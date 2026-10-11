📊 Xem thống kê chi tiết trận Excelsior 1-5 Groningen: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Excelsior1 - 5GroningenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Excelsior tiếp đón Groningen.

7'Marco Rente mở tỷ số sớm cho Groningen

Ngay phút 7, Marco Rente đã lên tiếng đưa Groningen vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Excelsior. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách tạo lợi thế lớn từ rất sớm, dù họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ trong những phút đầu trận.

12'Excelsior nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau bàn thua sớm, Excelsior chủ động đẩy cao đội hình và nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo với 69% - 31%. Đội chủ nhà đã tung ra 4 - 2 pha dứt điểm so với Groningen, song sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn khi họ chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 2).

20'Thẻ vàng cho David van der Werff

Phút 20, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo David van der Werff bên phía Groningen sau pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 trên sân khách, Groningen cần duy trì sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Excelsior.

26'Groningen duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số

Sau gần nửa giờ thi đấu, Groningen vẫn làm chủ thế trận khi dẫn trước 0-1 và tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha hãm thành. Dù Excelsior cầm bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% - 49%, đội khách mới là bên liên tục bắn phá khung thành với số pha dứt điểm trúng đích áp đảo 0 - 4 cùng lợi thế phạt góc 0 - 4.

36'Irakli Yegoian gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền

Phút 36, Irakli Yegoian bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Excelsior. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị Groningen dẫn trước từ sớm.

38'Stijn van Gassel phản lưới, Groningen tái lập thế dẫn bàn

Chỉ hai phút sau khi bị gỡ hòa, Groningen lại vượt lên dẫn trước 1-2 ở phút 38' sau pha lúng túng đá phản lưới nhà của Stijn van Gassel bên phía Excelsior. Bàn thua tai hại này dập tắt ngay sự hưng phấn vừa nhen nhóm của đội chủ nhà và mang lại lợi thế lớn cho các vị khách trước giờ nghỉ giải lao.

39'Groningen duy trì áp lực dẫn bàn

Tiến về cuối hiệp một, Groningen vẫn cho thấy sự chủ động khi chiếm 53% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số quả phạt góc (1 - 5). Dù Excelsior nỗ lực bám đuổi với 6 cú dứt điểm, đội khách vẫn tỏ ra sắc bén hơn hẳn với số pha bắn phá trúng đích 1 - 4 để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Groningen duy trì áp lực đầu hiệp hai

Bước sang phút 51, dù Excelsior giữ quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% - 49%, Groningen mới là đội tạo ra sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 1-2. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm trúng đích áp đảo 1 - 5, buộc thủ môn chủ nhà đã phải có tới 4 pha cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

59'VAR vào cuộc xác nhận phạt đền cho Groningen

Phút 59, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho Groningen được hưởng một quả phạt đền từ tình huống liên quan đến Jorg Schreuders. Đang tạm dẫn 1-2, cơ hội vô cùng thuận lợi mở ra để đội khách nới rộng cách biệt bàn thắng.

63'Groningen duy trì áp lực tấn công hiệu quả

Bước sang phút 63, Excelsior dù nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng (51% - 49%) nhưng Groningen mới là đội tạo ra sự đe dọa rõ rệt hơn. Đội khách vượt trội ở độ chuẩn xác với số pha dứt điểm trúng đích 1 - 5 (tổng dứt điểm 8 - 9), đồng thời áp đảo ở chỉ số phạt góc 2 - 5 để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2.

64'Thom Van Bergen sút phạt đền chuẩn xác

Phút 64, Thom Van Bergen thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 1-3 cho Groningen. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn ngay trên sân Van Donge & De Roo Stadion.

65'Excelsior điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 65, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi Kasey Bos được tung vào sân thế chỗ cho Simon Janssen. Đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế sau khi bị Groningen dẫn trước 1-3.

65'Excelsior điều chỉnh nhân sự trên sân

Phút 65, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi Mario Domínguez Franco được tung vào sân để trám vị trí của David Garden. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận sau khi bị Groningen dẫn trước với tỷ số 1-3.

65'Excelsior điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 65, Excelsior tiến hành thay đổi đội hình khi Daniel van Vianen được tung vào sân thay thế cho Ágúst Orri Thorsteinsson. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm nét tươi mới nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế sau khi vừa để Groningen nới rộng cách biệt lên 1-3.

65'Excelsior điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 65, bên phía Excelsior, Valentin Sulzbacher được tung vào sân thế chỗ Eric da Silva Moreira. Đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ khi vừa để Groningen nới rộng cách biệt lên 1-3 chỉ một phút trước đó.

66'Groningen làm mới đội hình khi dẫn sâu

Phút 66, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi Tygo Land được tung vào sân thế chỗ Jacob Ondrejka. Nắm lợi thế dẫn 1-4 trước Excelsior, đội khách có lý do để làm mới nhân sự nhằm duy trì thế trận vượt trội.

