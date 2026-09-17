Vùi dập Lech Poznan 4-0, Crystal Palace có khởi đầu như mơ tại Europa League

📊 Xem thống kê chi tiết trận Crystal Palace 4-0 Lech Poznan: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Crystal Palace4 - 0Lech PoznanKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Crystal Palace tiếp đón Lech Poznan.

10'Yeremy Pino mở tỷ số sớm cho Crystal Palace

Ngay phút 10, Yeremy Pino đã tỏa sáng để mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc, đưa Crystal Palace vươn lên dẫn trước 1-0 trước Lech Poznan. Pha lập công sớm trên sân Selhurst Park giúp đại diện nước Anh nắm giữ lợi thế tâm lý lớn trong trận mở màn vòng bảng UEFA Europa League.

13'Crystal Palace duy trì thế chủ động sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Crystal Palace tiếp tục nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt hơn khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 2) cùng lợi thế phạt góc 2 - 0, buộc Lech Poznan phải lùi sâu phòng ngự.

25'Thế trận giằng co sau bàn mở tỷ số

Sau gần nửa hiệp một, Crystal Palace vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 nhưng thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Lech Poznan không hề e dè khi cầm bóng 48% và thậm chí nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 5 lần so với 4 của đội chủ nhà. Dẫu vậy, độ sắc sảo ở các tình huống quyết định vẫn chưa cao khi cả hai đội mới chỉ có 1-1 lần dứt điểm trúng đích.

27'Chris Richards nhân đôi cách biệt cho Crystal Palace

Phút 27, Chris Richards lập công giúp Crystal Palace vươn lên dẫn trước 2-0 trước Lech Poznan. Bàn thắng củng cố vững chắc lợi thế của đội chủ sân Selhurst Park, dù bảng đấu vẫn chưa đá xong và chưa thể sớm chốt suất đi tiếp.

34'Larsen sút phạt đền chuẩn xác, Crystal Palace dẫn 3-0

Phút 34, Jörgen Strand Larsen lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Crystal Palace trước Lech Poznan. Đội chủ sân Selhurst Park đang trải qua hiệp đấu đầu tiên áp đảo hoàn toàn khi đã có tới 3 bàn thắng dẫn trước đối thủ.

37'Crystal Palace duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, Crystal Palace tiếp tục làm chủ nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Dù Lech Poznan nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 7 pha dứt điểm, đại diện nước Anh vẫn tỏ ra vượt trội về độ sắc bén khi sở hữu 4 cú sút trúng đích so với 1 của đối thủ để bảo toàn vững chắc cách biệt 3-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Crystal Palace duy trì lợi thế an toàn

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 49, Lech Poznan cố gắng kiểm soát bóng với 51% nhưng Crystal Palace mới là bên nắm giữ lợi thế tuyệt đối về tỷ số 3-0. Đại diện nước Anh thi đấu cực kỳ sắc bén khi sở hữu số pha dứt điểm trúng đích vượt trội 4 - 1 và cũng nhỉnh hơn về phạt góc với 4 - 2.

61'Lech Poznan thay đổi nhân sự trên sân Selhurst Park

Phút 61, Lech Poznan quyết định làm mới đội hình khi Filip Jagiełło được tung vào sân thế chỗ của Allahyar Sayyadmanesh. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận sau khi bị dẫn 0-3.

61'Lech Poznan thay đổi nhân sự trên hàng công

Phút 61, Lech Poznan quyết định làm mới hàng công khi rút Mikael Ishak ra nghỉ để nhường chỗ cho Y. Agnero. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm cải thiện thế trận sau khi bị dẫn 3-0.

61'Crystal Palace duy trì lợi thế an toàn

Bước sang phút 61, Crystal Palace vẫn đang nắm chắc thế chủ động khi dẫn trước 3-0. Dù Lech Poznan nỗ lực bám đuổi với thông số dứt điểm khá cân bằng 10 - 9 (trúng đích 5 - 3), đội bóng nước Anh vẫn thể hiện độ sắc bén và hiệu quả vượt trội để bảo toàn trọn vẹn cách biệt an toàn.

62'Oscar Mingueza vào sân củng cố đội hình

Phút 62, Crystal Palace quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Oscar Mingueza được tung vào sân thế chỗ cho Anan Khalaili. Đội chủ sân Selhurst Park tiếp tục có những tính toán an toàn khi đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0.

62'Dwight McNeil vào sân gia cố tuyến giữa

Phút 62', Crystal Palace có sự thay đổi nhân sự khi Dwight McNeil được tung vào sân để thay thế Quinten Timber. Dẫn trước 3-0 khá an toàn, đội chủ sân Selhurst Park chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận vượt trội.

70'Lech Poznan rút Joel Pereira ra nghỉ

Phút 70, Lech Poznan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Robert Gumny được tung vào sân thay thế Joel Pereira. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đã bị Crystal Palace dẫn trước 3-0.

70'Lech Poznan làm mới hàng công ở phút 70

Phút 70, Lech Poznan quyết định làm mới nhân sự khi rút Patrick Walemark ra nghỉ để nhường chỗ cho Leo Bengtsson. Trong bối cảnh đang bị Crystal Palace dẫn trước 3-0 trên sân Selhurst Park, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Ba Lan tìm kiếm bàn thắng danh dự.

