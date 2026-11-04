Vực dậy doanh nghiệp, xây dựng quê hương

Nhận nhiệm vụ trong thế khó

Chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện với ông Đỗ Trọng Thủy và từng về thăm quê ông ở Hòa Xá (TP Hà Nội). Điều gây ấn tượng ở ông là sự lạc quan, gần gũi, luôn hào hứng với công việc. Nhưng phía sau vẻ lạc quan ấy là những năm tháng ông chấp nhận đặt cả uy tín, trách nhiệm, thậm chí cả tài sản của gia đình để cứu một doanh nghiệp gần như không còn đường lùi.

Trước khi đến Công ty Tây Bắc, ông Đỗ Trọng Thủy có 14 năm giữ cương vị Giám đốc Chi nhánh Hải Dương thuộc Công ty TNHH Một thành viên Hà Thành, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Công việc ổn định, khách hàng được gây dựng qua nhiều năm; gia đình sinh sống tại Mỹ Đình (Hà Nội) nên hầu như ông chưa từng phải xa vợ con. Bởi vậy, khi được điều động lên Việt Trì (Phú Thọ), ông không khỏi suy nghĩ. Dẫu vậy, ông hiểu nếu không có người nhận trách nhiệm thì Công ty Tây Bắc có thể bị giải thể. Nhớ lại thời điểm ấy, ông Thủy chia sẻ: “Tôi đặt ra quyết tâm cao vực dậy doanh nghiệp, nhưng chưa mấy ai tin tôi làm được”.

Ngày 16-7-2015, ông Đỗ Trọng Thủy nhận nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Tây Bắc. Doanh nghiệp lúc đó đang âm hàng chục tỷ đồng, không còn tài sản đủ điều kiện thế chấp vay ngân hàng. Trước đó, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đã đề nghị phương án giải thể Công ty, dự kiến thực hiện từ quý I-2016. Ngay hôm sau, ông dành 3 ngày khảo sát các xí nghiệp ở Tuyên Quang, Điện Biên và một số địa bàn khác. Nhiều xí nghiệp gần như ngừng hoạt động, không có công trình thi công. Càng đi, ông càng thấy rõ vòng luẩn quẩn: Muốn có việc làm, phải nhận công trình; muốn triển khai công trình, phải có vốn; muốn vay vốn lại cần tài sản bảo đảm. Trong khi ấy, niềm tin của cán bộ, công nhân viên cũng suy giảm theo những tháng ngày thiếu việc.

Ông Đỗ Trọng Thủy (ngoài cùng, bên phải) dự Lễ khánh thành Nhà máy sơn Kantech, tháng 1-2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trụ sở Công ty phần nào phản ánh tình cảnh ấy. Phòng giám đốc chỉ rộng khoảng 18m², nền nhà cũ từ năm 1993, trần xuống cấp; chiếc bàn của kế toán trưởng còn xiêu vẹo. Ông Thủy quyết định bắt đầu thay đổi từ nơi làm việc. Trong khoảng một tháng, trụ sở được sửa chữa, các phòng chức năng được bố trí lại, bàn ghế, máy tính được thay mới, hoàn thành trước lễ bàn giao đầu tháng 9-2015. Một số người băn khoăn vì doanh nghiệp đang thiếu vốn, nhưng ông cho rằng muốn tập thể tin vào tương lai, trước hết phải cho họ thấy sự thay đổi ngay trong môi trường làm việc. Những căn phòng khang trang không thể xóa nợ ngay, song đã góp phần đem lại sinh khí mới cho đơn vị.

Dùng tài sản riêng thế chấp để vay vốn

Để khôi phục sản xuất, việc cấp bách là tìm vốn. Sau khi cân nhắc, ông Thủy quyết định huy động nguồn lực gia đình, chấp nhận dùng tài sản riêng thế chấp để vay vốn. Người đầu tiên ông trao đổi là vợ, khi ấy đang điều hành doanh nghiệp tại Hải Dương. Nhắc lại chuyện cũ, ông vẫn nhớ câu trả lời: “Tùy anh thôi, đừng để bị ngân hàng thu nhà là được”.

Câu nói vừa là sự đồng thuận, vừa là nỗi lo của người phụ nữ khi đặt tài sản tích góp nhiều năm trước nguy cơ mất trắng. Ông hiểu nếu thất bại, không chỉ không cứu được doanh nghiệp mà gia đình cũng có thể phải trả giá. Dẫu vậy, ông tin kinh nghiệm điều hành, những mối quan hệ khách hàng sẵn có và sự quyết tâm của tập thể có thể giúp Công ty tìm lối ra. Ông cũng xác định không thể duy trì hoạt động lâu dài bằng vốn vay.

Ông chủ động đến các cơ quan, đơn vị giới thiệu năng lực, tìm hợp đồng xây dựng. Một trong những địa chỉ đầu tiên là Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Từ đây, Công ty Tây Bắc có cơ hội thực hiện các công trình trụ sở ban CHQS các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La. Ông yêu cầu bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công, bởi mỗi công trình hoàn thành là thêm cơ hội gây dựng uy tín, tìm kiếm khách hàng mới.

