Vừa ra lò, Nga tăng số vụ tấn công bằng UAV phản lực lên 700%

Theo tờ The Sunday Times của Anh, Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng UAV sử dụng động cơ phản lực vào Ukraine lên hơn 700% kể từ tháng 6. Tờ báo này lưu ý rằng, theo dữ liệu của lực lượng phòng không Ukraine, được các nguồn tình báo Anh xác nhận, Nga đã sử dụng khoảng 2.800 UAV phản lực trong tháng 8, so với 350 chiếc trong tháng 6.

“Chỉ trong bốn ngày cuối tháng 8, khoảng 800 UAV phản lực đã được phóng đi, chủ yếu hướng về thủ đô Kiev. Nga đang đưa những UAV tấn công mới này vào chiến đấu, gần như ngay sau khi chúng được sản xuất hàng loạt”, The Sunday Times dẫn lời Đại tá Yuriy Ignat, phát ngôn viên của lực lượng phòng không, không quân Ukraine.

The Sunday Times cho biết thêm rằng, ưu điểm chính của loại UAV sử dụng động cơ phản lực là tốc độ. Nếu là UAV Geran đời cũ, cho phép đội phòng không cơ động có khoảng 60 giây để phát hiện và tấn công mục tiêu, trong khi UAV phản lực, thời gian phản ứng chỉ còn khoảng 6 giây.

Trong bài viết của The Sunday Times, các mẫu UAV Geran cũ hơn (Geran-2, Geran-3) bị đánh chặn với hiệu quả lên đến 95%, trong khi đối với các UAV trang bị động cơ phản lực mới như Geran-4 hay Geran-5, con số này chỉ khoảng 60%.

“Nga cũng bắt đầu sử dụng UAV phản lực mới thường xuyên hơn vào ban ngày. Ukraine cũng đang phát triển UAV đánh chặn chạy bằng động cơ phản lực, nhưng cần phải tìm ra giải pháp trước mùa đông, khi cường độ các cuộc tấn công trên không của Nga có thể gia tăng trở lại", tờ Sunday Times kết luận.

Theo cơ quan An ninh Ukraine (SBU), mặc dù vừa đưa vào sử dụng, nhưng Nga đã hiện đại hóa UAV phản lực mới nhất của họ là mẫu Geran-5. Theo truyền thông Ukraine, thay đổi chính liên quan đến việc bố trí động cơ phản lực, được di chuyển từ bên ngoài vào bên trong, giúp tăng đáng kể tốc độ và tầm bay của UAV.

Ukraine coi UAV tấn công Geran-5 là một tên lửa hành trình do thiết kế của nó, và người ta tin rằng thiết kế ban đầu, với động cơ đặt trong một khoang riêng biệt trên đuôi sau UAV, tương tự như bom bay V-1 của Đức, đã được áp dụng để đẩy nhanh quá trình phát triển phiên bản đầu tiên.

Việc chuyển động cơ vào bên trong thân UAV, nhằm giúp loại bỏ lực cản dư thừa, nhờ đó tăng tốc độ của UAV Geran-5 lên tối đa, từ đó giảm khả năng bị các loại UAV đánh chặn mới nhất của Ukraine có thể đuổi kịp.

Theo truyền thông Ukraine, UAV tấn công Geran-5 của Nga, có chiều dài khoảng 6 mét, sải cánh 5,5 mét và có khả năng mang đầu đạn 90 kg, tầm bay lên tới 1.000 km. Giờ đây, sau khi cải tiến, tầm bay của UAV có thể được tăng lên. Phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về những thay đổi này.

Một cải tiến mới nữa với UAV tấn công tầm xa của Nga, nhằm đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine; đó chính là sử dụng phương pháp dẫn đường cho UAV tấn công tầm xa, tên lửa, bom lượn… mà không cần dùng tín hiệu vệ tinh. Đó chính là hệ thống Ariadna.

Theo chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine, Sergei Beskrestnov (biệt danh Flash), đã phác thảo tình hình hiện tại trên blog cá nhân, cho biết Nga đang chuẩn bị triển khai hệ thống Ariadna mới nhất, cho phép điều khiển vũ khí và nhiều loại UAV khác nhau, mà không cần sử dụng tín hiệu vệ tinh.

Chuyên gia Sergei Beskrestnov cho rằng, Lực lượng vũ trang Nga hiện đang xem xét việc lắp đặt hệ thống này trên các UAV cảm tử thuộc dòng Geran, bom dẫn đường và nhiều loại tên lửa khác nhau, nhằm đối phó hiệu quả với các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, hiện đang có mặt ở khắp nơi.

Ariadna là một hệ thống định vị dựa trên tín hiệu đặt trên mặt đất, được thiết kế để định vị tự động dẫn đường cho UAV, tên lửa và các vật thể bay khác mà không cần sử dụng tín hiệu vệ tinh (GPS/GLONASS). Điều này có nghĩa là UAV và các vật thể bay khác có thể xác định tọa độ của chúng, ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu GPS/GLONASS nghiêm trọng.

Thay vì sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh, hệ thống sử dụng một mạng lưới các trạm phát tín hiệu trên mặt đất với tọa độ được xác định trước. UAV, tên lửa hoặc bom có điều khiển, nhận tín hiệu từ các trạm phát này, tính toán tọa độ của chúng để điều chỉnh đường bay đến mục tiêu.

UAV hoặc thiết bị khác nhận tín hiệu từ ít nhất ba điểm trên mặt đất với tọa độ đã biết và tính toán vị trí của nó dựa trên độ trễ tín hiệu. Vì không sử dụng định vị vệ tinh, nên tác chiến điện tử (EW) và giả mạo tín hiệu vệ tinh, không hiệu quả đối với hệ thống này.

Theo chuyên gia Sergei Beskrestnov, hệ thống Ariadna có thể cho phép vũ khí Nga tấn công sâu trong lãnh thổ Ukraine, ở khoảng cách lên đến 100 km từ cơ sở hạ tầng truyền dẫn, bất kể sự nhiễu sóng. Độ chính xác được tuyên bố lên đến 15–20 cm, vượt trội đáng kể so với hiệu suất GPS/GLONASS tiêu chuẩn.

Ưu điểm chính của hệ thống Ariadna là khả năng định vị mà không cần sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo một nhược điểm: nó đòi hỏi phải xây dựng trước một mạng lưới định vị chuyên dụng quy mô lớn, bao gồm nhiều trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt trên mặt đất. ﻿ https://topcor.ru/74130-zapuskajut-prjamo-s-konvejera-rf-uvelichila-chislo-atak-reaktivnymi-bpla-na-700.html ﻿ https://topwar.ru/290097-po-dannym-sbu-rossija-modernizirovala-novejshij-reaktivnyj-dron-geran-5.html ﻿https://topcor.ru/74299-ariadna-protiv-rjeb-kak-rf-planiruet-navodit-bespilotniki-i-rakety-bez-sputnikov.html