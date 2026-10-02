'Vua sòng bài' sập bẫy ảo vọng, U50 gồng gánh khoản nợ chục tỷ, khóc ròng sau vô lăng

Từ một người từng có thu nhập 100.000 ringgit (hơn 630 triệu đồng) mỗi tháng với lối sống xa hoa, Aaron Lim (48 tuổi) - người từng được mệnh danh là "vua sòng bài Malaysia" - hiện phải làm tài xế công nghệ 10 tiếng mỗi ngày để gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1 triệu ringgit.

Trong một chia sẻ mới đây, Lim cho biết anh đã gắn bó với công việc này khoảng tám tháng, kiếm được tối đa 200 ringgit mỗi ngày nhưng cũng chỉ đủ để đắp đổi chi phí sinh hoạt qua ngày.

Lim sa chân vào con đường cờ bạc trong thời gian Malaysia phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Những chiến thắng ban đầu, đỉnh điểm có lần thắng tới 300.000 ringgit chỉ trong một đêm tại khu nghỉ dưỡng Genting Highlands, đã khiến anh lầm tưởng đây là một kênh đầu tư.

Ở thời kỳ hoàng kim, anh thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng, ăn uống tại nhà hàng đắt đỏ và xây dựng hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội để phô trương việc có thể dễ dàng kiếm tiền từ đỏ đen.

"Vua sòng bài" Malaysia trước đây đi máy bay riêng và giờ lái xe công nghệ, mua đồ ăn giảm giá.

Tuy nhiên, những chuỗi ngày trượt dài sau đó, với có đêm thua trắng 150.000 ringgit, đã cuốn sạch toàn bộ tài sản của anh.

Hiện tại, ở tuổi 48, Aaron Lim đang phải nếm trải giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Từ việc tiêu xài không cần nhìn giá, anh giờ đây phải tính toán từng đồng, thậm chí chờ đến tối muộn để mua thức ăn giảm giá tại các khu ẩm thực.

Áp lực nợ nần cùng việc ngồi sau vô lăng nhiều giờ khiến Lim thường xuyên bị đau lưng, mất ngủ và phải phụ thuộc vào thuốc an thần hơn một năm qua.

Nhìn lại quá khứ, cựu "vua sòng bài" cay đắng thừa nhận cờ bạc không có người chiến thắng mà chỉ có nạn nhân, và giờ đây anh đang nỗ lực làm việc từng ngày để trả nợ cũng như làm lại cuộc đời.