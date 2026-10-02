Vừa ra mắt, 'Không Thể Thay Thế' được ví như 'Đầu Xuân Tươi Sáng' phiên bản 2

Trong khi dư âm Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn còn âm ỉ, phần 2 còn chưa biết khi nào mới có thì Không Thể Thay Thế xuất hiện rất đúng thời điểm. Phim được gọi là Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản 2 vì câu chuyện có khá nhiều điểm tương đồng.

Phim có nhiều điểm tương đồng với Đầu Xuân Tươi Sáng.

Nữ chính Từ Trì là cô gái lớn lên từ thị trấn nhỏ, luôn quyết tâm tìm cách thoát nghèo và có cuộc sống đủ đầy hơn. Nhờ chăm chỉ học hành cũng như cố gắng làm việc, Từ Trì bắt đầu có được công việc tốt trong ngành tư vấn.

Sau khi trở thành trợ lý của giám đốc Diệp Tín Chi, cô gái trẻ ngày càng trưởng thành, giỏi giang hơn nhờ được anh chỉ bảo dẫn dắt. Khi Từ Trì trở thành người "không thể thay thế" của Diệp Tín Chi thì biến cố bắt đầu ập tới.

Nữ chính cũng là trợ lý của nam chính.

Có thể thấy cách xây dựng nhân vật của hai phim khá giống nhau, nhưng khi theo dõi thì khán giả lại thấy khác biệt. Đầu Xuân Tươi Sáng là phim ngôn tình, nên yếu tố công việc chỉ làm nền cho câu chuyện tình yêu giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, Còn Không Thể Thay Thế lại nhấn mạnh vào hành trình phát triển sự nghiệp của Từ Trì với rất nhiều trở ngại trong công việc và cách cô vượt qua nó.

Ngụy Đại Huân bị xem là không ấn tượng bằng Tỉnh Bách Nhiên.

Dù Không Thể Thay Thế vừa lên sóng đã có kết quả khá ổn nhưng có một điểm khán giả tin chắc phim không thể bằng Đầu Xuân Tươi Sáng. Đó là vai nam chính. Ngụy Đại Huân bị xem là chưa có khí chất của một tổng tài, trong khi Tỉnh Bách Nhiên đã mang lại một Loan Niệm quá hoàn hảo. Tuy nhiên, Không Thể Thay Thế không phải phim ngôn tình, nên Ngụy Đại Huân sẽ tập trung thể hiện tài năng của vật Diệp Tín Chi ở công ty thay vì tối ngày mải mê chuyện tình cảm.