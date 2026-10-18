Vừa sinh xong con thứ hai, vợ quyết định hiến thận cứu chồng

Với anh Lâm Trạch Vĩ (43 tuổi, ở Singapore), những ngày chạy thận không chỉ khiến cơ thể kiệt sức mà còn lấy đi thời gian dành cho gia đình. Cứ 3 buổi/tuần, anh phải xin nghỉ làm sớm để điều trị, đến khi xong thì đồng hồ đã chỉ 21h.

“Tôi vừa mệt vừa đói, lại không được gặp các con”, anh kể.

Chứng kiến chồng trải qua những ngày như vậy, mặc dù vừa sinh con thứ hai chưa được bao lâu, chị Lâm Tư Mỹ (39 tuổi) vẫn quyết định làm xét nghiệm đánh giá khả năng hiến thận. Điều chị mong mỏi là chồng có thể sống khỏe hơn và ở bên các con đến tuổi trưởng thành.

Theo Lianhe Zaobao, anh Lâm Trạch Vĩ bị chẩn đoán mắc bệnh thận đa nang di truyền từ tuổi thiếu niên. Đến cuối năm 2023, chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Năm 2024, anh phải bắt đầu chạy thận 3 lần/tuần. Bác sĩ yêu cầu gia đình nghiêm túc cân nhắc đến phương án ghép thận.

Hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc với quyết định của mình. Ảnh: zaobao

Lịch điều trị kéo dài khiến anh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Công việc phải thu xếp lại, thời gian bên hai con nhỏ cũng bị thu hẹp.

Sau khi biết bố và em trai của chồng đều có tình trạng sức khỏe không phù hợp để hiến thận, chị Lâm Tư Mỹ đã chủ động đi xét nghiệm.

“Tôi không muốn anh ấy phải gắn bó với máy chạy thận suốt phần đời còn lại. Tôi chỉ mong chồng mình được sống tốt hơn, có thể đồng hành cùng các con khi chúng lớn lên", chị chia sẻ.

May mắn thay, kết quả xét nghiệm cho thấy hai vợ chồng có độ tương thích cao. Tháng 10/2025, ca ghép thận được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Singapore. Dưới sự theo dõi, chăm sóc của đội ngũ y tế, cả hai vợ chồng đều hồi phục tốt.

Một năm sau ca ghép, anh Lâm Trạch Vĩ đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Anh có thêm sức khoẻ để chơi đùa cùng hai con nhỏ, bù đắp lại quãng thời gian từng bị bệnh thận lấy đi trước kia. Mặc dù vậy, anh cho hay mình vẫn phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời, đồng thời chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Trong quá trình đánh giá và điều trị ghép thận, gia đình anh nhận được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ người hiến thận sống thuộc Quỹ Thận Quốc gia Singapore, cùng các chương trình hỗ trợ, bảo hiểm y tế khác. Những nguồn hỗ trợ này giúp họ giảm đáng kể gánh nặng tài chính.

Nhìn lại quyết định hiến thận, chị Lâm Tư Mỹ cho biết mình đã cân nhắc các rủi ro với trách nhiệm của cả một người mẹ lẫn người vợ.

"Khi chúng tôi quyết định không tiếp tục tưởng tượng đến những điều chưa xảy ra trong tương lai, mọi lựa chọn ở hiện tại đều trở nên rõ ràng", chị nói.