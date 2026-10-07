Vừa thử sức sản xuất phim, Triệu Lộ Tư đã gặp biến căng phải gỡ cả trailer

Sau khi thông báo chuyển hướng làm nhà sản xuất phim, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng khởi quay Sonder Tôi Không Phải NPC. Vì là phim ngắn nên quay trong gần 10 ngày cuối tháng 8 đã xong và chuẩn bị ra mắt vào ngày 11/10 tới đây.

4 nữ chính của Sonder Tôi Không Phải NPC.

Phim có 4 nhân vật chính, là 4 cô gái nhận ra mình chỉ là những NPC (những nhân vật do máy tính hoặc AI điều khiển trong trò chơi điện tử) nên số phận của họ đã được định đoạt từ trước. Thay vì chấp nhận mọi thứ diễn ra theo kịch bản đã định, họ quyết định bắt tay nhau để phá vỡ cuộc chơi, tự viết lại cuộc đời mình.

Triệu Lộ Tư làm nhà sản xuất cho dự án phim ngắn này.

Sonder - Tôi Không Phải Là NPC là chuỗi 4 phần phim, mỗi phần tập trung kể về một trong 4 nữ chính nhưng vẫn có liên quan đến nhau. Triệu Lộ Tư đã chọn cách phát hành rất độc đáo là tập đầu tiên của cả 4 phần phim sẽ ra mắt cùng lúc. Thù lao cho nhà sản xuất Triệu Lộ Tư cũng như diễn viên, ê-kíp sẽ dựa trên lợi nhuận thu về sau khi chiếu.

Trailer phim vừa đăng lên đã gây tranh cãi.

Nhưng ngay sau khi tài khoản phim Sonder Tôi Không Phải Là NPC đăng tải trailer, khán giả đã phát hiện nhạc nền rất giống với nhạc phim Trục Ngọc. Thậm chí cả hiệu ứng âm thanh của cả hai cũng tương đồng như là tiếng pháo khai trương cửa hàng, tiếng lợn kêu. Từ đó mà fan của Trục Ngọc phẫn nộ, chỉ trích Triệu Lộ Tư đạo nhái trong khi người hâm mộ "thánh nữ xuyên không’ lại khẳng định đây chưa phải trailer chính thức, chỉ là clip hậu trường và dùng template nhạc công khai trên nền tảng Douyin mà thôi. Thêm vào đó, Triệu Lộ Tư chỉ là nhà sản xuất đầu tư chứ không phải phụ trách âm nhạc nên không thể đổ trách nhiệm lên cô.

Hành trình sản xuất phim của Triệu Lộ Tư không suôn sẻ.

Hiện giờ, đoàn làm phim đã âm thầm gỡ trailer này khỏi tài khoản chính thức của phim. Dù chưa rõ thực hư có sao chép nhạc nền hay không, vụ việc này vẫn giúp Sonder Tôi Không Phải Là NPC gây được chú ý.