Vui cho Phương Oanh vì đã tìm được hạnh phúc sau 1 năm chia tay

Sau gần 1 năm chia tay màn ảnh nhỏ, Phương Oanh đang tận hưởng những niềm vui bình dị trong cuộc sống. Ở tuổi 37, nữ diễn viên dần cởi mở hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp nấu ăn, vui đùa cùng các con hay tận hưởng những chuyến đi chơi giản dị. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi vui mừng khi thấy Phương Oanh dường như đã tìm được hạnh phúc theo cách riêng sau những thăng trầm.

Sau gần 1 năm chia tay màn ảnh nhỏ, Phương Oanh đang tận hưởng những niềm vui bình dị trong cuộc sống.

Từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, Phương Oanh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân... Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Năm 2025, Phương Oanh tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sự trở lại này từng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những người yêu mến nữ diễn viên sau khoảng thời gian vắng bóng.

Thế nhưng, kể từ khi bộ phim kết thúc vào tháng 11/2025, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm dự án phim mới. Gần 1 năm không xuất hiện trong vai diễn nào khiến không ít người tiếc nuối, bởi Phương Oanh vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và khả năng diễn xuất. Dẫu vậy, nếu tạm gác lại câu chuyện phim ảnh, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh lại mang đến những tín hiệu tích cực.

Kể từ khi vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc tháng 11/2025, Phương Oanh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại màn ảnh nhỏ.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, đoạn clip ghi lại cuộc sống đời thường. Đáng chú ý, căn bếp tiếp tục là không gian quen thuộc gắn liền với Phương Oanh. Từng gây chú ý với loạt video nấu ăn đạt hàng triệu lượt xem, nữ diễn viên vẫn duy trì sở thích bếp núc, tự tay chuẩn bị những món ăn và chia sẻ niềm vui ấy với khán giả.

Không chỉ vậy, những khoảnh khắc bên các con cũng xuất hiện nhiều hơn trên trang cá nhân của Phương Oanh. Có khi là hình ảnh vui đùa cùng hai nhóc tỳ, có khi là những lần đưa các con ra ngoài, tận hưởng không khí và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong hành trình trưởng thành của các bé. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến nhiều người cảm nhận được sự bình yên trong cuộc sống mà Phương Oanh đang chia sẻ.

Những hình ảnh đời thường của Phương Oanh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, nữ diễn viên không còn quá khép kín như trước. Phương Oanh thoải mái đăng tải hình ảnh, tương tác với khán giả và đón nhận những lời động viên tích cực. Sự thay đổi này khiến nhiều người yêu mến Phương Oanh cảm thấy vui mừng bởi sau những biến động, nữ diễn viên đã dần mở lòng hơn với cuộc sống và những tình cảm tốt đẹp xung quanh.

Có lẽ, hạnh phúc ở tuổi 37 với Phương Oanh không nhất thiết phải là những thành công rực rỡ trong sự nghiệp hay những dấu mốc lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là được làm điều mình thích, được chăm sóc các con, được tận hưởng những bữa cơm gia đình và thoải mái chia sẻ niềm vui với mọi người.

Tất nhiên, việc Phương Oanh tạm xa màn ảnh nhỏ vẫn là điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Với năng lực diễn xuất từng được ghi nhận, người hâm mộ vẫn mong một ngày nữ diễn viên trở lại trường quay, tiếp tục hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu và mang đến các vai diễn đáng nhớ.

Song, trước khi chờ đợi sự trở lại ấy, có lẽ điều khiến khán giả vui nhất lúc này chính là được nhìn thấy Phương Oanh tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Sau gần 1 năm chia tay màn ảnh nhỏ, Phương Oanh có thể chưa có thêm vai diễn mới, nhưng những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy nữ diễn viên vẫn đang tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị.

Phương Oanh vẫn đang tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị.

Và sau tất cả, đôi khi điều đáng mừng nhất đối với một người nghệ sĩ không phải là họ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ đến đâu, mà là khi rời xa ánh đèn trường quay, họ vẫn có những niềm hạnh phúc riêng để trân trọng, gìn giữ.

Với Phương Oanh ở tuổi 37, hạnh phúc ấy dường như đang hiện diện trong chính căn bếp quen thuộc, trong tiếng cười của các con và những khoảnh khắc bình yên mà cô lựa chọn chia sẻ với khán giả.