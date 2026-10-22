Vực sâu đại dương: Thế giới sinh vật 'ngoài hành tinh' ngay trên Trái Đất

Ở độ sâu hàng nghìn mét, ánh sáng Mặt Trời không còn chiếu tới, nhiệt độ thường rất thấp và áp suất nước tăng khủng khiếp theo độ sâu. Thế nhưng, nơi tưởng chừng không thể tồn tại sự sống ấy lại là nhà của vô số sinh vật đặc biệt. Chúng phát sáng trong bóng tối, sở hữu cơ thể trong suốt hoặc hàm răng đáng sợ, thậm chí có loài phát triển kích thước khổng lồ so với họ hàng sống ở vùng nước nông. Đại dương sâu thẳm không phải một vùng đất chết, mà là hệ sinh thái rộng lớn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá.

Một trong những cư dân nổi tiếng nhất là cá cần câu biển sâu. Trên đầu cá có một phần phụ giống chiếc cần câu, kết thúc bằng bộ phận phát sáng giúp dụ con mồi đến gần. Trong môi trường thiếu thức ăn, chiến thuật này tiết kiệm năng lượng hơn việc liên tục bơi tìm kiếm. Răng dài, nhọn cùng chiếc miệng rộng giúp chúng tóm gọn con mồi khi cơ hội xuất hiện. Ở một số loài, con cái có kích thước lớn hơn nhiều so với con đực; con đực có thể gắn chặt vào cơ thể con cái trong một mối liên kết sinh sản đặc biệt.

Cá cần câu biển sâu sử dụng bộ phận phát sáng để thu hút con mồi trong bóng tối. Ảnh: lifo.gr

Nếu cá cần câu giống quái vật trong phim khoa học viễn tưởng, bọ biển khổng lồ lại khiến người ta liên tưởng đến một con bọ cuốn chiếu được phóng đại. Thực chất, chúng thuộc nhóm giáp xác chân đều, có họ hàng xa với những con mọt ẩm nhỏ thường gặp trên đất liền. Một số loài có thể dài gần nửa mét. Chúng sống dưới đáy biển và ăn xác động vật hoặc những nguồn thức ăn hữu cơ rơi xuống từ tầng nước phía trên. Trong môi trường khan hiếm thức ăn, khả năng tận dụng những bữa ăn hiếm hoi giúp chúng tồn tại hiệu quả.

Bọ biển khổng lồ có lớp vỏ phân đốt cứng cáp, thích nghi với đời sống dưới đáy đại dương. Ảnh: montereybayaquarium.org

Một cư dân khác gây kinh ngạc là cá rồng biển sâu, với thân hình thon dài, màu sẫm và những cơ quan phát sáng dọc cơ thể. Một số loài còn có bộ phận phát sáng gần cằm để dụ mồi. Ánh sáng sinh học không chỉ giúp săn bắt mà còn có thể hỗ trợ nhận diện đồng loại hoặc đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Trong thế giới không có ánh sáng Mặt Trời, những chấm sáng nhỏ bé đôi khi đóng vai trò quan trọng chẳng khác nào tín hiệu giữa một thành phố về đêm.

Điều đáng ngạc nhiên là không phải sinh vật nào ở vực sâu cũng có vẻ ngoài hung dữ. Nhiều loài sứa và động vật thân mềm có cơ thể trong suốt, mềm mại như những chiếc bóng trôi giữa khoảng không. Một số loài còn sở hữu khả năng phát quang sinh học, tạo ra những đốm sáng xanh hoặc xanh lục để ngụy trang, giao tiếp hay tự vệ. Trong khi đó, nhiều loài cá có cơ thể đen hoặc đỏ sẫm, giúp chúng khó bị phát hiện trong môi trường ánh sáng yếu.

Các nhà khoa học vẫn chưa thể khám phá hết sự đa dạng của hệ sinh thái này. Những chuyến lặn bằng robot điều khiển từ xa liên tục ghi nhận các sinh vật chưa từng được quan sát hoặc chỉ xuất hiện trong vài lần khảo sát. Mỗi lần camera chiếu sáng đáy biển, một hình dạng kỳ lạ khác lại có thể hiện ra. Vực sâu đại dương vì thế không chỉ là nơi trú ngụ của những sinh vật khác thường, mà còn là lời nhắc rằng ngay trên hành tinh của chúng ta, vẫn còn cả một thế giới đang chờ được tìm hiểu.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.