Vừa vỡ nợ, bị giang hồ đánh đổ máu xin giải nghệ, nam thần 1994 'quay xe' lộ thân thế tài phiệt, thâu tóm đế chế nghìn tỷ

Vào ngày 15/5 vừa qua, nam diễn viên Jang Dong Joo từng bất ngờ thông báo giải nghệ và xóa sạch tài khoản Instagram cá nhân. Anh đưa ra quyết định khó khăn này sau khi bị hacker tống tiền hàng tỷ won, khiến bản thân rơi vào cảnh sống trong sự lo lắng tột độ và nợ nần chồng chất.

Thời điểm đó, nam diễn viên thậm chí còn xuất hiện với vết thương trên mặt do chủ nợ gây ra, khiến người hâm mộ xót xa và cho rằng anh đã lâm vào thảm cảnh khó lòng cứu chữa.

Tuy nhiên đến nay, nam diễn viên sinh năm 1994 lại bất ngờ tái xuất với một nước đi không ai lường trước được: Trở thành doanh nhân và đang chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty của chính mình. Trả lời phỏng vấn trên Starnews, Jang Dong Joo cho biết Tập đoàn Woosun do anh lãnh đạo đang xây dựng chiến lược tăng trưởng trung và dài hạn với mục tiêu cuối cùng là IPO.

Động thái này đánh dấu một sự chuyển mình vô cùng ngoạn mục của Jang Dong Joo, khi anh đi từ một diễn viên sang người sáng tạo nội dung livestream và giờ đây là giám đốc điều hành doanh nghiệp chỉ trong vỏn vẹn vài tháng.

Nam diễn viên tự tin khẳng định: “Dựa trên kinh nghiệm tôi tích lũy được trong ngành công nghiệp nội dung và giải trí thông qua sự nghiệp diễn xuất, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực học viện và các công ty quản lý nghệ sĩ, chúng tôi đang mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình một cách chi tiết hơn”.

Anh cũng cho biết thêm rằng Tập đoàn Woosun đang mở rộng danh mục đầu tư ra ngoài lĩnh vực giải trí để bao gồm cả mảng đầu tư, nghệ thuật, văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến vũ trụ. Tập đoàn Woosun hiện đang điều hành một số công ty con, bao gồm Woosun Investment, Woosun Stay, Calling Art Center, Học viện diễn xuất Gwangdae và DWJ Seongsu.

Tập đoàn này có kế hoạch tăng cường hợp tác giữa các mảng kinh doanh khác nhau, đồng thời tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Woosun cũng được cho là đang xem xét việc sáp nhập và mua lại (M&A) như một phần trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của mình.

Các thương vụ mua lại tiềm năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có thể bổ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh hiện có của tập đoàn như nội dung và giải trí, nghệ thuật và văn hóa, đầu tư, bất động sản và dịch vụ lưu trú.

Nhân dịp này, Jang Dong Joo cũng gây bất ngờ khi tiết lộ về gia thế khủng của bản thân. Hóa ra, anh chẳng hề xa lạ với thế giới doanh nghiệp. Cha của anh là ông Jang Myung Chun - người đã điều hành công ty World General Construction trong hàng chục năm qua.

Jang Dong Joo được cho là đã học hỏi trực tiếp về quản lý doanh nghiệp và vận hành tổ chức từ cha mình, đồng thời vẫn luôn duy trì niềm đam mê đầu tư và mở rộng kinh doanh bên cạnh sự nghiệp diễn xuất. Sự thay đổi nghề nghiệp chóng vánh này diễn ra chỉ vài tháng sau khi nam diễn viên gây sốc cho người hâm mộ bằng tuyên bố giải nghệ hồi tháng Năm.

Nhìn lại sự nghiệp, Jang Dong Joo sinh năm 1994 và ra mắt vào năm 2012 qua vở kịch sân khấu Giấc mơ đêm hè. Anh dần xây dựng tên tuổi của mình thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và dự án nghệ thuật khác nhau như School 2017, Criminal Minds, My Strange Hero, Handsome Guys...

Gần đây nhất, nam diễn viên đã góp mặt trong bộ phim Human from Today, lên sóng hồi tháng 2 năm nay. Bộ phim này cũng đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Jang Dong Joo trên màn ảnh trước khi vướng vào ồn ào.

Trước đó, Jang Dong Joo đã đột ngột biến mất vào tháng 10 năm ngoái, làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ và giới trong ngành. Đến tháng Một năm nay, anh mới lên tiếng tiết lộ rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ hack điện thoại liên quan đến tống tiền và đe dọa đời tư.

Vào thời điểm đó, nam diễn viên mô tả trải nghiệm kinh hoàng này là "sống trong địa ngục". Jang Dong Joo chia sẻ rằng nhờ sự giúp đỡ tận tình của gia đình và người quen, anh đã trả được 3 tỷ won (khoảng 52 tỷ đồng), nhưng vẫn còn nợ 800 triệu won (khoảng 14 tỷ đồng). Mặc dù vậy, anh khẳng định khoản nợ 800 triệu won này là nợ cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến vụ hack điện thoại.

Sau khi thông báo giải nghệ hồi tháng Năm, anh đã tự làm mới bản thân bằng cách trở thành người sáng tạo nội dung livestream trên nền tảng TikTok. Buổi livestream đầu tiên của nam diễn viên được cho là đã thu về khoảng 20 triệu won (khoảng 380 triệu đồng) tiền quyên góp từ người xem. Trung bình, anh kiếm được khoảng 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng) mỗi ngày thông qua nền tảng TikTok Live.

Mặc dù đã từng tuyên bố giải nghệ, Jang Dong Joo hiện tại vẫn để ngỏ khả năng sự nghiệp diễn xuất của mình chưa kết thúc hoàn toàn. Anh bộc bạch: “Sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn trở lại với vai trò diễn viên Jang Dong Joo”. Có thể thấy, bước chuyển mình ngoạn mục và đầy thăng trầm của nam diễn viên sinh năm 1994 hiện vẫn đang là chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt.