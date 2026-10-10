Vùi dập Angers 5-1, Stade Brestois 29 bứt lên áp sát nhóm giữa Ligue 1

📊 Xem thống kê chi tiết trận Stade Brestois 29 5-1 Angers: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Stade Brestois 295 - 1AngersKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Stade Brestois 29 tiếp đón Angers.

9'Ajorque mở tỷ số sớm cho Stade Brestois 29

Ngay phút 9, Ludovic Ajorque đã đưa Stade Brestois 29 vượt lên dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo chuẩn xác của Hugo Magnetti. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn ngay từ những phút đầu trận trên sân Stade Francis-Le-Blé.

13'Stade Brestois 29 duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau bàn mở tỷ số sớm, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi Stade Brestois 29 kiểm soát 51% bóng so với 49% của Angers. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số pha dứt điểm với 2-1 (trúng đích 1-0), trong khi Angers nỗ lực đáp trả với số phạt góc nhỉnh hơn là 1-2.

15'Ludovic Ajorque nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 15, tiền đạo Ludovic Ajorque bên phía Stade Brestois 29 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đội chủ nhà đang chiếm ưu thế với cách biệt 2-0, Ajorque sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

17'Lucas Tousart nhân đôi cách biệt cho Stade Brestois 29

Phút 17, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Joris Chotard, Lucas Tousart dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Stade Brestois 29. Đội chủ nhà khởi đầu đầy hưng phấn và đang tận dụng cơ hội cực tốt để áp đảo Angers ngay trong hiệp một.

25'Brest tận dụng cơ hội vượt trội

Dù chỉ cầm bóng 38% - 62% so với Angers, Brest lại tỏ ra sắc bén vượt trội khi dẫn trước 2-0 sau 25 phút thi đấu. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về độ hiệu quả ở khâu hãm thành với 5 - 2 lần dứt điểm, trong đó có tới 4 - 0 cú sút trúng đích khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn.

30'Kenny Lala đá phạt đền nâng tỷ số lên 3-0

Phút 30, Kenny Lala thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Stade Brestois 29. Đội chủ nhà thể hiện sự áp đảo tuyệt đối về độ hiệu quả khi đã có bàn thắng thứ 3 chỉ sau nửa giờ thi đấu.

34'Angers thay người sớm sau liên tiếp bàn thua

Phút 34, Angers quyết định có sự thay đổi nhân sự sớm khi Emmanuel Biumla được tung vào sân thế chỗ Ousmane Camara. Để Stade Brestois 29 dẫn trước tới 3-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, đội khách buộc phải có điều chỉnh nhằm ổn định lại thế trận.

37'Brest tỏ ra vượt trội về độ hiệu quả

Dù chỉ cầm bóng 45% - 55%, Stade Brestois 29 vẫn cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà dứt điểm nhỉnh hơn với tỷ số 7 - 5, nhưng tạo ra khác biệt lớn ở độ chuẩn xác với 5 pha trúng đích so với chỉ 1 của Angers.

45'Mama Baldé nâng tỷ số lên 4-0 cho Stade Brestois 29

Phút 45, Mama Baldé dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Pathé Mboup để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Stade Brestois 29. Đội chủ nhà khép lại hiệp thi đấu đầu tiên với sự áp đảo tuyệt đối trước Angers.

45'Angers thay người nhằm tìm kiếm sự thay đổi

Phút 45, bên phía Angers có sự điều chỉnh nhân sự khi Lillian Rao-Lisoa được tung vào sân thế chỗ Marius Louer. Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 0-4 ngay trong hiệp một, đội khách buộc phải sớm có những tính toán lại về mặt nhân sự trên sân Stade Francis-Le-Blé.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Prosper Peter rút ngắn cách biệt xuống 1-4

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Prosper Peter đã lên tiếng ghi bàn sau đường kiến tạo của Joseph Kalulu, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Angers. Dù khoảng cách vẫn còn rất lớn sau khi để thủng lưới bốn bàn trong hiệp một, pha lập công này ít nhiều nhen nhóm lại tinh thần thi đấu cho đội khách.

