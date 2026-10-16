Vừa ra tù, Trần Văn Cao tiếp tục 'làm chuyện động trời'

Ngày 16/10, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cao (sinh năm 2004, trú tại thôn Làng Sen, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Trước đó, ngày 22/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Đông Quang và Công an phường Đông Sơn bắt giữ Trần Văn Cao về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 6 viên ma túy dạng hồng phiến được Cao cất giấu nhằm bán kiếm lời.

Đối tượng Trần Văn Cao tại hiện trường↵

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trước đó Cao đã bán ma túy cho Bùi Đăng Vinh (sinh năm 1988, trú tại phố Nam Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Đáng chú ý, Trần Văn Cao từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2026 nhưng tiếp tục tái phạm.

Vụ án hiện tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.