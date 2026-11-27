Theo People, cuối tuần qua, Ariel Velasquez-Morales được công bố là người may mắn trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD từ một tấm vé xổ số cào mua tại cửa hàng ở East Boston, bang Massachusetts (Mỹ).

Cơ quan Xổ số bang Massachusetts đã đăng tải hình ảnh người đàn ông tươi cười bên tấm séc ghi số tiền trúng thưởng lên mạng xã hội. Bức ảnh dường như đã thu hút sự chú ý của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Ngày 24/11, các đặc vụ ICE đã bắt giữ Velasquez-Morales tại Boston.

Ariel Velasquez-Morales trước và sau khi bị bắt giữ.

Trong thông cáo báo chí ngày 25/11, ICE cho biết Velasquez-Morales lựa chọn hình thức nhận thưởng một lần với số tiền 650.000 USD trước thuế.

Theo ICE, người đàn ông có nguồn gốc từ El Salvador này đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ năm 2013.

Sau khi vượt biên, Velasquez-Morales được lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ tại khu vực thung lũng Rio Grande, bang Texas, trao thông báo yêu cầu trình diện trước thẩm phán di trú, sau đó được trả tự do.

Năm 2014, một thẩm phán di trú thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành lệnh trục xuất Velasquez-Morales. Tuy nhiên, theo ICE, người đàn ông này không rời khỏi Mỹ mà tiếp tục cư trú trái phép cho đến khi bị bắt giữ.

ICE cho biết Velasquez-Morales sẽ bị tạm giữ cho đến khi được thực hiện thủ tục trục xuất.

Ariel Velasquez-Morales tươi cười bên tấm séc ghi số tiền trúng thưởng. (Ảnh: Cơ quan Xổ số bang Massachusetts/Facebook).

Sau vụ bắt giữ, ICE đăng tải hình ảnh Velasquez-Morales với gương mặt không biểu lộ cảm xúc, trái ngược với hình ảnh tươi cười bên tấm séc trúng thưởng chỉ 24 giờ trước khi bị bắt.

Tính đến chiều 26/11, tên của Velasquez-Morales vẫn chưa xuất hiện trong hệ thống tra cứu trực tuyến người bị tạm giữ của ICE.

Cơ quan này cũng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về địa điểm giam giữ và thời gian dự kiến trục xuất người đàn ông.

Trong khi đó, Cơ quan Xổ số bang Massachusetts chưa trả lời câu hỏi liệu Velasquez-Morales có được giữ lại khoản tiền trúng thưởng sau khi bị bắt giữ hay không.