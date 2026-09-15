Vùi dập Al-Nassr 4-0, Al Ain khởi đầu thăng hoa khiến đối thủ choáng váng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Ain 4-0 Al-Nassr: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al Ain4 - 0Al-NassrKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al Ain tiếp đón Al-Nassr.

12'Al Ain chủ động kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu trận, Al Ain đang là đội chủ động kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 64% - 36% so với Al-Nassr. Dù vậy, tốc độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ khi đội chủ nhà mới chỉ có duy nhất 1 - 0 về số pha dứt điểm và đôi bên vẫn chưa thể tạo ra cú sút trúng đích nào (0 - 0).

24'Al Ain chủ động kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Al Ain đang nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% và thực hiện 3 - 1 lần dứt điểm so với Al-Nassr. Dù vậy, các đợt lên bóng của đội chủ nhà vẫn thiếu sự sắc bén khi chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 1), khiến bảng điện tử vẫn giữ nguyên tỷ số 0-0.

25'Houssine Rahimi mở tỷ số cho Al Ain

Phút 25, Houssine Rahimi tỏa sáng đưa Al Ain vươn lên dẫn trước 1-0 trước Al-Nassr. Đội chủ nhà tận dụng rất tốt ưu thế kiểm soát bóng trên sân Hazza Bin Zayed Stadium để tạo ra bước ngoặt dẫn bàn.

36'Al Ain duy trì lợi thế dẫn bàn

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al Ain vẫn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn 53% - 47%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tương đối cân bằng về mặt cơ hội khi tung ra dứt điểm 4 - 3 so với Al-Nassr, đồng thời tích cực tranh chấp quyết liệt với 8 - 2 lần phạm lỗi để bảo toàn cách biệt 1-0.

45'VAR can thiệp, Al-Nassr nhận bất lợi lớn

Phút 45, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Saad Fahad Al Nasser của Al-Nassr. Quyết định bất lợi này khiến đại diện Ả Rập Xê Út càng thêm khó khăn trong bối cảnh họ đang bị Al Ain dẫn trước 1-0.

45'Al-Nassr thay người cuối hiệp một

Ở phút 45, Al-Nassr quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Rakan Al Ghamdi được tung vào sân thế chỗ Saad Fahad Al Nasser. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và cần sớm tìm kiếm phương án làm mới thế trận để nuôi hy vọng lội ngược dòng.

45+2'Saad Fahad Al Nasser nhận thẻ vàng

Phút 45+2', Saad Fahad Al Nasser bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra trong bối cảnh Al-Nassr vẫn đang bị Al Ain dẫn trước 1-0 khi hiệp một bước vào những phút bù giờ.

45+4'Houssine Rahimi nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 45+4', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Houssine Rahimi bên phía Al Ain sau một tình huống phạm lỗi. Những phút bù giờ của hiệp một diễn ra đầy căng thẳng khi Al Ain nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước Al-Nassr.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Al Ain duy trì thế dẫn bàn đầu hiệp hai

Bước sang những phút đầu hiệp hai, Al Ain tiếp tục bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn ở mức 52% - 48%. Đội chủ nhà cũng tỏ ra sắc bén hơn trong khâu tấn công khi sở hữu số pha dứt điểm trúng đích 3 - 1 (tổng dứt điểm 7 - 5), đồng thời chủ động đá rát để bẻ gãy các pha lên bóng của đối phương với tỷ lệ phạm lỗi lên tới 10 - 3.

60'Al Ain duy trì thế trận lấn lướt

Bước sang phút 60, Al Ain vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn 51% - 49% cùng lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm vượt trội 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), trong khi Al-Nassr dù cố gắng gia tăng sức ép với 2 - 6 quả phạt góc nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

63'Houssine Rahimi nhân đôi cách biệt cho Al Ain

Phút 63, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Alejandro Romero Gamarra, Houssine Rahimi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Ain. Bàn thắng thứ hai giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế an toàn trước Al-Nassr ngay trên sân Hazza Bin Zayed Stadium.

69'Al Ain làm mới hàng công

Phút 69, Al Ain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Giorgos Giakoumakis được tung vào sân thế chỗ Houssine Rahimi. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium, đội chủ nhà tiếp tục bổ sung nguồn năng lượng mới cho mặt trận tấn công nhằm bảo toàn thế trận áp đảo.

69'Al Ain điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 69, Al Ain tiến hành thay đổi nhân sự khi Erik Jorgens de Menezes được tung vào sân thế chỗ Rafa Rodrigues. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium, đội chủ nhà đang chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự vững chắc trước Al-Nassr.

72'Soufiane Rahimi nâng tỷ số lên 3-0 cho Al Ain

Phút 72, đón đường kiến tạo từ Alejandro Romero Gamarra, Soufiane Rahimi dứt điểm chuẩn xác lập công cho Al Ain. Bàn thắng giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3-0, tạo ra lợi thế vô cùng áp đảo trên sân Hazza Bin Zayed Stadium.

74'Al-Nassr tăng cường nhân sự khi bị dẫn sâu

Phút 74, Al-Nassr tiến hành thay đổi nhân sự khi tung Angelo Borges vào sân thế chỗ cho Samu Costa. Đang bị dẫn trước 0-3 tại sân Hazza Bin Zayed Stadium, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự trong những phút còn lại.

