New York Red Bulls vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số sớm mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội chủ nhà trước San Diego.

20'Devin Padelford nhân đôi cách biệt cho New York Red Bulls

Phút 20, nhận đường kiến tạo từ Cade Cowell, Devin Padelford dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho New York Red Bulls. Bàn thắng thứ hai chỉ trong vòng 5 phút giúp đội chủ nhà nắm lợi thế rất lớn trước San Diego.

25'New York Red Bulls duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau 25 phút bóng lăn, New York Red Bulls vẫn giữ vững cách biệt 2-0 nhờ sự hiệu quả vượt trội ở khâu dứt điểm. Dù để San Diego nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 45% - 55%, đội chủ nhà lại sắc bén hơn rõ rệt khi tạo ra 5 - 4 pha dứt điểm cùng 3 - 1 lần trúng đích.

27'Jorge Ruvalcaba nâng tỷ số lên 3-0

Phút 27, Jorge Ruvalcaba lập công giúp New York Red Bulls đào sâu cách biệt lên 3-0 trước San Diego. Đội chủ nhà cho thấy hiệu quả chuyển hóa cơ hội vượt trội khi ghi liền ba bàn chỉ sau chưa đầy một phần ba thời gian thi đấu.

30'Jeppe Tverskov nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 30, Jeppe Tverskov bên phía San Diego phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Khó khăn càng thêm chồng chất với đội khách khi họ đang bị New York Red Bulls dẫn trước 3-0.

37'New York Red Bulls áp đảo về cơ hội

Dù San Diego cầm bóng áp đảo với 62% so với 38% của New York Red Bulls, đội chủ nhà mới là những người tạo ra sức ép nghẹt thở nhờ sự hiệu quả trong khâu tấn công. Tính đến phút 37, New York Red Bulls vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với 12 - 5, trong đó có tới 6 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ để duy trì cách biệt an toàn 3-0.

42'Julian Bazan phạm lỗi phải nhận thẻ vàng

Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Julian Bazan bên phía New York Red Bulls sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước áp đảo 3-0, đội chủ nhà vẫn cần giữ cái đầu lạnh để duy trì lợi thế an toàn trước giờ nghỉ.

44'Anders Dreyer bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc

Phút 44, Anders Dreyer không thể tận dụng thành công quả phạt đền để mang về bàn rút ngắn cách biệt cho San Diego. Cơ hội tốt nhất để thắp lại hy vọng bị phung phí khiến đội khách tiếp tục bị New York Red Bulls dẫn sâu với tỷ số 3-0 trước giờ nghỉ giải lao.

45'San Diego thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, San Diego quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alejandro Alvarado Jr được tung vào sân thế chỗ Jeppe Tverskov. Động thái điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang gặp vô vàn khó khăn và bị New York Red Bulls dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một.

45'San Diego làm mới hàng công ngay cuối hiệp một

Phút 45, San Diego quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Cédric Bakambu được tung vào sân thay thế cho Marcus Ingvartsen. Đang bị New York Red Bulls dẫn trước 3-0, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'New York Red Bulls duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 49, San Diego cầm bóng áp đảo tới 31% - 69% nhưng New York Red Bulls mới là bên tạo ra sự khác biệt rõ rệt nhờ lối chơi sắc bén. Đội chủ nhà dẫn 3-0 và hoàn toàn lấn lướt về số pha dứt điểm với 12 - 7 (trúng đích 6 - 2), biến mọi đợt lên bóng của đối thủ thành sự bế tắc.

55'Manu Duah nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Manu Duah của San Diego sau hành vi phản ứng lỗi nhận định. Đang bị dẫn trước 0-3, sự ức chế tâm lý khiến các cầu thủ đội khách dần đánh mất sự bình tĩnh cần thiết trên sân.

