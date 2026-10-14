Vua Thợ và mục tiêu tạo dựng 'ngôi nhà thứ hai' vì người lao động

Hơn 700.000 người dùng và 120.000 thợ

Từ thực tế lao động tự do khó tìm việc làm, thường xuyên đối mặt với rủi ro như tai nạn lao động, bị quỵt tiền công nhưng thiếu cơ chế bảo vệ, Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ (phường An Khánh, TPHCM), đã phát triển ứng dụng (app) Vua Thợ vào năm 2023 nhằm giải quyết những bất cập này. Tháng 5-2025, app Vua Thợ chính thức được đưa vào hoạt động.

Mở app Vua Thợ hiện tại, với vài thao tác đơn giản, khách hàng dễ dàng tìm thấy người thợ phù hợp cho nhu cầu sửa điện, vệ sinh máy lạnh, chống thấm, sửa ống nước, sửa robot và thiết bị thông minh, làm việc nhà, hay nhu cầu trang điểm, làm móng, massage... tại nhà.

Ứng dụng thân thiện với người tiêu dùng nhờ được tích hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa thao tác và “bắt bệnh” rất nhanh nhu cầu của khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, hệ thống sẽ dự trù mức phí và đề xuất người thợ gần nhất dựa trên nhu cầu thực tế.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể xem hồ sơ, kinh nghiệm làm việc để chủ động chọn người thợ phù hợp nhất. Khách hàng hoàn toàn yên tâm vì đối với các dịch vụ điện, nước, điện lạnh, sửa chữa, bảo trì…. luôn có thời gian bảo hành 30 ngày. Khách hàng có thể phản hồi trực tiếp về app để đánh giá chuyên môn, quá trình làm việc của thợ.

Với vai trò kết nối thợ và khách hàng, Vua Thợ cũng đặt ra nhiều tiêu chí trước khi thợ vào làm việc trên hệ thống. Theo đó, ngoài chuyên môn phù hợp, thợ cần thể hiện sự chuyên nghiệp, lịch sự và phục vụ khách hàng từ trái tim như mặc đồng phục chỉnh tề, luôn đúng giờ và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về, đảm bảo làm việc tận tâm và bảo hành đầy đủ cho khách, tránh tình trạng sửa qua loa, không trung thực.

Vua Thợ ra đời và phát triển với tốc độ như một chiến mã phi nước đại. Chỉ sau một năm, hệ thống app nhận hơn 120.000 thợ đăng ký tham gia ở nhiều ngành nghề khác nhau và điều đáng nói là hơn 700.000 khách hàng cũng đã tải app.

Nhìn vào những con số, ông Tống Hoàng Giang, Giám đốc dự án Vua Thợ, nói mình vui nhưng khiêm tốn chỉ ra rằng đường còn dài, còn rất nhiều việc phải làm từ rất nhỏ như chuẩn hóa đội ngũ thợ đến mong muốn thành lập Quỹ Cộng đồng Vua Thợ, cho thợ có điểm tựa vững chắc hơn, tin tưởng hơn vào anh em đồng nghiệp.

Tạo ra nhiều việc làm hơn

Một trong những định hướng mà ông Tống Hoàng Giang theo đuổi là đặt người thợ vào vị trí trung tâm của mô hình. Vua Thợ cung cấp nền tảng để người thợ tiếp cận khách hàng, nhưng thu nhập và khả năng phát triển lâu dài vẫn phụ thuộc vào tay nghề, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Cách tiếp cận này tạo ra một cơ chế tương đối rõ ràng: nền tảng mở thêm cơ hội việc làm, còn người thợ xây dựng thương hiệu cá nhân bằng chính năng lực của mình.

Các chương trình thi đua, ghi nhận và trao thưởng cũng được Vua Thợ liên tục triển khai nhằm tạo động lực cho cộng đồng thợ. Theo định hướng của Vua Thợ, khi người thợ có thêm việc làm, có cơ hội tăng thu nhập và được ghi nhận đúng với năng lực, nền tảng cũng có cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng niềm tin với khách.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ đặt thợ, hệ sinh thái đã mở rộng thêm các lĩnh vực như "Đặt Xe", "Vua Thợ Mall"... Đặt thợ giúp khách hàng tìm và kết nối với thợ phù hợp, đồng thời giúp thợ có thêm việc làm. Đặt xe mở thêm cơ hội cho người lao động tận dụng phương tiện sẵn có để nhận việc và trang trải thêm.

Bên cạnh đó, Vua Thợ Mall ra đời cung cấp hàng ngàn sản phẩm, thiết bị, vật tư, linh kiện… chính hãng vừa đáp ứng nhu cầu trong gia đình của khách hàng, vừa đem đến công ăn việc làm cho các anh em thợ và người lao động. Phía sau Vua Thợ Mall là hàng trăm ngàn người thợ sẵn sàng lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa… được đào tạo bởi các hãng phân phối sản phẩm và các kỹ sư chuyên ngành.

Sự mở rộng này cho thấy mục tiêu xây dựng một nền tảng có thể phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống, đồng thời tạo thêm những cơ hội việc làm và nguồn thu nhập cho cộng đồng người lao động. Ông Tống Hoàng Giang cho rằng dư địa thị trường dịch vụ tại nhà còn rất lớn. Khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, cùng với sự phát triển của công nghệ và kinh tế nền tảng, việc kết nối trực tiếp giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ có thể được tổ chức bài bản hơn.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mô hình vừa mở rộng nhanh, vừa kiểm soát được chất lượng và tạo ra giá trị thực tế cho các bên tham gia. Đó cũng là lý do Vua Thợ tìm kiếm những đối tác có cùng định hướng, tầm nhìn để mở rộng hệ sinh thái, hoàn thiện sản phẩm và từng bước đưa mô hình ra các thị trường bên ngoài Việt Nam.

Với ông Tống Hoàng Giang, mục tiêu của Vua Thợ vì thế không chỉ là có thêm người dùng hay mở rộng số lượng dịch vụ. Đằng sau một giao dịch thành công trên ứng dụng là một người thợ có thêm một cơ hội việc làm, một gia đình có thêm nguồn thu nhập và một khách hàng giải quyết được nhu cầu của mình một cách thuận tiện hơn.

Trong chặng đường phía trước, Vua Thợ đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hệ sinh thái và vươn ra thị trường quốc tế. Nhưng nền tảng của tham vọng ấy vẫn là bài toán rất thực tế: tạo ra nhiều việc làm hơn, nâng cao giá trị của nghề thợ và xây dựng một môi trường trong đó người lao động có thể phát triển bằng chính năng lực của mình.