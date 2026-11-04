Vừa ra tù, kẻ có 4 tiền án lại dùng dao cướp tài sản

Ngày 4/11, Công an xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ đối tượng có 4 tiền án liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng cướp tài sản trên đường tẩu thoát

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/10, Công an xã Cuôr Đăng tiếp nhận tin báo của bà Lê Thị Bích Thúy (SN 1975, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một đối tượng dùng vũ lực, sử dụng dao đe dọa, khống chế tại khu vực rẫy thuộc thôn Đoàn Kết, xã Cuôr Đăng.

Sau khi khống chế nạn nhân, đối tượng đã chiếm đoạt một điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng số tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cuôr Đăng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và truy tìm nghi phạm.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Y Číu Niê, người có 4 tiền án và vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2026.

Đối tượng Y Číu Niê bị bắt giữ

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/10, Công an xã Cuôr Đăng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Y Číu Niê tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan Công an, Y Číu Niê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Việc nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm cho thấy sự phối hợp giữa Công an xã Cuôr Đăng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi đi rẫy Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi đi làm hoặc thu mua nông sản tại các khu vực rẫy vắng người; hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, tài sản có giá trị. Đồng thời, người dân cần chủ động bảo quản tài sản cá nhân và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người hoặc hành vi có dấu hiệu nghi vấn.