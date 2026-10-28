'Vua Thợ' và câu chuyện định danh khác biệt của lao động Việt

Bằng tình yêu sâu nặng với Dân ca Quan họ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quyển - bà Nguyễn Thị Thơm ở tổ dân phố Kim Đôi (phường Vũ Ninh) hay anh hai Dương Đức Thắng ở thôn Hoài Trung (xã Liên Bão) là những người đã dành hàng chục năm sưu tầm, ghi chép những câu hát cổ. Sự tâm huyết, bền bỉ của họ đã góp phần lưu giữ vốn quý di sản để trao truyền cho các thế hệ mai sau.