'Vua son môi' Trung Quốc bán sạch 100.000 gói token AI trong 30 phút

'Vua son môi' Lý Giai Kỳ bán được 100.000 gói thành viên AI của QwenWork chỉ trong vòng nửa giờ trong buổi livestream ngày 2/11. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, lễ hội mua sắm Ngày Độc thân tại Trung Quốc năm nay ghi nhận một mặt hàng mới bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như mỹ phẩm và đồ gia dụng giảm giá. Đó là các gói token AI, cho phép người dùng truy cập và sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo.

Đây là lần đầu tiên token AI được đưa vào nhóm sản phẩm tiêu dùng nổi bật tại Ngày Độc thân, sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới, diễn ra thường niên vào ngày 11/11.

Trong buổi livestream trên Taobao hôm 2/11, “vua son môi” Lý Giai Kỳ đã bán hết 100.000 gói thành viên hàng tháng của QwenWork, công cụ AI phục vụ công việc văn phòng do Alibaba phát triển, chỉ trong vòng 30 phút.

Theo Alibaba, 100.000 gói dịch vụ được bán ra có tổng dung lượng khoảng 2.000 tỷ token, đơn vị mà các mô hình AI sử dụng để phân chia và xử lý văn bản đầu vào cũng như nội dung phản hồi.

“Người tiêu dùng Trung Quốc hiện đã rất quen thuộc với việc sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc dựa trên AI”, Lian Jye Su, trưởng bộ phận phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ Omdia (Anh), nhận định.

Theo ông, những người sử dụng AI thường xuyên có thể nhanh chóng dùng hết số token được cấp. Vì vậy, mua thêm trong các đợt khuyến mãi là lựa chọn hợp lý đối với nhóm khách hàng này. Tuy nhiên, mức giảm giá cụ thể của các gói token so với giá bán thông thường chưa được công bố.

Tmall của Alibaba đã ra mắt Trung tâm Token AI nhân dịp lễ hội Ngày Độc Thân, cung cấp các gói token cho người tiêu dùng từ Alibaba Cloud, MiniMax, Moonshot AI và Z.AI. Ảnh: Lianhe Zaobao.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Lý Giai Kỳ đưa các sản phẩm AI vào hoạt động bán hàng trực tuyến. Buổi phát sóng giới thiệu nhiều sản phẩm liên quan đến AI, từ các gói token QwenWork đến máy tính xách tay tích hợp trí tuệ nhân tạo và thiết bị hỗ trợ công việc. Chen Yusen, Phó chủ tịch Alibaba kiêm Giám đốc điều hành QwenWork, cũng tham gia chương trình.

Trong buổi trò chuyện, Giai Kỳ đặt câu hỏi liệu AI có thể tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của anh để trò chuyện với người hâm mộ suốt ngày đêm hay không. Chen cho biết công nghệ này chưa thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng có thể đảm nhận nhiều công việc thường ngày, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và dành thêm thời gian cho gia đình.

Nhân dịp Ngày Độc thân, Tmall, nền tảng thương mại điện tử thuộc Alibaba, cũng ra mắt trung tâm mua sắm token AI. Tại đây, người tiêu dùng có thể lựa chọn các gói dịch vụ từ Alibaba Cloud cùng những công ty AI như MiniMax, Moonshot AI và Z.AI.

Trong khi đó, JD.com cũng mở một danh mục riêng dành cho token AI, tập hợp dịch vụ của DeepSeek, Z.AI và Volcano Engine, nền tảng điện toán đám mây thuộc ByteDance.

Theo Alibaba, doanh số các gói token AI trong giai đoạn 1-20/10 tăng 450% so với tháng trước. Doanh số máy tính xách tay tích hợp AI cũng tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái ngay trong giờ đầu tiên của đợt khuyến mãi ngày 11/11.

Lian Jye Su cho rằng thời hạn sử dụng tương đối dài của token có thể khuyến khích người dùng mua trước với số lượng lớn. Dù vậy, tốc độ thay đổi nhanh chóng của thị trường AI cũng khiến một bộ phận khách hàng thận trọng. Họ có thể không muốn trả tiền trước cho những dịch vụ có nguy cơ sớm bị thay thế hoặc ngừng hoạt động.

Được tổ chức từ năm 2009 nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa Trung Quốc, Ngày Độc thân đã phát triển thành một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới. Năm ngoái, tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc trong dịp này đạt 1.700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 255 tỷ USD), công ty dữ liệu Syntun (Trung Quốc) cho biết.