HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Như vậy, cứ mỗi cổ phiếu VNM, cổ đông sẽ nhận về 1.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/12/2026 và ngày thanh toán dự kiến vào 25/03/2027.

Vớigần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sữa cần chi gần 3.135 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ước tính nhận về 1.129 tỷ đồng cổ tức do nắm giữ 36% vốn. Còn nhóm cổ đông Fraser & Neave (F&N) của Singapore dự kiến nhận về 783 tỷ đồng khi nắm giữ 24,99%.

Trước đó, Vinamilk đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, chi trả vào ngày 26/11 vừa qua.

Như vậy tính chung cả 2 đợt, tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2026 của doanh nghiệp sữa gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Mai Kiều Liên lên tới 40%, tương đương tổng số tiền chi trả gần 8.360 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp từng cho biết, trong suốt quá trình phát triển, bên cạnh việc dành nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng dài hạn, Vinamilk là một trong số ít công ty niêm yết luôn duy trì chính sách chi trả cổ tức cao bằng tiền. Cách làm này mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông trên cơ sở hiệu quả hoạt động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ Vinamilk.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng, cùng tăng hơn 4% so với năm 2025. Cùng với đó là chính sách cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất kế hoạch.

Theo phương án được thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chủ động quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả từng đợt, trước khi trình phương án cổ tức chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Như vậy, tổng giá trị tạm ứng qua 2 đợt đã tương đương hơn 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chính sách cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao của Vinamilk được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng và nguồn lợi nhuận tích lũy lớn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 31%. Sau 3 quý, công ty đã thực hiện hơn 80% chỉ tiêu doanh thu và gần 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cũng trong thông báo ngày 27/11, đơn vị cho biết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào tháng 1/2027. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 18/12.

Tại kỳ họp lần này, HĐQT dự kiến trình cổ đông xem xét việc tăng số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty từ 1 lên 2 người; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Đại hội cũng sẽ xem xét việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).