49'Brest duy trì thế trận hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 49, dù Angers nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% so với 45%) cùng số quả phạt góc 4 - 2, Stade Brestois 29 vẫn cho thấy sự vượt trội toàn diện về độ sắc bén. Dù đôi bên đều có 8 - 8 pha dứt điểm, đội chủ nhà đã chuyển hóa thành 6 cú trúng đích (so với 2 của đối thủ) để vững vàng duy trì lợi thế dẫn 4-1.

54'Pathé Mboup nâng tỷ số lên 5-1 cho Stade Brestois 29

Phút 54, Pathé Mboup ghi bàn nới rộng cách biệt lên 5-1 cho Stade Brestois 29. Dù cầm bóng 45% - 55% lép vế hơn Angers, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự hiệu quả vượt trội khi chuyển hóa các cơ hội thành một cơn mưa bàn thắng tưng bừng.

58'VAR can thiệp, Jordan Lefort bị nâng mức phạt thẻ

Phút 58, sau khi công nghệ VAR can thiệp và kiểm tra lại tình huống, quyết định nâng mức phạt thẻ dành cho Jordan Lefort bên phía Angers đã chính thức được xác nhận. Tình thế càng thêm khó khăn cho đội khách khi họ đang bị dẫn sâu 1-5 trên sân Stade Francis-Le-Blé.

59'Thẻ đỏ trực tiếp cho Jordan Lefort

Phút 59, khó khăn thêm chồng chất với Angers khi Jordan Lefort phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi nghiêm trọng sau sự can thiệp của VAR. Đang bị Stade Brestois 29 dẫn sâu 5-1 lại còn rơi vào thế thiếu người, đội khách gần như không còn cơ hội xoay chuyển cục diện.

61'Stade Brestois 29 làm mới hàng công

Phút 61, Stade Brestois 29 tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Joseph Nonge được tung vào sân để thay thế Mama Baldé. Với cách biệt dẫn trước 5-1 cùng lợi thế chơi hơn người, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động đưa ra những tính toán nhằm duy trì sức ép.

61'Brest duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 61, Angers nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với thời lượng 45% - 55%, nhưng Brest mới là bên cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 5-1. Dù số pha dứt điểm không quá chênh lệch ở mức 9 - 8, đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về độ chuẩn xác với 7 - 2 cú sút trúng đích để làm chủ cục diện.

62'Angers thay người củng cố đội hình

Phút 62, Angers có sự điều chỉnh nhân sự khi Maël Gernigon được tung vào sân để thay thế Yassine Belkdim. Đang bị dẫn sâu 1-5 lại còn phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ ít phút trước, đội khách buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm tránh vỡ trận trên sân Stade Francis-Le-Blé.

62'Angers làm mới hàng công sau tấm thẻ đỏ

Phút 62, Angers có sự thay đổi nhân sự khi Amine El Ouazzani được tung vào sân thế chỗ Prosper Peter. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-5 và chỉ còn 10 người trên sân, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm hy vọng.

73'Brest áp đảo về độ hiệu quả

Bước sang phút 73, dù Angers cầm bóng nhỉnh hơn với 52% so với 48% của đội chủ nhà, nhưng Stade Brestois 29 mới là bên cho thấy sự sắc bén vượt trội. Đại diện chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 13 - 8, trong đó có tới 8 - 2 lần trúng đích để củng cố vững chắc lợi thế dẫn 5-1.

79'Stade Brestois 29 đưa Noah Edjouma vào sân

Phút 79, Stade Brestois 29 thực hiện quyền thay đổi người khi Noah Edjouma được tung vào sân thế chỗ Kamory Doumbia. Dẫn trước áp đảo 5-1 cùng lợi thế chơi hơn người, đội chủ nhà ung dung giữ nhịp trận đấu trong những phút cuối.