73'Crystal Palace giữ vững lợi thế dẫn ba bàn

Bước sang phút 73, Crystal Palace duy trì thế trận an toàn với cách biệt dẫn trước 3-0. Dù Lech Poznan nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra tỷ số dứt điểm không quá chênh lệch 12-10 (trúng đích 5-3), đội bóng nước Anh vẫn kiểm soát tốt tình hình với thời lượng cầm bóng 51% - 49% cùng 6-4 phạt góc.

74'Crystal Palace điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 74, Crystal Palace tiến hành thay người khi Jaydee Canvot được tung vào sân để thế chỗ cho Chris Richards. Nắm lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Selhurst Park, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức và làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

74'Crystal Palace rút Daichi Kamada nghỉ ngơi

Phút 74, Crystal Palace tiến hành thay đổi nhân sự khi Ismaila Sarr được tung vào sân thế chỗ Daichi Kamada. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Selhurst Park, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận an toàn.

74'Nketiah vào sân làm mới hàng công Crystal Palace

Phút 74, Crystal Palace tiến hành thay đổi nhân sự khi Eddie Nketiah được tung vào sân thế chỗ Jörgen Strand Larsen. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Selhurst Park, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn tiếp tục duy trì áp lực trên tuyến đầu trong những phút còn lại.

76'Thẻ vàng cho Radosław Murawski

Phút 76, tiền vệ Radosław Murawski bên phía Lech Poznan phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Crystal Palace dẫn 3-0 trên sân Selhurst Park, tình huống can thiệp thiếu chuẩn xác này tiếp tục làm gia tăng áp lực lên đại diện Ba Lan.

81'Lech Poznan thay đổi nhân sự muộn màng

Phút 81, Lech Poznan quyết định làm mới đội hình khi tung Daniel Håkans vào sân để thế chỗ cho Pablo Rodriguez Delgado. Khi cách biệt đang là 3-0 nghiêng về Crystal Palace, sự điều chỉnh này có thể chỉ nhằm giúp đại diện Ba Lan tìm kiếm bàn gỡ danh dự trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

85'Crystal Palace giữ vững lợi thế cách biệt

Bước sang phút 85, Crystal Palace vẫn làm chủ tình hình khi dẫn trước 3-0 nhờ thế trận nhỉnh hơn với 53% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Lech Poznan nỗ lực tìm bàn gỡ với 11 pha dứt điểm nhưng đội bóng nước Anh tỏ ra sắc bén và hiệu quả vượt trội với 14 lần hãm thành cùng 5 cú sút trúng đích.

87'Thẻ đỏ tai hại cho Lech Poznan

Phút 87, cơn ác mộng của Lech Poznan càng thêm tồi tệ khi Radosław Murawski nhận thẻ đỏ rời sân. Đang bị dẫn trước 0-4 trên sân Selhurst Park, việc chỉ còn thi đấu với 10 người khiến hy vọng tìm kiếm bàn danh dự của đội khách gần như bị dập tắt hoàn toàn.

89'Eddie Nketiah nâng tỷ số lên 4-0 cho Crystal Palace

Phút 89, tận dụng lợi thế hơn người sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ, Dwight McNeil đã kiến tạo chuẩn xác để Eddie Nketiah ghi bàn nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Crystal Palace. Bàn thắng muộn này gần như khép lại mọi hy vọng của Lech Poznan trên sân Selhurst Park.

KTKết thúc: Crystal Palace 4-0 Lech Poznan

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Cuộc so tài giữa Crystal Palace và Lech Poznan diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân Selhurst Park, mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi đội chủ nhà đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là thời điểm then chốt để đại diện bóng đá Anh tận dụng tối đa ưu thế sân bãi nhằm tạo bước đệm vững chắc cho tham vọng của mình.

Tình thế trên bảng xếp hạng của hai đội

Bước vào trận đấu này, cả hai câu lạc bộ đều đang tìm kiếm những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí. Crystal Palace hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 0 điểm. Đại diện nước Anh đặt mục tiêu tối đa hóa điểm số nhằm không bị tụt lại trong cuộc đua hướng tới nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Lech Poznan tạm thời đứng ở vị trí thứ 19 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai bên trên bảng xếp hạng là rất sít sao, khiến cho màn đọ sức trực tiếp tại London trở thành cơ hội không thể tốt hơn để một trong hai đội bứt lên phía trước.

Sự ổn định từ phong độ của đại diện Ba Lan

Dù phải thi đấu trên sân khách, Lech Poznan mang tới nước Anh sự tự tin đáng nể nhờ màn trình diễn ổn định gần đây. Đội bóng Ba Lan đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành được 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Sự kiên kết chặt chẽ trong lối chơi cùng đà hưng phấn từ các kết quả tích cực giúp đội khách trở thành thử thách không hề dễ chịu. Họ sẵn sàng tạo ra nhiều khó khăn cho chủ nhà bằng lối chơi kỷ luật và khả năng chớp thời cơ ấn tượng.

Điểm tựa sân nhà và kỳ vọng chuyên môn

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ chiến thuật chặt chẽ, nơi Crystal Palace cần phát huy tối đa lợi thế quen thuộc tại Selhurst Park để kiểm soát thế trận. Trước một đối thủ đang có phong độ cao như Lech Poznan, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ định đoạt cục diện màn so tài.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)