60'Cédric Bakambu rút ngắn tỷ số cho San Diego

Phút 60, Cédric Bakambu tỏa sáng ghi bàn giúp San Diego rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Dù kiểm soát bóng áp đảo tới 68%, đội khách vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lật ngược tình thế trước New York Red Bulls.

61'San Diego làm mới hàng công sau bàn rút ngắn tỷ số

Phút 61, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi David Evra Mimbang Nyangono được tung vào sân thế chỗ Gabriel Pirani. Ngay sau khi có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3, đội khách tiếp tục làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm cơ hội lật ngược thế cờ.

61'San Diego điều chỉnh nhân sự sau bàn rút ngắn tỷ số

Phút 61, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi Christopher McVey được tung vào sân thế chỗ Ian Murphy. Vừa có được bàn gỡ 1-3, đội khách tiếp tục làm mới đội hình với hy vọng tạo thêm đột biến trong hiệp hai.

61'New York Red Bulls gia cố nhân sự sau bàn thua

Phút 61, New York Red Bulls quyết định có sự thay đổi người khi đưa Tim Parker vào sân thế chỗ Justin Che. Động thái này diễn ra ngay sau khi San Diego rút ngắn tỷ số xuống 1-3, dường như nhằm giúp đội chủ nhà siết lại hệ thống phòng ngự.

61'New York Red Bulls giữ lợi thế dù cầm bóng ít

Sau hơn một giờ thi đấu, San Diego áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 68% so với 32% của đối thủ, nhưng New York Red Bulls mới là bên tạo ra nhiều hiểm cơ hơn. Đội chủ nhà dẫn trước 3-1 nhờ lối chơi trực diện sắc bén, vượt trội về số pha dứt điểm (14 - 9) cũng như độ chính xác khi đưa bóng trúng đích (7 - 3).

71'New York Red Bulls làm mới tuyến giữa

Phút 71, New York Red Bulls thực hiện quyền thay đổi người khi Sekou Kone được tung vào sân để trám chỗ cho Ronald Donkor. Đội chủ nhà có thể đang muốn bổ sung thể lực nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-1 khi trận đấu bước vào giai đoạn then chốt.

71'Forsberg vào sân tăng cường tuyến giữa Red Bulls

Phút 71, New York Red Bulls quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút Mohammed Sofo ra nghỉ và tung Emil Forsberg vào sân. Trong bối cảnh đang dẫn 3-1, sự xuất hiện của tiền vệ giàu kinh nghiệm này có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát lại nhịp độ trước sức ép từ San Diego.

71'Choupo-Moting vào sân làm mới hàng công

Phút 71, New York Red Bulls quyết định rút Cade Cowell ra nghỉ và trao cơ hội cho Eric Maxim Choupo-Moting. Đội chủ nhà cần thêm sự điềm tĩnh và kinh nghiệm trên hàng công để bảo toàn tỷ số 3-1 trước sức ép từ San Diego.

73'New York Red Bulls phản công sắc bén

Bước sang phút 73, dù San Diego áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 33% - 67%, New York Red Bulls mới là bên tạo ra nhiều mối đe dọa thực sự. Đội chủ nhà dẫn trước về số pha dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 9 - 4) và đang bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn 3-1 bằng lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả.

79'San Diego làm mới hàng công ở phút 79

Phút 79, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Amahl Pellegrino được tung vào sân để thế chỗ Elias Achouri. Đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng nhằm thu hẹp cách biệt khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

81'New York Red Bulls làm mới đội hình

Phút 81, New York Red Bulls tiến hành thay đổi nhân sự khi Jahkeele Marshall-Rutty được tung vào sân để thay thế Jorge Ruvalcaba. Đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 3-1 khi trận đấu bước vào những phút cuối.

82'Thẻ vàng cho Devin Padelford

Phút 82, Devin Padelford bên phía New York Red Bulls phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt khi tỷ số vẫn là 3-1 trong những phút cuối trận.

