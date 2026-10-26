Vừa ra tù, người đàn ông lại 'ngựa quen đường cũ'

Bị cáo Tuyền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18/5/2026, Tuyền đến làm việc tại một xưởng gỗ ở Ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Chủ xưởng là ông Đặng Ngọc Lân đã tạo điều kiện cho Tuyền ở lại, đồng thời giao cho người này sử dụng điện thoại Vivo V2430 và xe máy Honda Wave phục vụ việc đi lại.

Sự tin tưởng ấy đã không được đáp lại bằng sự tử tế. Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 22/5/2026, trong lúc thu dọn đồ đạc theo yêu cầu của ông Lân, thấy xưởng vắng người, Tuyền nảy sinh ý định trộm cắp. Từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản, Tuyền một lần nữa thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của người khác.

Tuyền lấy chiếc Vivo V2430, iPhone 11 và Honda Wave biển số 72L7-1217 của ông Lân rồi bỏ trốn. Trên đường đi, Tuyền bán SIM của chiếc Vivo được 700.000 đồng; chiếc iPhone 11 không bán được do bị khóa nên vứt xuống sông.

Để che giấu nguồn gốc chiếc xe, Tuyền thay biển số 72L7-1217 bằng biển số 54K-5468 nhặt được tại khu vực tập kết rác. Sau đó, Tuyền mang xe về Vĩnh Long và đem cầm cho Phạm Thúy Oanh với giá 1 triệu đồng.

Theo kết quả định giá, chiếc Honda Wave trị giá 8 triệu đồng, iPhone 11 trị giá 5,15 triệu đồng và Vivo V2430 trị giá 1,35 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 14,5 triệu đồng. Đằng sau giá trị tài sản bị chiếm đoạt còn là công sức lao động của người bị hại và sự tin tưởng mà ông dành cho người được mình tạo điều kiện giúp đỡ.

Ngày 29/5/2026, ông Đặng Ngọc Lân trình báo Công an xã Hòa Hiệp, đồng thời giao nộp USB chứa đoạn video ghi lại cảnh Tuyền thực hiện hành vi trộm cắp. Các tài sản bị chiếm đoạt chưa được thu hồi đầy đủ. Ông Lân yêu cầu Tuyền bồi thường 14,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, trước đó Tuyền từng bị TAND TP. Bến Tre xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 3/2/2025 nhưng chưa được xóa án tích. Việc tái phạm cho thấy bản án trước chưa giúp Tuyền từ bỏ con đường phạm tội.

Ngày 26/10, TAND khu vực 14 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tuyền về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND khu vực 14 – TP.HCM tuyên phạt Tuyền 2 năm 6 tháng tù.