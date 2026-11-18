Video: Cận cảnh đường độc đạo lên đỉnh Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường độc đạo nối từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã, thuộc xã Phú Lộc, TP Huế, đang bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí, gây hư hỏng nặng và chia cắt giao thông lên khu vực đỉnh núi.

Đặc biệt, tại Km12, sạt lở đã cuốn trôi toàn bộ nền đường trên chiều dài hơn 100m, tạo hàm ếch sâu khoảng 50m. Đến nay, điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, một phần sườn núi sụt xuống vực sâu, nền đường bị cuốn trôi, gây mất kết nối giao thông lên khu vực đỉnh Vườn quốc gia Bạch Mã.

Vực sâu 50m chia cắt đường lên đỉnh Bạch Mã.

Để lên đỉnh Bạch Mã tham quan, du khách hiện phải đi bộ khoảng 600m theo đường mòn phía trên điểm sạt lở, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã, lực lượng kiểm lâm và quản lý rừng phải mở các lối mòn tạm thời vòng qua khu vực sạt trượt, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy để phục vụ tuần tra, kiểm soát và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hơn 100m đường lên đỉnh Bạch Mã bị cuốn trôi.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị đã thuê tư vấn khảo sát hiện trạng, đánh giá địa chất và tham vấn nhiều phương án xử lý điểm sạt lở tại Km12 để xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa.

Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do khu vực có địa hình dốc lớn, nền đá phong hóa mạnh, lượng mưa cao quanh năm, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt sau những đợt mưa lớn. Vì vậy, các giải pháp kỹ thuật đang được nghiên cứu thận trọng nhằm đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho công trình.

Trong thời gian chờ khắc phục, Vườn quốc gia Bạch Mã đã đề xuất lắp đặt hệ thống zipline tải trọng trung bình để vận chuyển người và hàng hóa nhẹ qua khu vực bị chia cắt.

Hệ thống zipline. (Hình minh hoạ)

Hệ thống dự kiến gồm 3 cáp chính chịu lực và 6 ròng rọc dẫn hướng, có khả năng vận chuyển tối đa 5 người mỗi lượt. Phương án này dự kiến triển khai vào đầu năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tạm thời.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, tuyến đường bị sạt lở do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn cực đoan, kéo dài vào cuối năm 2025. Nhiều vị trí trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng từ quốc lộ 1 kết nối lên đỉnh Bạch Mã bị hư hỏng, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Cụ thể, tại Km6, sạt lở ta luy âm kéo dài khoảng 25m, sâu từ 5-10m, đồng thời làm xói lở nền đường từ 0,5-1m. Tại Km9+500, khu vực sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, tạo hàm ếch ăn vào mặt đường từ 0,5-1m.

Nghiêm trọng nhất là tại Km12, sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, độ sâu lớn nhất khoảng 50m, khiến tuyến đường bị hư hỏng hoàn toàn, không thể lưu thông.

Sạt lở tại vị trí này còn làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, gây mất điện và ảnh hưởng đến an toàn sử dụng điện.

Đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, phương án khắc phục tuyến đường đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Công trình có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, dự kiến được bố trí vốn triển khai xử lý dứt điểm vào năm 2027.