'Vua Thợ' và câu chuyện định danh khác biệt của lao động Việt
Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh người thợ xây, thợ điện tự do thường gắn liền với những bộ quần áo lấm lem cùng một cuộc sống đầy lo toan. Trời nắng thì có việc, trời mưa lại ngồi không. Thế nhưng, trong “không gian” của dự án Vua Thợ, câu chuyện về người thợ đang được định danh lại theo một cách hoàn toàn khác: chuyên nghiệp hơn, được tôn trọng hơn và có một điểm tựa an sinh vững chắc.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vua-tho-va-cau-chuyen-dinh-danh-khac-biet-cua-lao-dong-viet-post878715.html