67'Willumsson ghi bàn nới rộng cách biệt lên 1-4

Phút 67, đón đường kiến tạo từ Pelle Clement, Brynjólfur Darri Willumsson dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-4 cho Groningen. Cơn mưa bàn thắng liên tiếp trong hiệp hai giúp đội khách nắm lợi thế quá lớn ngay trên sân của Excelsior.

72'Groningen chủ động rút trụ cột rời sân

Phút 72, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi Mark Csinger được tung vào sân để trám vị trí của Hans Hateboer. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-4 an toàn, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt trong phần còn lại của trận đấu.

76'Groningen duy trì lợi thế áp đảo

Bước sang phút 76, dù Excelsior nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (51% - 49%), Groningen mới là đội tạo ra sự vượt trội rõ rệt về độ hiệu quả. Đội khách duy trì cách biệt an toàn nhờ sự sắc bén trên hàng công với 1 - 7 lần dứt điểm trúng đích, đồng thời áp đảo ở chỉ số phạt góc 2 - 5.

80'Tygo Land nhận thẻ vàng ở phút 80

Phút 80, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Tygo Land bên phía Groningen sau pha phạm lỗi. Dù nắm chắc chiến thắng khi đang dẫn Excelsior 1-4, đội khách vẫn thi đấu rất quyết liệt ở những phút cuối.

81'Excelsior tung Jahanbakhsh vào sân tìm kiếm hy vọng

Phút 81, Excelsior thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Alireza Jahanbakhsh được tung vào sân thế chỗ Aymen sliti. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-4 trên sân nhà, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến đầu nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng ở những phút cuối trận.

84'Groningen rút dần trụ cột khi nắm chắc lợi thế

Phút 84, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi Nils Eggens được tung vào sân để thế chỗ cho Brynjólfur Darri Willumsson. Đang dẫn trước với tỷ số 1-4, đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút cuối trận.

85'Groningen làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 85, Groningen tiến hành thay đổi nhân sự khi Ryan Metu được tung vào sân thế chỗ Thom Van Bergen. Với cách biệt an toàn dẫn trước 1-4, đội khách chủ động giữ nhịp trận đấu để bảo toàn trọn vẹn chiến thắng.

85'Groningen điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 85, Groningen tiến hành thay người khi Oskar Zawada được tung vào sân thế chỗ David van der Werff. Với cách biệt dẫn trước an toàn 1-4 trên sân Van Donge & De Roo Stadion, đội khách chủ động làm mới đội hình để khép lại trận đấu một cách chắc chắn.

88'Groningen nắm chắc chiến thắng cách biệt

Bước sang phút 88, Groningen vẫn đang dẫn 1-4 đầy thuyết phục nhờ khả năng tận dụng cơ hội vượt trội. Dù Excelsior nhỉnh hơn về tổng số pha dứt điểm (13 - 11), đội khách mới là bên tỏ ra sắc bén khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số sút trúng đích với 2 - 7.

90+5'Marco Rente ấn định thắng lợi đậm đà

Phút 90+5, Marco Rente ghi bàn nới rộng cách biệt lên 1-5 cho Groningen. Pha lập công ở những giây bù giờ cuối cùng đã khép lại một ngày thi đấu áp đảo của đội khách ngay trên sân Van Donge & De Roo Stadion.

KTKết thúc: Excelsior 1-5 Groningen

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 23:40 11/10/2026

Groningen bước vào chuyến làm khách trên sân Van Donge & De Roo Stadion lúc 21h45 ngày 11/10/2026 trong bối cảnh tổn thất nhân sự trước trận. Khó khăn về mặt quân số xuất hiện đúng vào thời điểm đội khách cần một kết quả tích cực để duy trì thế bám đuổi với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Excelsior.

Tình thế cân bằng tại khu vực giữa bảng xếp hạng

Cả Excelsior và Groningen đang thể hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc về mặt điểm số. Đội chủ nhà Excelsior hiện xếp ở vị trí thứ 7 với 11 điểm. Ngay phía sau, Groningen bám sát ở hạng 8 và cũng sở hữu tròn 11 điểm.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là chỉ số phụ, biến màn đọ sức sắp tới thành cuộc cạnh tranh then chốt nhằm chiếm ưu thế về mặt vị trí. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội bứt lên, trong khi sự thiếu vắng nhân lực đặt Groningen vào thế bất lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Sự tương phản về phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà Excelsior đang có tâm lý thi đấu tương đối hưng phấn nhờ thành tích ổn định thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, Excelsior giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ-đen duy trì sự tự tin khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Groningen lại mang dấu hiệu chững lại. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Phong độ thiếu ổn định cộng thêm việc thiếu hụt lựa chọn nhân sự khiến ban huấn luyện Groningen phải tính toán kỹ lưỡng phương án xoay tua.

Lịch sử đối đầu và yếu tố sân bãi

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Groningen vẫn có cơ sở để tự tin khi chiếm đôi chút ưu thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Groningen giành được 3 chiến thắng, trong khi Excelsior có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Van Donge & De Roo Stadion cùng lực lượng đầy đủ hơn đang là điểm tựa vững chắc cho Excelsior. Trước một đối thủ đang xáo trộn đội hình và sa sút phong độ, Excelsior có cơ hội lớn để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm kết quả có lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)