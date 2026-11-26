Khoảnh khắc Tuấn Ngọc cởi áo khoác cho bạn gái ở hậu trường Hoa hậu Quốc tế 2026.

Sáng 26/11, bà Phạm Kim Dung - đại diện công ty quản lý Khánh Như - Tuấn Ngọc - xác nhận với Tiền Phong thông tin cặp đôi đang hẹn hò. Đại diện công ty cho biết ê-kíp tôn trọng và ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai.

"Ban đầu ê-kíp không mong muốn hai nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau. Sau một thời gian, chúng tôi thay đổi quan điểm khi thấy cả hai nghiêm túc với mối quan hệ. Ngày Khánh Như lên đường đi thi Hoa hậu Quốc tế, mới là thời điểm hai bạn chính thức quen nhau”, bà Phạm Kim Dung cho hay.

Trước đó, tại lễ trao sash ngày 2/11 ở TPHCM, bà Phạm Kim Dung, người đứng đầu công ty quản lý của cả hai, từng úp mở về mối quan hệ khi tiết lộ Tuấn Ngọc xin visa sang Nhật Bản cổ vũ Khánh Như. Nam vương có mặt tại buổi lễ và gặp bố mẹ cô. Ngày 10/11, anh đến tiễn Khánh Như lên đường dự thi.

Tuấn Ngọc sang Nhật Bản cổ vũ Khánh Như tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trước chung kết, Tuấn Ngọc gửi lời động viên, mong bạn gái giữ tinh thần thoải mái và thi hết mình. Theo anh, Khánh Như đã nỗ lực hết sức trong suốt 15 ngày tham gia cuộc thi tại Nhật Bản.

Tối 25/11, Tuấn Ngọc có mặt tại Kanadevia Hall, Tokyo. Anh bật dậy reo hò mỗi khi Khánh Như được gọi tên vào vòng tiếp theo. Gặp bạn gái ở hậu trường sau chung kết, anh cởi áo khoác cho cô vì trời lạnh. Tuấn Ngọc cho rằng danh hiệu Á hậu 4 xứng đáng với những nỗ lực của Khánh Như.

Tại chung kết Miss International, Khánh Như lần lượt vào top 20, top 10 và top 5. Ở phần ứng xử, cô chọn giáo dục chất lượng trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời giới thiệu dự án Digital Wings (Đôi cánh số), trao máy tính cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Khánh Như dự kiến trở về Việt Nam ngày 2/12.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM và có kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ. Cô giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 trước khi đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh từng đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất tại The Face Vietnam 2023, đăng quang Mr World Vietnam 2024 và giành danh hiệu Á vương 1 Mr World 2024. Thời gian qua, anh phát triển công việc dẫn chương trình.