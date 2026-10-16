'Vua Tiếng Việt' mùa 7 trở lại với người dẫn mới

Sau 6 mùa phát sóng, chương trình “Vua Tiếng Việt” trở lại với mùa thứ 7, tiếp tục mang đến những thử thách xoay quanh từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt. Theo thông tin từ êkíp sản xuất, mùa mới sẽ có sự thay đổi ở vị trí người dẫn chương trình với kỳ vọng mở ra những góc tiếp cận gần gũi hơn với ngôn ngữ "mẹ đẻ".

Trước đó, chương trình có sự đồng hành của NSND Xuân Bắc trong 4 mùa đầu tiên và MC Sơn Lâm ở mùa 5, mùa 6. Việc thay đổi người dẫn ở mùa thứ 7 đánh dấu một chặng tiếp nối của gameshow vốn hướng đến việc khơi gợi sự tò mò, khuyến khích người chơi và khán giả tìm hiểu sâu hơn về tiếng Việt.

Đức Bảo sẽ dẫn chương trình "Vua Tiếng Việt" mùa 7

Với MC Đức Bảo, đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình chuyên về ngôn ngữ. Dù đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và dẫn chương trình, nam MC vẫn dành thời gian cân nhắc trước khi nhận lời.

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật, Đức Bảo bén duyên với truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Anh được biết đến với khả năng dẫn song ngữ, đồng thời có kinh nghiệm tại nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên theo Đức Bảo, kinh nghiệm dẫn chương trình và khả năng sử dụng ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc đã am hiểu tường tận tiếng Việt. Chính điều đó khiến anh xem lời mời tham gia “Vua Tiếng Việt” là một thử thách đáng suy nghĩ.

“Thực ra ban đầu tôi cũng hơi băn khoăn. Tôi xuất phát điểm là dân kỹ thuật, sau này làm MC nhưng lại được biết đến nhiều bởi khả năng dẫn tiếng Anh. Vì thế, khi nhận lời với ‘Vua Tiếng Việt’, tôi hiểu đây cũng là một lựa chọn có phần mạo hiểm và thách thức đối với chính bản thân trong vai trò người dẫn chương trình." - nam MC bộc bạch.

Sau những cân nhắc ban đầu, Đức Bảo quyết định đón nhận cơ hội với tinh thần học hỏi. Thay vì đặt mình vào vị trí người am hiểu mọi khía cạnh của tiếng Việt, anh xem chương trình là dịp trau dồi kiến thức, khám phá những điều chưa biết về ngôn ngữ vẫn được sử dụng hằng ngày.

Đức Bảo chia sẻ, sau mỗi số ghi hình, anh lại có thêm những trải nghiệm mới về từ ngữ, cách diễn đạt và các sắc thái biểu đạt trong tiếng Việt. Những kiến thức từ người chơi và ban cố vấn cũng giúp anh nhận ra nhiều điều thú vị đằng sau những từ ngữ tưởng chừng quen thuộc.

“Tôi đến với ‘Vua Tiếng Việt’ cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, tôi lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn.” - Đức Bảo bày tỏ.

Quá trình này cũng củng cố quan điểm mà nam MC từng chia sẻ về mối quan hệ giữa tiếng Việt và ngoại ngữ. Theo đó, anh muốn sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả, mỗi người trước hết cần hiểu rõ ngôn ngữ của chính mình, từ cách dùng từ đến khả năng diễn đạt những suy nghĩ, cảm xúc.

Với đặc thù là chương trình về tiếng Việt, “Vua Tiếng Việt” đòi hỏi người dẫn không chỉ có khả năng kết nối mà còn phải nhạy bén với ngôn từ và những sắc thái biểu đạt. Đây cũng là cơ hội để Đức Bảo mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình và dẫn dắt các sự kiện song ngữ.

Chương trình “Vua Tiếng Việt” mùa 7 sẽ chính thức lên sóng vào 21h thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ hôm nay 16-10-2026.