Song song với tìm việc, ông chỉ đạo rà soát sổ sách, phân loại các khoản phải thu, phải trả, xác định khả năng thu hồi để xử lý. Nhắc đến nguyên tắc thời điểm ấy, ông cho rằng khoản nào có thể thu hồi thì phải kiên quyết thu hồi; đối với những khoản khó thu hồi, phải đánh giá đúng thực chất, không để những con số thiếu rõ ràng kéo doanh nghiệp đi xuống. Đến cuối năm 2015, Công ty thu hồi hơn 6 tỷ đồng công nợ. Theo ông Thủy, doanh số cả năm đạt hơn 200 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm mới đạt gần 60 tỷ đồng. Các xí nghiệp dần có công trình để triển khai, hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyển biến rõ rệt.

Tháng 11-2015, Cục Kinh tế (nay là Cục Tài chính), Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị dừng giải thể Công ty Tây Bắc. Từ chỗ đứng bên bờ vực giải thể, doanh nghiệp có cơ hội tiếp tục tồn tại và từng bước phục hồi. Điều đáng nhớ ở ông Thủy không chỉ nằm trong những bản báo cáo. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông kể về một bác bảo vệ năm 2015 nhận lương khoảng 2,7 triệu đồng mỗi tháng nhưng phải trực gần như suốt ngày đêm. Sau khi tìm hiểu, ông yêu cầu tổ chức lại ca trực, bảo đảm giờ làm việc hợp lý, đồng thời nâng thu nhập của bác lên hơn 4 triệu đồng.

Khi Công ty còn khó khăn, ông tạo điều kiện cho các trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp đi học lái xe, chuẩn bị để sau này chủ động sử dụng phương tiện đi tìm việc, kiểm tra công trình. Với cán bộ được giao nhiều nhiệm vụ như Trung tá Bùi Văn Nguyên (hiện là Giám đốc Xí nghiệp 92-Chi nhánh Đông Đô), ông bố trí chỗ ở gần trụ sở để thuận tiện công tác. Ông cũng chú ý đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Trước năm 2015, nhiều người lao động chưa từng được Công ty tổ chức cho đi nghỉ mát. Khi Công ty hoạt động dần ổn định, ông chủ trương tổ chức đi du lịch hằng năm để cán bộ, công nhân viên có dịp nghỉ ngơi và thêm gắn bó.

Sau 7 năm giữ cương vị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Tây Bắc, ông Đỗ Trọng Thủy nghỉ chế độ, khép lại một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những năm tháng chèo lái doanh nghiệp qua khó khăn để lại trong ông nhiều bài học sâu sắc về trách nhiệm của người đứng đầu, về sức mạnh đoàn kết và sự đồng lòng của tập thể. Với ông, điều quý giá nhất sau hành trình ấy chính là tình cảm, sự tin tưởng của những người đã cùng mình vượt qua gian khó, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Tiếp nối khát vọng làm giàu cho quê hương

Tinh thần dám nghĩ, dám làm và ý thức trách nhiệm của ông Đỗ Trọng Thủy được tôi luyện từ những năm tháng quân ngũ. Năm 1983, ông nhập ngũ tại Sư đoàn 433, Quân khu 3. Môi trường Quân đội rèn cho ông tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, những phẩm chất trở thành điểm tựa trong suốt quá trình điều hành doanh nghiệp. Bởi vậy, khi nghỉ chế độ cuối năm 2022, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục bắt tay vào những dự định mới.

Ông tiếp tục điều hành Công ty Cổ phần Hòa Xá, trụ sở tại TP Hải Phòng, rồi chuyển giao công việc giám đốc cho con trai để đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2023, ông đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hà Thành-BQP, tập trung đầu tư hạ tầng và bất động sản công nghiệp.

Dấu ấn đáng chú ý là dự án Cụm công nghiệp Xà Cầu giai đoạn 2, trên địa bàn xã Quảng Phú Cầu (nay là xã Ứng Thiên), TP Hà Nội), quy mô 7,92ha, tổng mức đầu tư 292 tỷ đồng, khởi công tháng 3-2024. Đến tháng 7-2025, dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Cụm công nghiệp Cầu Bầu giai đoạn 2 cũng đã hoàn thành hạ tầng, góp phần tạo mặt bằng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin ông Thủy cung cấp, các doanh nghiệp mà ông tham gia quản trị hiện tạo việc làm cho 55 lao động, trong đó có 8 cựu chiến binh, với thu nhập bình quân gần 15 triệu đồng/người/tháng. Ông cũng đang theo đuổi kế hoạch đầu tư Cụm công nghiệp Xà Cầu giai đoạn 3 tại xã Ứng Thiên, quy mô dự kiến 64,52ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.186 tỷ đồng, với mong muốn mở rộng không gian sản xuất và góp phần cải thiện môi trường làng nghề.

Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Đỗ Trọng Thủy vẫn miệt mài với những dự định mới, tiếp tục dành tâm huyết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng quê hương. Từ những năm tháng vực dậy một doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể đến hành trình hôm nay, ông luôn giữ tinh thần dám nghĩ, dám làm, không lùi bước trước khó khăn và sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình. Với ông, nghỉ chế độ không có nghĩa là ngừng cống hiến, mà là tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, quê hương.