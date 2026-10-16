'Vua tiếng Việt' trở lại với người dẫn chương trình mới

Sau 6 mùa phát sóng, chương trình Vua tiếng Việt trở lại với mùa thứ 7, tiếp tục mang đến những thử thách xoay quanh từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt.

Bên cạnh đó, việc thay đổi người dẫn ở mùa thứ 7 đánh dấu một chặng tiếp nối của gameshow vốn hướng đến việc khơi gợi sự tò mò, khuyến khích người chơi và khán giả tìm hiểu sâu hơn về tiếng Việt.

Trong mùa này, MC Đức Bảo đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Đây là lần đầu tiên nam MC đồng hành cùng gameshow về tiếng Việt, tiếp nối hai người dẫn trước đó là NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.

Với Đức Bảo, lời mời đến với Vua tiếng Việt là một bất ngờ. Nam MC cho biết anh đã xin ban biên tập vài ngày để suy nghĩ trước khi nhận lời.

Sự băn khoăn ấy xuất phát từ chính hành trình nghề nghiệp có phần đặc biệt của Đức Bảo. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật, anh bén duyên với truyền hình và theo đuổi công việc MC, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.

Bên cạnh các chương trình truyền hình, Đức Bảo còn được biết đến với khả năng dẫn song ngữ và kinh nghiệm trên nhiều sân khấu lớn trong nước và quốc tế.

Chính việc được biết đến nhiều với khả năng dẫn tiếng Anh khiến lời mời từ Vua tiếng Việt trở thành một thử thách đáng suy nghĩ đối với nam MC. Anh nhìn nhận vốn tiếng Việt của mình ở mức khá, chưa phải quá xuất sắc để có thể tự tin rằng mình đã am hiểu tường tận ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tuy nhiên qua mỗi số ghi hình, Đức Bảo có thêm những khám phá về từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt.

Những kiến thức từ người chơi và ban cố vấn không chỉ giúp anh mở rộng vốn hiểu biết, mà còn khiến hành trình tìm hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ trở nên thú vị hơn. Với anh, việc dẫn chương trình vì thế cũng là một quá trình học tập liên tục, trong đó mỗi số ghi hình mang đến thêm những điều mới mẻ để khám phá.

Hành trình ấy cũng củng cố một quan điểm Đức Bảo từng chia sẻ, muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết phải giỏi tiếng Việt. Theo anh, việc hiểu rõ ngôn ngữ mẹ đẻ, từ cách dùng từ đến sắc thái biểu đạt là nền tảng quan trọng để mỗi người học hỏi và sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả hơn.