85'Kieran Sargeant nhận thẻ vàng ở phút 85

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kieran Sargeant sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh San Diego đang bị dẫn 3-1, pha bóng này càng khiến nỗ lực lật ngược tình thế của đội khách thêm phần bế tắc khi thời gian trận đấu dần cạn kiệt.

85'New York Red Bulls duy trì sức ép lớn

Bước sang phút 85, dù San Diego cầm bóng áp đảo với tỷ lệ 35% - 65%, New York Red Bulls mới là bên tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn vượt trội. Đội chủ nhà đã tung ra tới 22 - 12 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 4), khiến thủ môn đối phương phải có 6 lần cứu thua và bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 3-1.

88'New York Red Bulls thay người củng cố đội hình

Phút 88, New York Red Bulls quyết định rút Devin Padelford ra nghỉ để nhường chỗ cho Matthew Dos Santos. Đội chủ nhà đang hướng tới việc bảo toàn cách biệt 3-1 khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

90+1'San Diego điều chỉnh nhân sự ở phút bù giờ

Phút 90+1', San Diego thực hiện sự thay đổi người khi Onni Valakari được tung vào sân thế chỗ Aníbal Godoy. Trong bối cảnh đang bị New York Red Bulls dẫn trước 3-1, sự điều chỉnh muộn màng này là nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến của đội khách ở những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

90+3'Choupo-Moting ấn định tỷ số 4-1 cho New York Red Bulls

Phút 90+3', Eric Maxim Choupo-Moting ghi bàn nới rộng cách biệt lên 4-1 cho New York Red Bulls. Pha lập công ở những phút bù giờ dập tắt hoàn toàn hy vọng giành điểm của San Diego trong trận đấu này.

KTKết thúc: New York Red Bulls 4-1 San Diego

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 08:42 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa New York Red Bulls và San Diego diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium mang ý nghĩa quan trọng với cả hai câu lạc bộ. Trọng tâm của màn so tài này hướng về San Diego, đội bóng đang rơi vào giai đoạn chững lại rõ rệt và chịu áp lực lớn trong việc tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm chặn đứng chuỗi trận sa sút.

Sức ép đè nặng lên San Diego

San Diego bước vào chuyến làm khách lần này với hành trang là phong độ đáng báo động. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào khi phải nhận tới 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, 3 thất bại liên tiếp gần đây phản ánh rõ nét những khó khăn mà tập thể này đang phải đối mặt trong việc duy trì sự gắn kết và tính hiệu quả trong lối chơi.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, San Diego đang đứng ở vị trí thứ 12 với 32 điểm. Thành tích khiêm tốn này đòi hỏi đội khách phải nhanh chóng có những điều chỉnh về mặt tinh thần lẫn phương án vận hành chiến thuật để sớm ngắt mạch kết quả bất lợi.

New York Red Bulls tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, New York Red Bulls sở hữu lợi thế sân nhà Sports Illustrated Stadium nhưng bản thân họ cũng chưa đạt trạng thái thi đấu hoàn toàn ổn định. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Ở hai trận đấu gần nhất, New York Red Bulls trải qua 1 thất bại trước khi chia điểm với 1 trận hòa.

Dẫu vậy, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà mang lại cho New York Red Bulls cơ hội thuận lợi để kiểm soát thế trận. Họ sẽ tìm cách tận dụng sự chông chênh của đối thủ nhằm giành kết quả có lợi.

Điểm tựa tâm lý của đội khách

Dù đang chìm trong chuỗi phong độ nghèo nàn, San Diego vẫn có cơ sở để nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Trong lần đối đầu duy nhất gần nhất giữa đôi bên, chính San Diego là đội giành được chiến thắng trước New York Red Bulls. Ký ức tích cực từ trận đấu đó sẽ là điểm tựa tinh thần quý giá để đội khách nỗ lực hướng tới một thế trận chặt chẽ và chấm dứt giai đoạn thi đấu ảm đạm.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)