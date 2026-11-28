Hôm 25/11, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thông báo bắt giữ Ariel Velasquez-Morales, người El Salvador, đồng thời sử dụng chính bức ảnh được đăng khi công bố tin ông trúng xổ số, theo tờ Washingtonpost.

ICE cho biết chính việc trúng xổ số "đã dẫn đến việc Ariel Velasquez-Morales bị bắt giữ". Ảnh: X.

“Có vẻ vận may của ông ta đã hết”, Micah Bock, trợ lý giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của ICE, nói.

Theo ICE, Velasquez-Morales nhập cảnh trái phép vào Mỹ năm 2013. Một năm sau, ông bị yêu cầu rời khỏi nước này nhưng vẫn ở lại.

Trong tuyên bố, ICE cho hay chính việc trúng xổ số đã dẫn đến vụ bắt giữ.

Theo thông báo của Xổ số Tiểu bang Massachusetts, Velasquez-Morales mua tấm vé trị giá 10 USD của trò chơi "$2,000,000 50X Cashword" tại East Boston. Sau khi chọn nhận tiền mặt một lần, ông được thanh toán 650.000 USD trước thuế, theo tờ Fall River Reporter.

Theo tờ báo địa phương, Velasquez-Morales dự định tiết kiệm và đầu tư số tiền trúng thưởng. Hiện chưa rõ ông có được giữ lại khoản tiền này hay không. Phóng viên chưa thể liên hệ với Velasquez-Morales.

Theo ICE, Velasquez-Morales tiếp tục bị giam giữ cho đến khi bị trục xuất khỏi Mỹ. Tuy nhiên, tính đến sáng 26/11, tên ông vẫn chưa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu trực tuyến về người bị giam giữ của cơ quan này.

ICE và Xổ số Tiểu bang Massachusetts chưa phản hồi các yêu cầu bình luận được gửi vào tối hôm trước.

Đầu tháng này, ICE thông báo số người bị bắt giữ và trục xuất vì vi phạm luật nhập cư trong năm tài chính 2026 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Cơ quan này cho biết đã bắt giữ 491.000 người và trục xuất 483.200 người trong năm tài chính này, vượt kỷ lục 442.640 người bị trục xuất được thiết lập trong năm tài chính 2025.

Sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump nói với chương trình “60 Minutes” của đài CBS rằng các chính sách nhập cư của ông đã gây tổn hại về mặt chính trị. Dù bảo vệ những chính sách này, ông Trump thừa nhận việc siết chặt kiểm soát nhập cư có thể đã “quá khắc nghiệt”.

Tuy nhiên, một số thành viên cấp cao của đảng Dân chủ cho rằng quyết định gần đây của tổng thống bổ nhiệm Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng là dấu hiệu cho thấy ông tiếp tục ủng hộ các chính sách nhập cư gây tranh cãi. Miller là người hoạch định và chỉ đạo một số chính sách của chính quyền Trump, trong đó có các biện pháp kiểm soát nhập cư.