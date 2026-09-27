Vui chơi và trải nghiệm - Giá trị thiết yếu trong hành trình phát triển của trẻ
Một môi trường vui chơi phù hợp có thể mang lại cho trẻ nhiều hơn những giờ phút giải trí: đó là cơ hội vận động, khám phá, sáng tạo, giao tiếp và học cách thích ứng với thế giới xung quanh. Khi thiết bị công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong đời sống trẻ em, việc tạo dựng những không gian và hoạt động vui chơi an toàn, đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi trở thành một yêu cầu thiết thực.
Đây cũng là cách giúp trẻ cân bằng giữa thế giới số và những trải nghiệm trực tiếp cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Xung quanh nội dung này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Phạm Thị Hiền, Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vui-choi-va-trai-nghiem-gia-tri-thiet-yeu-trong-hanh-trinh-phat-trien-cua-tre-419625.htm