74'Al-Nassr tăng cường nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 74, ban huấn luyện Al-Nassr quyết định làm mới đội hình khi rút Abdulelah Al-Amri ra nghỉ để nhường chỗ cho Abdullah Al-Hamdan. Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách vừa phải nhận bàn thua nâng tỷ số lên 3-0 trước Al Ain.

74'Al Ain duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 74, Al Ain vẫn nắm giữ lợi thế dẫn 3-0 đầy an toàn nhờ sự vượt trội ở khâu dứt điểm với 10-5, trong đó có 5-1 lần trúng đích. Dù Al-Nassr nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% so với 47%) cùng 6 quả phạt góc, những đợt lên bóng của đội khách vẫn tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

76'VAR xác nhận bàn thắng của Soufiane Rahimi

Phút 76, công nghệ VAR vào cuộc kiểm tra và quyết định công nhận bàn thắng dành cho Soufiane Rahimi bên phía Al Ain. Quyết định dứt khoát từ trọng tài giúp đội chủ nhà tiếp tục củng cố vững chắc lợi thế dẫn bàn trên sân Hazza Bin Zayed Stadium.

77'Al Ain điều chỉnh nhân sự khi dẫn ba bàn

Phút 77, Al Ain quyết định rút Alejandro Romero Gamarra ra nghỉ và đưa Ibrahima Junior Ndiaye vào sân. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Hazza Bin Zayed Stadium, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức và củng cố thế trận trong phần còn lại của trận đấu.

82'Giorgos Giakoumakis nhận thẻ vàng ở phút 82

Phút 82, tiền đạo Giorgos Giakoumakis bên phía Al Ain phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Dù nắm chắc lợi thế lớn khi đang dẫn trước 3-0, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt nhằm bảo toàn chiến thắng trước Al-Nassr.

85'Giorgos Giakoumakis nâng tỷ số lên 4-0 cho Al Ain

Phút 85, nhận đường kiến tạo từ Soufiane Rahimi, Giorgos Giakoumakis lập công nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Al Ain. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy sự vượt trội tại Hazza Bin Zayed Stadium khi áp đảo hoàn toàn đối thủ Al-Nassr trong những phút cuối trận.

86'Al Ain nắm chắc chiến thắng cách biệt

Bước sang phút 86, Al-Nassr dù cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 45% - 55% và vượt trội về phạt góc (2 - 8) nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng danh dự. Ngược lại, Al Ain thi đấu cực kỳ sắc bén khi có tới 12 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích (so với 9 và 2 của đối thủ), ung dung duy trì cách biệt an toàn 4-0 ở những phút cuối trận.

90+1'Abdullah Al-Hamdan nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+1', Abdullah Al-Hamdan bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi tranh cãi và phản ứng thái quá trên sân. Những cái đầu nóng bắt đầu xuất hiện trong những phút bù giờ khi đội bóng áo vàng đang rơi vào thế bám đuổi đầy bất lực.

90+1'Thủ môn Khalid Eisa dính thẻ vàng vì tranh cãi

Phút 90+1', đến lượt thủ thành Khalid Eisa bên phía Al Ain phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Hazza Bin Zayed Stadium trở nên vô cùng căng thẳng ở những phút bù giờ với các pha tranh cãi liên tiếp từ cầu thủ hai đội.

90+2'Al Ain rút Matías Palacios ra nghỉ

Phút 90+2', Al Ain có sự điều chỉnh nhân sự cuối trận khi Adis Jasic được tung vào sân thay thế cho Matías Palacios. Với cách biệt an toàn dẫn trước 4-0 trước Al-Nassr, đây chủ yếu là bước đi nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu trong những phút bù giờ.

KTKết thúc: Al Ain 4-0 Al-Nassr

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 01:04 16/09/2026

Vào lúc 23h00 ngày 15/09/2026, sân vận động Tahnoun Bin Mohamed sẽ chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Al Ain và Al-Nassr. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận cầu này với hành trang là phong độ rất cao, hứa hẹn mang đến một thế trận hấp dẫn và đầy quyết tâm.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Ở thời điểm hiện tại, Al-Nassr đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Al Ain xếp ở vị trí thứ 11 và cũng chưa tích lũy được điểm số nào.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất sít sao khi cả hai đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Việc đều duy trì được điểm rơi phong độ tốt trước ngày thi đấu sẽ giúp đôi bên tự tin triển khai lối chơi và hướng đến mục tiêu cao nhất.

Lịch sử đối đầu ghi nhận sự giằng co

Nhìn lại 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, cán cân thành tích đang tạm thời nghiêng nhẹ về phía đại diện đến từ Ả Rập Xê Út. Cụ thể, Al-Nassr đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Al Ain cũng kịp bỏ túi 2 trận thắng.

Đáng chú ý, trong chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, hai đội chưa từng chia điểm bất kỳ lần nào. Xu hướng phân định thắng bại rõ ràng này phản ánh tính chất quyết liệt mỗi khi Al Ain và Al-Nassr chạm trán nhau trên sân cỏ.

Điểm tựa sân bãi và kỳ vọng chiến thuật

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại sân Tahnoun Bin Mohamed là lợi thế không nhỏ dành cho Al Ain. Với sự hưng phấn từ phong độ ổn định thời gian qua, đội bóng chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Ngược lại, Al-Nassr cho thấy họ là một đối thủ đầy bản lĩnh với ưu thế đối đầu nhỉnh hơn trong quá khứ. Màn chạm trán giữa hai đội bóng đang vào phom được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ về mặt chiến thuật, nơi bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ định đoạt kết quả sau cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)