79'Stade Brestois 29 rút Joris Chotard nghỉ ngơi

Phút 79, Stade Brestois 29 thực hiện sự thay đổi người khi Mamady Diambou được tung vào sân để thế chỗ Joris Chotard. Khi đã dẫn trước 5-1 và chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm giữ sức cho phần còn lại của trận đấu.

85'Angers làm mới tuyến giữa ở phút 85

Phút 85, Angers quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi rút Haris Belkebla ra nghỉ để nhường chỗ cho Louis Mouton.

85'Stade Brestois 29 làm mới hàng công

Phút 85, Stade Brestois 29 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Pathé Mboup rời sân nhường chỗ cho Ibrahim Yayiya Kanté. Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 5-1 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình ở những phút cuối.

85'Stade Brestois 29 áp đảo về độ hiệu quả

Tiến về những phút cuối ở mốc 85', Stade Brestois 29 hoàn toàn làm chủ cục diện nhờ sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 5-1. Dù Angers nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% so với 48%), đội chủ nhà lại áp đảo về cơ hội với 14-9 pha dứt điểm và vượt trội về độ chính xác với 8-3 cú sút trúng đích.

86'Stade Brestois 29 rút Ludovic Ajorque ra nghỉ

Phút 86, Stade Brestois 29 thực hiện quyền thay đổi người khi rút Ludovic Ajorque ra nghỉ để trao cơ hội cho Djylian N´Guessan. Với cách biệt áp đảo 5-1 và lợi thế hơn người, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động điều tiết nhịp độ trong những phút cuối.

87'Branco Van den Boomen nhận thẻ vàng

Phút 87, Branco Van den Boomen bên phía Angers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phạm quy liên tiếp. Trong thế trận thiếu người và bị dẫn sâu 1-5, những pha vào bóng nóng vội càng khiến đội khách thêm phần bế tắc ở giai đoạn cuối trận.

KTKết thúc: Stade Brestois 29 5-1 Angers

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 03:44 11/10/2026

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuẩn bị bước vào màn so tài đáng chú ý với Angers vào lúc 01:45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stade Francis-Le-Blé. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa bản lề đối với tham vọng thăng tiến của cả hai câu lạc bộ khi điểm số giữa đôi bên đang vô cùng sít sao.

Tương quan vị trí và khoảng cách điểm số

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Angers đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 8 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Trong khi đó, đội chủ nhà Stade Brestois 29 đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm tích lũy được.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm mong manh. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trên sân Stade Francis-Le-Blé có thể trực tiếp làm thay đổi trật tự giữa hai câu lạc bộ, tiếp thêm động lực rất lớn cho đội chủ nhà trong nỗ lực áp sát nhóm trên.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Xét về phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất, Stade Brestois 29 ghi nhận thành tích hòa 2 trận, thắng 1 trận và để thua 2 trận. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đang nỗ lực tìm lại sự chắc chắn cần thiết để biến các cơ hội thành điểm số trọn vẹn.

Bên phía đối diện, Angers thể hiện phong độ xen kẽ với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận đấu gần đây (cụ thể diễn biến gồm 1 trận thua, 1 trận thắng, 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng). Sự thiếu liền mạch trong chuỗi kết quả cho thấy Angers vẫn còn những điểm chệch choạc nhất định khi phải thi đấu xa nhà.

Ưu thế đối đầu ủng hộ Stade Brestois 29

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Stade Francis-Le-Blé. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng Stade Brestois 29 đã giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Angers.

Thành tích đối đầu vượt trội cùng điểm tựa quen thuộc tại Stade Francis-Le-Blé sẽ là bàn đạp tâm lý vững vàng cho Stade Brestois 29. Dẫu vậy, Angers với vị thế xếp trên về điểm số chắc chắn không chấp nhận đánh mất lợi thế dễ dàng.

Cục diện chiến thuật và xu hướng trận đấu

Cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ nhằm kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân. Stade Brestois 29 cần phát huy tối đa quyền chủ động tấn công, trong khi Angers sẽ chú trọng phòng ngự phản công nhằm bảo toàn điểm số quý giá trong chuyến làm khách lần này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)